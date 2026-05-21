„Lex Orbánról” beszélnek Brüsszelben: a Patrióták elítélték a Tisza alkotmánymódosítási tervét

Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
Élesen bírálta a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció a Tisza Párt által kezdeményezett alkotmánymódosítást, amely visszamenőleges hatállyal két ciklusban maximálná a miniszterelnöki tisztség betöltését. A frakció szerint a javaslat sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit, az ügy kapcsán pedig Manfred Weberéket is állásfoglalásra szólították fel.
A Patrióták csütörtökön kiadott közleményében hangsúlyozták: elfogadhatatlannak tartják azt az alkotmánymódosítást, amely 1990-ig visszanyúlóan korlátozná a miniszterelnöki mandátumok számát.
A frakció szerint a kezdeményezés
súlyosan sérti a jogállamiság és a demokratikus verseny alapelveit”, és veszélyes precedenst teremthet Európában.
A közlemény külön kitér arra, hogy a nyilvánosságban már „Lex Orbánként” emlegetett javaslatot személyre szabott jogalkotásnak tekintik.
„Egy demokratikus rendszerben a törvényeket nem lehet egy konkrét politikai szereplő közéletből való kiszorításának szándékával megalkotni, különösen nem visszamenőleges hatállyal”
– áll a pártcsalád közleményében.
A Patrióták szerint a Tisza kezdeményezése egy szélesebb európai politikai folyamat része, amelynek célja a nemzeti-konzervatív és szuverenista politikai erők háttérbe szorítása.
A közlemény úgy fogalmaz, hogy Európa több országában is megfigyelhető tendencia, hogy a hagyományos politikai erők „adminisztratív és jogi eszközöket” vetnek be politikai ellenfeleikkel szemben.
A frakció hangsúlyozta:
A demokrácia lényege a szabad politikai verseny, nem pedig a politikai ellenfelek intézményes kizárása és elhallgattatása.”
A Patrióták felszólították az Európai Néppártot és azokat a politikai erőket, amelyek korábban rendszeresen bírálták Magyarországot jogállamisági kérdésekben, hogy határolódjanak el a Tisza javaslatától.
A frakció szerint a kezdeményezés „nyilvánvalóan sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit”, ezért egyértelmű állásfoglalást várnak az európai politikai szereplőktől.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP