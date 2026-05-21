Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt gyurcsány ferenc miniszterelnök orbán viktor

Lex Orbán – a hülyeségvonaton nincsen fék

2026. május 21. 18:16

Van, ami elé védvonalat kell építenünk.

2026. május 21. 18:16
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Lex Orbán – a hülyeségvonaton nincsen fék. Level 100

Tisza: »Orbánnak és pártjának vége«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Tisza: »azért jobb, ha inkább törvénnyel tiltjuk meg, hogy Orbán mégegyszer nyerhessen«

Íme a tanácsköztársaság első szellemi terméke: »Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.«

Szóval eltiltották a népet Orbán Viktortól, vagy fordítva, Orbánt a néptől. Mindegy is, egyesek még mindig nagyon be vannak kekszelve tőle.

Ám az igazi közröhej azonban a módosítás ezen része: »E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.«

Ok, akkor vegyük végig ‘90 óta:

Antall József: elhunyt.

Boross Péter: 98 éves, alig fél évig volt miniszterelnök, kötve hiszem, hogy még vállalna hét és fél évet.

Horn Gyula: elhunyt. Medgyessy Péter: több mint két évig volt hivatalban, most 84 éves, ha érzi, még lenyomhat egy hatost.

Gyurcsány Ferenc: közel öt évig csapatta, akárhogy is nézem egy hármas még beragadt neki. Meggondolandó. 

Bajnai Gordon: kapus, libás, internacionalista is, még viszonylag fiatal, kb egy évig volt miniszterelnök, igazán járna még neki hét év, bár a Tisza-kormány egy-két tagját (és adatbázisát) így is ő delegálta. Szerintem beéri a háttérhatalommal.

Szóval nem hiszem, hogy bármelyikőjükről szólna az alaptörvény módosítása, inkább (kizárólag) Orbán Viktorról. Úgy visszamenőleg.

Amúgy meg nem értem, mit kell tökölni, kapásból a miniszterelnökségben eltöltött éveitől is meg kellene fosztani, az a tuti! Csak bátran elvtársak!

Szóval ekkora erővel érdemes lett volna beleírni egyenesen a nevét, ha már úgyis személyre szabott jogalkotás, és nem kiröhögtetni magukat az 1990-es dátummal.

Na, az ilyen őrültségek ellen nem lehet és nem is kell védekezni.

De van, ami ellen most már muszáj.

Van, ami elé védvonalat kell építenünk. Holnap délelőtt azzal jelentkezünk…”

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 21. 19:26
osszehivhatsz egy BEKEmenetet, kocsis de a mocsar akkor is le lesz csapolva
Válasz erre
0
2
Sándor
2026. május 21. 18:59
A telefont rabló ávósivadék poloskás áruló, több éve mentelmi jog mögött lapitó bűnöző
Válasz erre
3
0
zsokabuda
2026. május 21. 18:54
Ez a tiszás szavazóbázis egy emberfajta és egy éltrend jelképe.
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. május 21. 18:52
johannluipigus 2026. május 21. 18:47 Egyértelmű, hogy a Miniszterelnök urunktól betegesen rettegő poloska dr Orbán Viktor úr további miniszterelnökségét szeretné ezzel a törvénnyel megakadályozni. Arra nem gondol a kis hülye, hogy amennyiben a nemzeti érzelmű erők a közeljövőben megnyernék a választást és Miniszterelnök elnök urunk vállalná az újonnan alakuló kormány vezetését, akkor poloska a törvényét feldughatná a popsijába. Nem, nem! MI dugjuk fel neki! És kihúzzuk a pofáján keresztül... 🤣
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!