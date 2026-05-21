Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
alkotmánymódosítás Tisza Párt Patrióták Európáért Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió Európai Néppárt

„Lex Orbánról” beszélnek Brüsszelben: a Patrióták elítélték a Tisza alkotmánymódosítási tervét

2026. május 21. 22:14

„Egy demokratikus rendszerben a törvényeket nem lehet egy konkrét politikai szereplő közéletből való kiszorításának szándékával megalkotni, különösen nem visszamenőleges hatállyal.”

2026. május 21. 22:14
null

Élesen bírálta a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció a Tisza Párt által kezdeményezett alkotmánymódosítást, amely visszamenőleges hatállyal két ciklusban maximálná a miniszterelnöki tisztség betöltését. A frakció szerint a javaslat sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit, az ügy kapcsán pedig Manfred Weberéket is állásfoglalásra szólították fel.

A Patrióták csütörtökön kiadott közleményében hangsúlyozták: elfogadhatatlannak tartják azt az alkotmánymódosítást, amely 1990-ig visszanyúlóan korlátozná a miniszterelnöki mandátumok számát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A frakció szerint a kezdeményezés

súlyosan sérti a jogállamiság és a demokratikus verseny alapelveit”, és veszélyes precedenst teremthet Európában.

A közlemény külön kitér arra, hogy a nyilvánosságban már „Lex Orbánként” emlegetett javaslatot személyre szabott jogalkotásnak tekintik.

„Egy demokratikus rendszerben a törvényeket nem lehet egy konkrét politikai szereplő közéletből való kiszorításának szándékával megalkotni, különösen nem visszamenőleges hatállyal”

– áll a pártcsalád közleményében.

Ezt is ajánljuk a témában

Európai szintű leszámolás készül

A Patrióták szerint a Tisza kezdeményezése egy szélesebb európai politikai folyamat része, amelynek célja a nemzeti-konzervatív és szuverenista politikai erők háttérbe szorítása.

A közlemény úgy fogalmaz, hogy Európa több országában is megfigyelhető tendencia, hogy a hagyományos politikai erők „adminisztratív és jogi eszközöket” vetnek be politikai ellenfeleikkel szemben.

A frakció hangsúlyozta:

A demokrácia lényege a szabad politikai verseny, nem pedig a politikai ellenfelek intézményes kizárása és elhallgattatása.”

Az Európai Néppártot is megszólították

A Patrióták felszólították az Európai Néppártot és azokat a politikai erőket, amelyek korábban rendszeresen bírálták Magyarországot jogállamisági kérdésekben, hogy határolódjanak el a Tisza javaslatától.

A frakció szerint a kezdeményezés „nyilvánvalóan sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit”, ezért egyértelmű állásfoglalást várnak az európai politikai szereplőktől.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. május 21. 22:34
Támogatom, hogy Orbán ne legyen többet miniszterelnök. A végén már elszállt 1 kicsit a pali. Varga Judit lenne a megfelelő, már 4 éve őt kellett volna jelölni kormányfőnek. Juditnak csapdát állítottak, nem mondom, hogy nem Orbánék voltak...
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. május 21. 22:31
A buta, aljas banda fél! Ezert üvölt, agresszív!
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. május 21. 22:22
Alkotmányellenes. Visszamenőleges lenne és személyre szabott! A Rovar úr nem ismeri a jogot!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!