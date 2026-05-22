Merz társult tagságot adna Ukrajnának, de ez nem mindenkinek tetszik

Brüsszeli diplomaták kétségbe vonják Friedrich Merz merész tervét, miszerint Ukrajnának „társult tagságot” adna – írja az Euronews. Az Európai Bizottság szerint minden innovatív megoldásnak tiszteletben kell tartania a több fejezetből álló csatlakozási folyamat „érdemalapú” jellegét.

A német kancellár terve, amely Ukrajnának „társult tagságot” adna az Európai Unióban, vegyes kritikákat kapott Brüsszelben,

kérdések merültek fel a jogszerűségével, megvalósíthatóságával és politikai következményeivel kapcsolatban – olvasható a portálon.