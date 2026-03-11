Zelenszkij elszabadult: Nem a Barátsággal van probléma, hanem Orbán Viktorral

Volodimir Zelenszkij abban bízik, hogy Donald Trump nagyobb nyomást helyez majd Vlagyimir Putyinra, mint rá és eléri, hogy négy év háborúskodás után tűzszünetet kössön – többek között erről, de még inkább Magyarországról és Orbán Viktorról beszélt az ukrán elnök a Politicónak adott interjújában.

Zelenszkij sürgeti az európai vezetőket is, hogy dolgozzanak ki egy B tervet az Ukrajnának nyújtandó hosszú távú támogatásokról, különösen pedig találjanak egy utat arra, hogyan küszöböljék ki Orbán Viktor „zsarolását”. Mint ismert: Magyarország vétózza a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelt.