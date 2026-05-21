„Lex Orbánról” beszélnek Brüsszelben: a Patrióták elítélték a Tisza alkotmánymódosítási tervét

Élesen bírálta a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció a Tisza Párt által kezdeményezett alkotmánymódosítást, amely visszamenőleges hatállyal két ciklusban maximálná a miniszterelnöki tisztség betöltését. A frakció szerint a javaslat sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit, az ügy kapcsán pedig Manfred Weberéket is állásfoglalásra szólították fel.

A Patrióták csütörtökön kiadott közleményében hangsúlyozták: elfogadhatatlannak tartják azt az alkotmánymódosítást, amely 1990-ig visszanyúlóan korlátozná a miniszterelnöki mandátumok számát.