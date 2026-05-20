05. 20.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Beneš-dekrétumok jogállamiság Európai Parlament Szlovákia

A Beneš-dekrétumok miatt is támadja Szlovákiát az Európai Parlament

2026. május 20. 20:32

Brüsszel újabb frontot nyitott Pozsonnyal szemben a jogállamisági viták miatt. Az Európai Parlament a Beneš-dekrétumok alapján zajló vagyonelkobzások miatt is aggodalmát fejezte ki, és lépéseket sürgetett Szlovákiával szemben az uniós értékek védelmére.

A Beneš-dekrétumok kérdése is hangsúlyosan megjelent abban az állásfoglalásban, amelyet szerdán fogadott el az Európai Parlament Szlovákiáról. A Felvidék.ma beszámolója szerint az EP-képviselők 347 igen szavazattal, 165 ellenében és 25 tartózkodás mellett fogadták el a dokumentumot, amely szerint rendkívül aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban.

Az EP több területen is kifogásokat fogalmazott meg, ám különösen érzékeny pontnak számítanak azok az ügyek, amelyekben a második világháború utáni rendeletekre hivatkozva zajlottak vagy zajlanak vagyonelkobzások. Az állásfoglalás szerint az EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki a kollektív bűnösség alapján történő, visszamenőleges hatályú elkobzásokról szóló jelentések miatt, és felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be az ilyen kisajátításokat.

A Beneš-dekrétumok árnyéka nyolcvan év után sem tűnt el

A Beneš-dekrétumok a második világháború idején és közvetlenül utána születtek Edvard Beneš csehszlovák elnök rendeleteiként. Az összesen 144 rendelet közül több ma is része a cseh és szlovák jogrendnek, még ha Pozsony és Prága rendszeresen azt hangsúlyozza is, hogy ezeknek már nincs gyakorlati joghatásuk. A rendeletek egy része kifejezetten a kisebbségeket érintette. A németek mellett a magyar közösségre is a kollektív bűnösség elvét alkalmazták, mivel Magyarország a háború alatt a náci Németország szövetségese volt. 

A háborút követően a szlovákiai magyarok jelentős részét megfosztották csehszlovák állampolgárságától, politikai jogaitól és vagyonától.

Hetven-nyolcvanezer magyar került kitelepítésre vagy kényszer-áttelepítésre, sokakat pedig földjeiktől fosztottak meg. Egy részük Magyarországra került, másokat a cseh területekre telepítettek át, hogy a kitelepített szudétanémetek helyét betöltsék. A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos viták a rendszerváltás után sem tűntek el. A szlovákiai magyar pártok hosszú ideje történelmi igazságtalanságként beszélnek róluk, különösen azért, mert a kollektív bűnösség elvét alkalmazták egy teljes közösségre. 

A probléma azonban sokáig nem került igazán a szlovák belpolitika középpontjába.

Ennek egyik oka az volt, hogy a magyar pártoknak még kormánykoalíciós szerepben sem volt elegendő politikai erejük ahhoz, hogy a kérdést érdemben napirendre vegyék. Szlovák partnereik a kisebbségi nyelvhasználat vagy az oktatás ügyében nyitottabbnak mutatkoztak, a Beneš-dekrétumok felülvizsgálatát azonban következetesen elutasították.

Nemcsak történelmi kérdésről van szó

A vita azért vált újra különösen élessé, mert a rendeletek egyes részeit a gyakorlatban ma is alkalmazzák

Főként földvitákban fordul elő, hogy a Szlovák Földalap vagy a bíróságok a Beneš-dekrétumokra hivatkozva döntenek magyar családok ellen.

A jogviták jellemzően olyan földterületeket érintenek, amelyeket a hatóságok szerint már a háború után el kellett volna kobozni, csak valamilyen adminisztratív okból ez akkor nem történt meg. Így az állam évtizedekkel később próbálja rendezni a tulajdonviszonyokat.

A témával évek óta foglalkozó oknyomozó anyagok szerint több száz olyan eset is lehetett, amikor a hatóságok a Beneš-dekrétumokra hivatkozva vettek állami tulajdonba földeket, sokszor kártérítés nélkül. 

Előfordult, hogy az érintettek nem is tudtak arról, hogy családjuk földjeit hivatalosan már a negyvenes években elkobozták. A hatóságok gyakorlatban úgy járnak el, hogy amennyiben levéltári dokumentumokban találnak egy egykori magyar vagy német tulajdonosra vonatkozó elkobzási határozatot, megpróbálják az adott területet állami tulajdonba venni, függetlenül attól, hogy az akkori dokumentum pontos vagy jogszerű volt-e.

A kérdés nemzetközi jogi szintre is eljutott. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2020-ban a Bosits kontra Szlovákia ügyben kimondta, hogy sérült a tisztességes eljáráshoz való jog egy olyan kisajátítási eljárásban, amely a Beneš-dekrétumokra épült.

A Beneš-dekrétumok mai alkalmazhatóságáról szóló vitát újra reflektorfénybe helyezte a Bosits Miklós nevéhez köthető ügy legújabb fejleménye is. A komáromi Keszegh&Puskás ügyvédi iroda közlése szerint Szlovákia Alkotmánybírósága jogosnak ítélte Bosits alkotmányossági panaszát.

