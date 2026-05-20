A Beneš-dekrétumok miatt is támadja Szlovákiát az Európai Parlament

Fico koalíciója erre erős nacionalista retorikával reagált, és az ellenzéket azzal vádolta, hogy szembemegy a szlovák nemzeti érdekekkel. Az elemzések szerint azonban a kormány alábecsülte a döntés következményeit.
Az EP szélesebb jogállamisági problémákat is lát
Az Európai Parlament állásfoglalása ugyanakkor jóval túlmutat a Beneš-dekrétumok kérdésén. A dokumentum szerint rendszerszintű hiányosságok veszélyeztetik az EU pénzügyi érdekeinek védelmét Szlovákiában, ezért az Európai Bizottságnak vizsgálnia kellene, fennáll-e az uniós értékek súlyos megsértésének veszélye.
Az EP emellett kötelezettségszegési eljárásokat, a jogállamisági mechanizmus alkalmazását és különböző megelőző intézkedések bevezetését is sürgeti.
A képviselők kifogásolták a korrupcióellenes nyomozók állítólagos zaklatását, a bírói függetlenséggel kapcsolatos problémákat, a közszolgálati média helyzetét és az uniós források felhasználásával kapcsolatos visszaéléseket is. A dokumentum kitér a civil szervezetekre nehezedő nyomásra, valamint a szexuális kisebbségek és a roma közösségek jogainak helyzetére is. A Beneš-dekrétumok azonban azért emelkednek ki a felsorolt ügyek közül, mert a kérdés egyszerre hordoz történelmi, jogi és nemzetpolitikai jelentőséget, miközben nyolcvan évvel a második világháború után is képes politikai válságot okozni Közép-Európában.
