Pártunk ellenségei, a magatehetetlen idősek – az 1951-es kitelepítések újabb borzalmai tárulnak fel

Hasonlóan beteges, idős emberek kitelepítéséről szólnak Haltenberger Samu és neje, Bárczy Mária kitelepítési iratai.

Haltenberger az iratok szerint „földbirtokos” volt, ám valójában ő volt a magyar automobilizmus egyik fő alakja, a MAVART (a mai VOLÁN) és a Szürketaxi (a mai Főtaxi) egyik alapítója. A 72 éves, beteg férfit a Toldy Ferenc u. 4. szám alól telepítették ki Szabolcs-Szatmár megyébe, Kék településre. Haltenberger igazolást hozott róla, hogy félvak, járóképtelen, felesége teljesen vak, cukorbajos és magas vérnyomású. A kitelepítés ennek ellenére megtörtént, mindössze később engedélyezték Haltenbergernek, hogy Szadára költözhessen rokonaihoz. Lényegében élete végéig itt élt, utolsó hónapjaiban költözhetett csak vissza Budapestre, ahol 1956-ban hunyt el.

A történet azonban itt nem ér véget, mert Haltenberger társadalmi státuszára való hivatkozással kitelepítették a férfi lányát, Klárát, és unokáját, az 1937-es születésű, ekkor 14 éves Dlauchy Dénest is, akik a közeli Batthyány utca 15-ben laktak. A fiú kérvényt adott be, hogy hadd fejezhesse be tanulmányait a fővárosban, amit a BM így utasított el: „Nevezett édesanyjával özv. Dlauchy Guidónéval 1951. június 27-én Tiszasüly-Kolop községbe lett kitelepítve azért, mert özv. Dlauchy Guidónénak szülője Haltenberger Samu földbirtokos, vezérigazgató volt. Dlauchy Dénes a Budapest városi tanács útján magánúton való tanulását kérte. […] Tekintettel arra, hogy nevezett osztályidegen családból származik, valamint nem csak Budapesten van általános gimnázium, a kérelem teljesítését nem javaslom.” Tegyük hozzá, hogy „Tiszasüly-Kolop” (Kolopfürdő) gyakorlatilag nem is egy település, hanem egy – ekkor már bezárt – fürdő volt egy mocsár közepén, érdemi infrastruktúra nélkül.