Az ügy még 2009-ben indult, amikor a Szlovák Erdőgazdálkodási Vállalat a Beneš-dekrétumokra hivatkozva próbált földeket elkobozni. A mostani döntés szerint a Legfelsőbb Bíróságnak figyelembe kell vennie a strasbourgi ítéletet, és vissza kell állítania a jogsértés előtti állapotot.

Ez fontos győzelemnek számít, ugyanakkor a döntés nem rendezte a legfontosabb kérdést. Az Alkotmánybíróság ugyanis nem vizsgálta érdemben, hogy a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó rendeletek mai alkalmazása önmagában sérti-e az alapvető emberi jogokat. Ez azért jelentős, mert továbbra sincs olyan szlovák alkotmánybírósági döntés, amely kimondaná, hogy alkotmányellenes a kollektív bűnösség elvére épülő rendeletek alkalmazása jelenlegi jogvitákban.

A vita új szakaszba lépett, amikor Robert Fico kormánya büntetőjogi módosítást fogadott el a második világháború következményeinek megkérdőjelezéséről. 

Az új szabályozás alapján büntethetővé válhat a Beneš-dekrétumok következményeinek vitatása is.

A módosítást gyorsított eljárásban fogadták el, komoly parlamenti vita nélkül. A kritikák szerint ezzel a szlovák kormány már nemcsak politikai vagy történelmi kérdésként kezeli az ügyet, hanem a kriminalizálás irányába mozdult el. A lépés eredetileg a liberális ellenzék, elsősorban a Progresszív Szlovákia ellen irányult. 

A párt ugyanis dél-szlovákiai látogatásai után nyíltan felvetette a magyarokat érintő földviták rendezésének szükségességét, megtörve azt a hosszú éveken át fennálló hallgatást, amely a szlovák pártok többségét jellemezte a kérdésben.

Fico koalíciója erre erős nacionalista retorikával reagált, és az ellenzéket azzal vádolta, hogy szembemegy a szlovák nemzeti érdekekkel. Az elemzések szerint azonban a kormány alábecsülte a döntés következményeit.

Az EP szélesebb jogállamisági problémákat is lát

Az Európai Parlament állásfoglalása ugyanakkor jóval túlmutat a Beneš-dekrétumok kérdésén. A dokumentum szerint rendszerszintű hiányosságok veszélyeztetik az EU pénzügyi érdekeinek védelmét Szlovákiában, ezért az Európai Bizottságnak vizsgálnia kellene, fennáll-e az uniós értékek súlyos megsértésének veszélye.

Az EP emellett kötelezettségszegési eljárásokat, a jogállamisági mechanizmus alkalmazását és különböző megelőző intézkedések bevezetését is sürgeti. 

A képviselők kifogásolták a korrupcióellenes nyomozók állítólagos zaklatását, a bírói függetlenséggel kapcsolatos problémákat, a közszolgálati média helyzetét és az uniós források felhasználásával kapcsolatos visszaéléseket is. A dokumentum kitér a civil szervezetekre nehezedő nyomásra, valamint a szexuális kisebbségek és a roma közösségek jogainak helyzetére is. A Beneš-dekrétumok azonban azért emelkednek ki a felsorolt ügyek közül, mert a kérdés egyszerre hordoz történelmi, jogi és nemzetpolitikai jelentőséget, miközben nyolcvan évvel a második világháború után is képes politikai válságot okozni Közép-Európában.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
knvelt
2026. május 20. 22:33 Szerkesztve
cint04 2026. május 20. 21:36 "ahha értem, megbassza az EU a náci meg a francia kurva anyját különösebb gond nélkül felvették szlovákiát egy ilyen törvénnyel az EU-ba" Hát, igen! Nem is értettem! Bennünket is meg a lengyeleket is hosszú ideig csuklóztattak... Jó a cseheket is, de ha mást nem, a németeket nem értettem. A Benes-dekrétumok eltörlése nélkül a helyükbe folyamatosan vétóztam volna a cseheket (és a szlovákokat is) illetően. Nem tudom, ott már akkor agybaj volt?
knvelt
2026. május 20. 22:21
És a cseheket?
nempolitizalok-0
2026. május 20. 22:08 Szerkesztve
Brüsszel magasról szart erre, most is csak azért teszi, hogy leszalámizza a szlovákokat is. Persze helyes, de jól rávilágít arra, milyen szinten tetü ez az eurolibsi csürhe. Éppen ezért csak addig erőlködnek amíg a szlovákok nem igazodnak.
cint04
2026. május 20. 21:36
ahha értem, megbassza az EU a náci meg a francia kurva anyját különösebb gond nélkül felvették szlovákiát egy ilyen törvénnyel az EU-ba méghozzá úgy hogy bennünket várakoztattak. Aztán szemrebbenés nélkül végignézték amikor 2008-ban Fico bevezeti a nyelvtörvényt. Egyáltalán nem zavarta a mocskos EPP-t hoyg szivatják a magyarokat folyamatosan. Pontosan tudták ezek arra jók hogy a közép európai nemzeteket egymásnak lehet ugrasztani elég csak megpiszkálni valamelyiket (mint most).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!