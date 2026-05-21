afd Németország Szászország közvélemény-kutatás CDU AfD

Újabb tartományban lépte át a bűvös 40 százalékot az AfD népszerűsége

2026. május 21. 22:44

A párt ezzel ismét közelebb került az önálló kormányalakítás esélyéhez.

Történelmi csúcsra emelkedett az Alternatív Németországért (AfD) támogatottsága Szászországban a Die Welt által közölt új közvélemény-kutatás szerint. A CDU eközben történelmi mélypontra süllyedt, miközben a tartományi kormány munkájával már kifejezetten elégedetlen a többség.

A lap a Nius megbízásából készült Insa-kutatásra hivatkozva arról számolt be, hogy

az AfD már a szavazók 42 százalékának támogatását élvezi Szászországban, ami megegyezik a szomszédos Szász-Anhaltban mért, kiemelkedő eredményükkel.

Az eredmény azért is kiemelkedő, mert a párt egy év alatt 35 százalékról javított az eredményén, ami a legmagasabb népszerűségi érték, amit valaha mértek az AfD-nek a tartományban.

Ezzel párhuzamosan a Michael Kretschmer vezette szászországi CDU mindössze 21 százalékot érne el a választáson, ami 5 százalékpontos visszaesést jelent, és szintén történelmi mélypontnak számít. A felmérés alapján tehát

az AfD jelenleg kétszer akkora támogatottsággal rendelkezik, mint a kormányzó kereszténydemokraták.

A baloldal is megkopott

A kutatás szerint a szélsőbaloldali Die Linke 9 százalékon áll, míg a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) jelentős visszaesés után 7 százalékot érne el, de ezzel legalább bejutnának a tartományi törvényhozásba, nem úgy, mint az országos számaikkal a szövetségi parlamentbe. Az SPD és a Zöldek egyaránt 6-6 százalékon szerepelnek.

Forrás: Facebook

A jelenlegi erőviszonyok különösen annak fényében figyelemreméltók, hogy a legutóbbi, 2024-es tartományi választáson még a CDU végzett az első helyen 31,9 százalékkal, míg az AfD 30,6 százalékot szerzett.

Egyre többen nyitottak Alice Weidelékre

A felmérés egyik legérdekesebb megállapítása, hogy

a szász választók közel fele már szavazott az AfD-re, vagy el tudja képzelni, hogy a jövőben rájuk voksoljon.

Az Insa adatai szerint a megkérdezettek 49 százaléka tartozik ebbe a körbe, miközben mindössze 39 százalék zárja ki kategorikusan, hogy valaha az AfD-re szavazzon. A kutatóintézet szerint ez minden korábbinál kedvezőbb kiinduló helyzetet jelent a párt számára.

Ezzel szemben a CDU maximális potenciálját mindössze 36 százalékra becsülik.

Kretschmer személyesen még mindig népszerű

A CDU számára ugyanakkor némi biztatást jelenthet, hogy Michael Kretschmer kereszténydemokrata tartományi miniszterelnök személyes népszerűsége továbbra is jelentősen meghaladja pártjáét.

Egy hipotetikus közvetlen miniszterelnök-választáson

  • a válaszadók 44 százaléka szavazna rá,
  • míg az AfD tartományi vezetője, Jörg Urban csupán 20 százalékot kapna.

A tartományi kormány teljesítményének megítélése azonban már jóval kedvezőtlenebb:

  • a megkérdezettek 58 százaléka elégedetlen a kabinet munkájával,
  • míg csak 35 százalék nyilatkozott pozitívan.

A 2029-ben esedékes következő szászországi választás még messze van, a mostani számok azonban azt jelzik, hogy Kelet-Németországban tovább erősödik az a politikai trend, amelynek legnagyobb nyertese jelenleg az AfD.

Fotó: Facebook

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Treeoflife
•••
2026. május 22. 00:23 Szerkesztve
Nem lehet mást mondani, mint HAJRÁ AFD! És bízzanak abban, hogy az agymosásból lassan minden tartományban ébredeznek a németek is, és ha a jelenlegi kormányon lévő politikusokat ki akarják lapátolni, akkor átszavaznak. Csak ebben az esetben van esélyük - végülis állítólag nálunk is "protest szavazás" volt ... vagy csalás?
NokiNokedli
2026. május 22. 00:18
50%+1 szavazó a bűvös határ!
shadowstarx
2026. május 21. 23:50
Mondjuk érdekes hogy pont ott a legerősebb az AfD ahol alig van migráns. Münchent leszámítva a nagyvárosokban továbbra is a baloldal és a liberálisok az erősebbek, gondoljunk csak Hamburgra, Brémára, Düsseldorfra, Lipcsére vagy a fővárosra, Berlinre. És ha csak az őshonos németeket nézzük, akkor is a városokban jóval gyengébb az AfD mint vidéken.
csapláros
2026. május 21. 23:48
ÉRIK A GYÜMÖLCS
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!