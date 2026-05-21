„Lex Orbán – a hülyeségvonaton nincsen fék. Level 100
Íme a tanácsköztársaság első szellemi terméke: »Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.«
Szóval eltiltották a népet Orbán Viktortól, vagy fordítva, Orbánt a néptől. Mindegy is, egyesek még mindig nagyon be vannak kekszelve tőle.
Ám az igazi közröhej azonban a módosítás ezen része: »E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.«
Ok, akkor vegyük végig ‘90 óta:
Antall József: elhunyt.
Boross Péter: 98 éves, alig fél évig volt miniszterelnök, kötve hiszem, hogy még vállalna hét és fél évet.
Horn Gyula: elhunyt. Medgyessy Péter: több mint két évig volt hivatalban, most 84 éves, ha érzi, még lenyomhat egy hatost.
Gyurcsány Ferenc: közel öt évig csapatta, akárhogy is nézem egy hármas még beragadt neki. Meggondolandó.
Bajnai Gordon: kapus, libás, internacionalista is, még viszonylag fiatal, kb egy évig volt miniszterelnök, igazán járna még neki hét év, bár a Tisza-kormány egy-két tagját (és adatbázisát) így is ő delegálta. Szerintem beéri a háttérhatalommal.
Szóval nem hiszem, hogy bármelyikőjükről szólna az alaptörvény módosítása, inkább (kizárólag) Orbán Viktorról. Úgy visszamenőleg.
Amúgy meg nem értem, mit kell tökölni, kapásból a miniszterelnökségben eltöltött éveitől is meg kellene fosztani, az a tuti! Csak bátran elvtársak!
Szóval ekkora erővel érdemes lett volna beleírni egyenesen a nevét, ha már úgyis személyre szabott jogalkotás, és nem kiröhögtetni magukat az 1990-es dátummal.
Na, az ilyen őrültségek ellen nem lehet és nem is kell védekezni.
De van, ami ellen most már muszáj.
Van, ami elé védvonalat kell építenünk. Holnap délelőtt azzal jelentkezünk…”
