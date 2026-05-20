A Beneš-dekrétumok miatt is támadja Szlovákiát az Európai Parlament

A Beneš-dekrétumok kérdése is hangsúlyosan megjelent abban az állásfoglalásban, amelyet szerdán fogadott el az Európai Parlament Szlovákiáról. A Felvidék.ma beszámolója szerint az EP-képviselők 347 igen szavazattal, 165 ellenében és 25 tartózkodás mellett fogadták el a dokumentumot, amely szerint rendkívül aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban.

Az EP több területen is kifogásokat fogalmazott meg, ám különösen érzékeny pontnak számítanak azok az ügyek, amelyekben a második világháború utáni rendeletekre hivatkozva zajlottak vagy zajlanak vagyonelkobzások. Az állásfoglalás szerint az EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki a kollektív bűnösség alapján történő, visszamenőleges hatályú elkobzásokról szóló jelentések miatt, és felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be az ilyen kisajátításokat.