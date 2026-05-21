dunaszerdahely gaudi-nagy tamás Felvidék emlékmű Szlovákia

Hiába mentették fel a dunaszerdahelyi Nemzeti Összetartozás Emlékműve alkotóit, nem ért véget a vegzálásuk

2026. május 21. 17:53

A szlovák ügyészség azonnal fellebbezett, így folytatódik a hét felvidéki magyar vádlott kálváriája.

2026. május 21. 17:53
null

A ma7.sk beszámolója szerint a bíróság csütörtök délelőtt hirdetett ítéletet a nagy figyelemmel kísért ügyben, amelyben hét dunaszerdahelyi személyt vádoltak az emlékmű létrehozása miatt. Az eljárás alapját Ľudovít Gunčaga, a Matica Slovenská dunaszerdahelyi szervezetének elnöke, valamint Patrik Dubovský történész feljelentése képezte.

A feljelentők álláspontja szerint a Nemzeti Összetartozás Emlékműve olyan alkotásokra emlékeztet, amelyeket az első bécsi döntés után, a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki településeken állítottak fel (itt konkrétan az úgynevezett országzászlókról – a szerk.). Értelmezésük szerint az emlékmű a Horthy-korszak iránti nosztalgiát, illetve revizionista törekvéseket és „nagy-magyar sovinizmust”  jeleníthet meg.

Bűncselekmény hiányában

Roman Puchovský bíró ugyanakkor ítéletében kimondta, hogy az emlékmű létrehozásával nem valósult meg bűncselekmény,

ezért mind a hét vádlottat valamennyi vádpont alól felmentette.

A bíróság szerint nem állapítható meg sem tárgyi, sem eszmei azonosság az 1938–39-ben létrejött emlékművek és a dunaszerdahelyi alkotás között. A döntés során jelentős súllyal vették figyelembe az eljárás során meghallgatott szakértők véleményét.

Az ítélet indoklásában a bíró arra is kitért, hogy az „összetartozás” fogalma önmagában többféleképpen értelmezhető. Vonatkozhat a magyar közösség összetartozására, de akár a Dunaszerdahelyen élő különböző nemzetiségek, vallási vagy etnikai közösségek kapcsolatára is.

A szakértői vizsgálatok emellett arra a következtetésre jutottak, hogy

az emlékművön nem találhatók szélsőségesnek minősíthető jelképek, szimbólumok vagy feliratok.

A büntetőjog legyen az utolsó eszköz

Az ítélet indoklása során a bíróság olyan részletkérdésekkel is foglalkozott, mint a különböző zászlótípusok közötti eltérések vagy a félárbócra engedett zászló fogalmának pontos meghatározása.

Puchovský bíró ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a büntetőjogi eljárásnak csak végső eszközként, „ultima ratio” jelleggel kellene szerepet kapnia egy ilyen kérdésben, amikor már minden más békés rendezési lehetőség kudarcot vallott.

A portál beszámolója szerint a feljelentők a per során nem kezdeményeztek egyeztetést vagy megegyezést a vádlottakkal annak érdekében, hogy az ügy büntetőeljárás nélkül zárulhasson le.

Az ügyészség tovább próbálkozik

A felmentő ítélet ellen a vádat képviselő ügyész azonnal fellebbezést jelentett be, jelezve, hogy

teljes egészében vitatja a bíróság döntését.

Mazács Ferenc ügyvéd, a vádlottak jogi képviselője a ma7.sk-nak azt mondta: védencei a másodfokú eljárásban is ugyanúgy fognak nyilatkozni, mint eddig, és továbbra is a tényeknek megfelelően ismertetik álláspontjukat.

Az ítélethirdetés jelentős médiaérdeklődés mellett zajlott, a szlovák sajtó képviselői mellett jelen volt Magyarország besztercebányai konzulja is. A tárgyaláson részt vett Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, egykori országgyűlési képviselő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője is. Ő a közösségi médiában a Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott vitája során

a hét dunaszerdahelyi magyar értelmiségi ellen képtelen vádak alapján indított, a felvidéki magyarság megfélemlítését célzó koncepciós »emlékmű«-büntetőperként”

hivatkozott az eljárásra, és felszólította a kormányfőt, hogy álljon ki a vádlottak mellett.

A csütörtöki döntés egyelőre a vádlottak számára kedvező fordulatot hozott, ám a fellebbezés miatt a dunaszerdahelyi Összetartozás-emlékmű ügye hamarosan másodfokon is bíróság elé kerül.

***

Fotó: Google Maps

 

rasdi1
2026. május 21. 19:41
Örömmel olvasom, hogy Gaudi Nagy Tamás a Nemzeti Jogvédő Szolgálat keretében aktívan dolgozik. Nagyon rég olvastam utoljára a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tevékenységéről.
grenki-2
2026. május 21. 19:05
Mi a büdöskurvaanyjuk bajuk van a tót kutyáknak? Le tagadják a történelmet, mintha nem lett volona?
templar62
2026. május 21. 18:42
" Lomnic és a Hargita ........".
elégia
2026. május 21. 18:21
Nem ég le a két feljelentő pofájáról a bőr?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!