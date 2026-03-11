Zelenszkij elszabadult: Nem a Barátsággal van probléma, hanem Orbán Viktorral

„Óriási hibát követ el”: Orbán Viktor után Robert Fico is reagált Zelenszkij fenyegetéseire
Magyarország mellett Szlovákiába is belekötött a héten az ukrán elnök.
Az ukrán elnök sürgeti a B tervet arra az esetre, ha Magyarország és Szlovákia továbbra is vétózza a 90 milliárd eurós hitelüket.
Volodimir Zelenszkij abban bízik, hogy Donald Trump nagyobb nyomást helyez majd Vlagyimir Putyinra, mint rá és eléri, hogy négy év háborúskodás után tűzszünetet kössön – többek között erről, de még inkább Magyarországról és Orbán Viktorról beszélt az ukrán elnök a Politicónak adott interjújában.
Zelenszkij sürgeti az európai vezetőket is, hogy dolgozzanak ki egy B tervet az Ukrajnának nyújtandó hosszú távú támogatásokról, különösen pedig találjanak egy utat arra, hogyan küszöböljék ki Orbán Viktor „zsarolását”. Mint ismert: Magyarország vétózza a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelt.
Néhány balti és északi ország már azt tervezi, hogy elegendő pénzt adnak Ukrajnának, hogy az év első felét átvészeljék, akkor is, ha a magyar kormányfő fenntartja vétóját.
A pénzre pedig óriási szüksége lenne Ukrajnának, hiszen egyre nehezebben tudja fenntartani az állami apparátusát és a hadseregét is. Zelenszkij abban bízik, hogy az EU megoldást talál az „orbáni zsarolásra”, még mielőtt Kijev kifogyna a pénzéből.
A lap rákérdezett arra is, hogy szerinte nem ment-e túl egy határon, amikor fizikailag is megfenyegette Orbán Viktort, ám az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a diplomáciai hallgatás eddig sem volt hasznos, főleg, ha a magyar miniszterelnökről van szó.
Ezután nyíltan kimondta, hogy nem a Barátság kőolajvezetékkel van probléma, hanem magával Orbán Viktorral, aki szerinte Vlagyimir Putyin szövetségese.
„Az orosz vezető pártján áll. Ugyanazt csinálja, mindent blokkol, ami Ukrajnának menne. Egyetlen dolgot tesz másként, ő nem támad minket rakétákkal és drónokkal és nem küldi ide a katonáit” – tette hozzá.
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a Mandiner Klubest győri rendezvényének vendége. A tárcavezető beszélt Ukrajnáról, a miniszterelnököt ért fenyegetésekről és arról is, mit szeretne Zelenszkij elérni Budapesten.
Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst