Íme a tanácsköztársaság első szellemi terméke: »Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.«

Szóval eltiltották a népet Orbán Viktortól, vagy fordítva, Orbánt a néptől. Mindegy is, egyesek még mindig nagyon be vannak kekszelve tőle.

Ám az igazi közröhej azonban a módosítás ezen része: »E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.«