Újabb tartományban lépte át a bűvös 40 százalékot az AfD népszerűsége

Újabb csúcsra menetelt az AfD – egyre nagyobb arányban előzik Friedrich Merz pártját
A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
A párt ezzel ismét közelebb került az önálló kormányalakítás esélyéhez.
Történelmi csúcsra emelkedett az Alternatív Németországért (AfD) támogatottsága Szászországban a Die Welt által közölt új közvélemény-kutatás szerint. A CDU eközben történelmi mélypontra süllyedt, miközben a tartományi kormány munkájával már kifejezetten elégedetlen a többség.
A lap a Nius megbízásából készült Insa-kutatásra hivatkozva arról számolt be, hogy
az AfD már a szavazók 42 százalékának támogatását élvezi Szászországban, ami megegyezik a szomszédos Szász-Anhaltban mért, kiemelkedő eredményükkel.
Ezt is ajánljuk a témában
A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
Az eredmény azért is kiemelkedő, mert a párt egy év alatt 35 százalékról javított az eredményén, ami a legmagasabb népszerűségi érték, amit valaha mértek az AfD-nek a tartományban.
Ezzel párhuzamosan a Michael Kretschmer vezette szászországi CDU mindössze 21 százalékot érne el a választáson, ami 5 százalékpontos visszaesést jelent, és szintén történelmi mélypontnak számít. A felmérés alapján tehát
az AfD jelenleg kétszer akkora támogatottsággal rendelkezik, mint a kormányzó kereszténydemokraták.
A kutatás szerint a szélsőbaloldali Die Linke 9 százalékon áll, míg a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) jelentős visszaesés után 7 százalékot érne el, de ezzel legalább bejutnának a tartományi törvényhozásba, nem úgy, mint az országos számaikkal a szövetségi parlamentbe. Az SPD és a Zöldek egyaránt 6-6 százalékon szerepelnek.
A jelenlegi erőviszonyok különösen annak fényében figyelemreméltók, hogy a legutóbbi, 2024-es tartományi választáson még a CDU végzett az első helyen 31,9 százalékkal, míg az AfD 30,6 százalékot szerzett.
A felmérés egyik legérdekesebb megállapítása, hogy
a szász választók közel fele már szavazott az AfD-re, vagy el tudja képzelni, hogy a jövőben rájuk voksoljon.
Az Insa adatai szerint a megkérdezettek 49 százaléka tartozik ebbe a körbe, miközben mindössze 39 százalék zárja ki kategorikusan, hogy valaha az AfD-re szavazzon. A kutatóintézet szerint ez minden korábbinál kedvezőbb kiinduló helyzetet jelent a párt számára.
Ezzel szemben a CDU maximális potenciálját mindössze 36 százalékra becsülik.
A CDU számára ugyanakkor némi biztatást jelenthet, hogy Michael Kretschmer kereszténydemokrata tartományi miniszterelnök személyes népszerűsége továbbra is jelentősen meghaladja pártjáét.
Egy hipotetikus közvetlen miniszterelnök-választáson
A tartományi kormány teljesítményének megítélése azonban már jóval kedvezőtlenebb:
A 2029-ben esedékes következő szászországi választás még messze van, a mostani számok azonban azt jelzik, hogy Kelet-Németországban tovább erősödik az a politikai trend, amelynek legnagyobb nyertese jelenleg az AfD.
Ezt is ajánljuk a témában
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
***
Fotó: Facebook