Merz társult tagságot adna Ukrajnának, de ez nem mindenkinek tetszik

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Szkeptikusak Brüsszelben a német kancellár Ukrajnára vonatkozó tervei kapcsán.
Brüsszeli diplomaták kétségbe vonják Friedrich Merz merész tervét, miszerint Ukrajnának „társult tagságot” adna – írja az Euronews. Az Európai Bizottság szerint minden innovatív megoldásnak tiszteletben kell tartania a több fejezetből álló csatlakozási folyamat „érdemalapú” jellegét.
A német kancellár terve, amely Ukrajnának „társult tagságot” adna az Európai Unióban, vegyes kritikákat kapott Brüsszelben,
kérdések merültek fel a jogszerűségével, megvalósíthatóságával és politikai következményeivel kapcsolatban – olvasható a portálon.
Az Euronews által látott, vezetőtársainak írt levelében Merz egyedi státuszt javasol, amely Ukrajna számára szavazati jog nélküli hozzáférést biztosítana a döntéshozó testületekhez, valamint bizonyos EU által finanszírozott programokhoz „lépésről lépésre”.
Azt is felvázolja, hogy Kijev fegyveres agresszió esetén az EU-szerződések 42.7. cikkelye alapján segítséget kérhetne más tagállamoktól. Ez Merz érvelése szerint „jelentős biztonsági garanciát” teremtene Oroszország elrettentésére. „Itt az ideje, hogy bátran továbblépjünk Ukrajna EU-integrációjával innovatív megoldások révén, amelyek azonnali előrelépést jelentenek” – mondja Friedrich Merz a kollégáinak.
Brüsszelben szkeptikusak a német kancellár javaslatával kapcsolatban a júniusi EU-csúcs előtt.
Merz javaslata „meglehetősen elhamarkodott, és nincs túl jól összehangolva más törekvésekkel. Az időzítés is furcsa, ez a levél kissé meglepő”
– mondta egy diplomata, figyelmeztetve a széles körű szkepticizmusra. „Másképp kell csinálnunk a dolgokat. Valóban van egy ütemterv a júniusi EU-csúcsra tekintettel, és van egy módszer. A dolgok előre fognak haladni.”
Egy másik diplomata komoly kétségeket vetett fel a német politikus azon állításával kapcsolatban, hogy a „társult tagsághoz” nem lenne szükség az uniós szerződések módosítására, csak erős politikai akaratra. „Nem látom, hogy ez jogi szempontból hogyan működhetne. Ehhez módosítani kellene a szerződéseket. Társult tagok politikai megállapodás útján minden intézményhez? Nem látom ezt” – jelentette ki a diplomata.
Egy harmadik diplomata azt közölte, hogy „néhány ötlet jobb másoknál”; míg egy negyedik megjegyezte, hogy a tagállamok közötti valódi vita még csak most kezdődik.
Fotón: Friedrich Merz egy tankban (Markus Schreiber / POOL / AFP)