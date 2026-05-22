Németország Ukrajna Friedrich Merz Európai Unió

Merz társult tagságot adna Ukrajnának, de ez nem mindenkinek tetszik

2026. május 22. 09:20

Szkeptikusak Brüsszelben a német kancellár Ukrajnára vonatkozó tervei kapcsán.

Brüsszeli diplomaták kétségbe vonják Friedrich Merz merész tervét, miszerint Ukrajnának „társult tagságot” adna – írja az Euronews. Az Európai Bizottság szerint minden innovatív megoldásnak tiszteletben kell tartania a több fejezetből álló csatlakozási folyamat „érdemalapú” jellegét.

A német kancellár terve, amely Ukrajnának „társult tagságot” adna az Európai Unióban, vegyes kritikákat kapott Brüsszelben,

kérdések merültek fel a jogszerűségével, megvalósíthatóságával és politikai következményeivel kapcsolatban – olvasható a portálon.

Az Euronews által látott, vezetőtársainak írt levelében Merz egyedi státuszt javasol, amely Ukrajna számára szavazati jog nélküli hozzáférést biztosítana a döntéshozó testületekhez, valamint bizonyos EU által finanszírozott programokhoz „lépésről lépésre”.

Azt is felvázolja, hogy Kijev fegyveres agresszió esetén az EU-szerződések 42.7. cikkelye alapján segítséget kérhetne más tagállamoktól. Ez Merz érvelése szerint „jelentős biztonsági garanciát” teremtene Oroszország elrettentésére. „Itt az ideje, hogy bátran továbblépjünk Ukrajna EU-integrációjával innovatív megoldások révén, amelyek azonnali előrelépést jelentenek” – mondja Friedrich Merz a kollégáinak.

Brüsszelben szkeptikusak a német kancellár javaslatával kapcsolatban a júniusi EU-csúcs előtt.

Merz javaslata „meglehetősen elhamarkodott, és nincs túl jól összehangolva más törekvésekkel. Az időzítés is furcsa, ez a levél kissé meglepő”

– mondta egy diplomata, figyelmeztetve a széles körű szkepticizmusra. „Másképp kell csinálnunk a dolgokat. Valóban van egy ütemterv a júniusi EU-csúcsra tekintettel, és van egy módszer. A dolgok előre fognak haladni.”

Egy másik diplomata komoly kétségeket vetett fel a német politikus azon állításával kapcsolatban, hogy a „társult tagsághoz” nem lenne szükség az uniós szerződések módosítására, csak erős politikai akaratra. „Nem látom, hogy ez jogi szempontból hogyan működhetne. Ehhez módosítani kellene a szerződéseket. Társult tagok politikai megállapodás útján minden intézményhez? Nem látom ezt” – jelentette ki a diplomata.

Egy harmadik diplomata azt közölte, hogy „néhány ötlet jobb másoknál”; míg egy negyedik megjegyezte, hogy a tagállamok közötti valódi vita még csak most kezdődik.


Fotón: Friedrich Merz egy tankban (Markus Schreiber / POOL / AFP)
 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. május 22. 11:23
Ha már ilyen faszául beöltöztettek, takarodhatsz az ukrán frontra!
angeleye
2026. május 22. 11:18
Ezek a Merz-féle képességtelen emberek semmi önkontrolljuk nincs. Egyértelműen látszik, hogy az egész pali egy félreértés.
Bitrex®
2026. május 22. 11:12
Merz egy bukott kancellár, népszerűsége a béka segge alatt, úgyhogy ne adjon ő már semmit Ukrajnának. Esetleg magának egy 9 mm-est a halántékába.
luisbathhelena
2026. május 22. 11:10
Ja majd a röhejes gyenge EU elrettenti az Oresnyik atomrobbanofejeit.... Már látom ahogy a szojalattes nemzedék ott fekszik egy sáros ukrán loveszarokban Zselé kedvéért...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!