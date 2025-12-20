Több százan vonultak utcára a Felvidéken a Beneš-dekrétumok ellen tiltakozva

Tárnok Balázs a nemzetközi nyomásgyakorlásról és az uniós szintről

A helyszínen a Mandiner Tárnok Balázst, a FUEN alelnökét kérdezte arról, milyen jogi vagy más jellegű nemzetközi nyomásgyakorlás várható Szlovákiával szemben az ügyben. Tárnok válaszában azt mondta:

A Magyar Szövetség legfontosabb feladata ebben a fázisban az, hogy minél több releváns nemzetközi szervezethez jusson el ennek a jogsértésnek a híre. Az elmúlt napokban ennek megfelelően tájékoztattuk az ENSZ, az EBESZ, az Európa Tanács és az Európai Unió illetékes szerveit.

Kiemelte, hogy külön figyelem irányul az Európai Bizottságra, mint az uniós szerződések őrére, és hozzátette, hogy a Beneš-dekrétumok máig történő alkalmazásával olyan jogsértés merül fel, amelyben nem csak nemzetközi szervezeteknek, hanem az Európai Uniónak is komoly teendői vannak.

A jogállamiság sérelmét hangsúlyozta, és azt mondta, sérül a véleménynyilvánítás szabadsága, a demokrácia, a szolidaritás, valamint a diszkrimináció tilalma is.

Tárnok a válaszában uniós jogi szempontot is felhozott: A földtulajdon tőkének tekinthető az uniós jog szempontjából. Határon átnyúló elem is van, mert az érintettek között nemcsak felvidéki magyarok, hanem szlovákok is vannak, továbbá sok esetben magyar vagy osztrák állampolgárok, vagyis uniós polgárok.

A kialakult gyakorlat meglátása szerint egyértelműen sérti a tőke szabad áramlását, és jogbizonytalanságot eredményez.

A földelkobzások volumenéről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy hét év alatt több mint ezer hektárnyi földet kobozhattak el, vélhetően több százmillió eurós értékben, ami már az uniós vállalások sérelmét is felveti.

Szerinte emiatt az Európai Bizottságnak nagyon szoros és szigorú jogállamisági vizsgálatot kellene indítania.

Arra a kérdésre, hogy volt-e hasonló precedens más országokban, Tárnok azt válaszolta:

Ami Szlovákiában jelenleg fennáll, tudomásom szerint más országokban ilyen jellegű jogsértés nem történik.

Tárnok Balázs arról is beszélt, hogy a helyzet elsőre annyira abszurdnak tűnik, hogy korábban nemzetközi szerkesztőségekben is kétkedéssel fogadták.

Felidézte, hogy amikor évekkel ezelőtt a Foreign Policy és a National Interest hasábjain írt a gyakorlatról, a szerkesztők eleinte nehezen hitték el, hogy mindez valóban megtörténik, ezért is vált különösen fontossá a hiteles, dokumentumokkal alátámasztott bizonyítékok bemutatása.

Azt mondta, hogy a kialakult joggyakorlatot a nemzetközi szervezeteknek egyedi esetként kell vizsgálniuk, és a precedensek hiánya miatt ez a folyamat várhatóan hosszabb időt vehet igénybe.

Nyitókép: Facebook / Magyar Szövetség