Pártunk ellenségei, a magatehetetlen idősek – az 1951-es kitelepítések újabb borzalmai tárulnak fel

ELŐZŐ CIKKÜNKBEN bemutattuk az 1951-es, Rákosi alatti kitelepítések gyermekáldozatainak történetét az I. kerületből. Alábbi írásunkban felvesszük a történet fonalát, egy újabb különösen sebezhető társadalmi réteg történetére fókuszálva.
A kitelepítések természetesen az időseket sem kímélték. 1951 nyarán a 77 éves Gróf Zichy Gabriellát a Táncsics Mihály u 23. szám alól mint „földbirtokost” telepítették ki. A neves családból származó hölgy – édesapja Pallavicini Ede, anyja Mailáth Etelka – hozott egy sor orvosi igazolást arról, hogy „agyérelmeszedésben, aggkori szívgyengeségben szenvedek, önmagammal tehetetlen öreg vagyok, állandó ápolásra van szükségem”. Ezért Dióspusztára szeretett volna költözni rokonaihoz. A kérelemre a BM kurta választ kanyarintott: „Elbíráltam, nem találtam teljesíthetőnek”.
Hasonlóan beteges, idős emberek kitelepítéséről szólnak Haltenberger Samu és neje, Bárczy Mária kitelepítési iratai.
Haltenberger az iratok szerint „földbirtokos” volt, ám valójában ő volt a magyar automobilizmus egyik fő alakja, a MAVART (a mai VOLÁN) és a Szürketaxi (a mai Főtaxi) egyik alapítója. A 72 éves, beteg férfit a Toldy Ferenc u. 4. szám alól telepítették ki Szabolcs-Szatmár megyébe, Kék településre. Haltenberger igazolást hozott róla, hogy félvak, járóképtelen, felesége teljesen vak, cukorbajos és magas vérnyomású. A kitelepítés ennek ellenére megtörtént, mindössze később engedélyezték Haltenbergernek, hogy Szadára költözhessen rokonaihoz. Lényegében élete végéig itt élt, utolsó hónapjaiban költözhetett csak vissza Budapestre, ahol 1956-ban hunyt el.
A történet azonban itt nem ér véget, mert Haltenberger társadalmi státuszára való hivatkozással kitelepítették a férfi lányát, Klárát, és unokáját, az 1937-es születésű, ekkor 14 éves Dlauchy Dénest is, akik a közeli Batthyány utca 15-ben laktak. A fiú kérvényt adott be, hogy hadd fejezhesse be tanulmányait a fővárosban, amit a BM így utasított el: „Nevezett édesanyjával özv. Dlauchy Guidónéval 1951. június 27-én Tiszasüly-Kolop községbe lett kitelepítve azért, mert özv. Dlauchy Guidónénak szülője Haltenberger Samu földbirtokos, vezérigazgató volt. Dlauchy Dénes a Budapest városi tanács útján magánúton való tanulását kérte. […] Tekintettel arra, hogy nevezett osztályidegen családból származik, valamint nem csak Budapesten van általános gimnázium, a kérelem teljesítését nem javaslom.” Tegyük hozzá, hogy „Tiszasüly-Kolop” (Kolopfürdő) gyakorlatilag nem is egy település, hanem egy – ekkor már bezárt – fürdő volt egy mocsár közepén, érdemi infrastruktúra nélkül.
De nem csak a fiatal Dlauchy került bajba rokonai miatt.
A 63 éves Bárczy Isvánné Luczenbacher Editet a Táncsics Mihály utca 4. szám alól telepítették ki a hevesi Gyöngyössolymosra 1951 júliusában. Férje Bárczy István államtitkár, a minisztertanácsok jegyzőkönyvvezetője volt, ám férje – mint azt Luczenbacher levélben rögtön jelezte – 1944 óta szeretőjével élt, már évek óta nyugaton él, és így csak névleg voltak házasok. „Férjem ezzel a tényével engem hűtlenül elhagyott és ezzel végleg megszakadt köztünk minden házastársi kapcsolat. A válópert ellene nem tudtam lefolytatni, mert állandóan titkolta előttem tartózkodási helyét. Soha egy fillérrel sem támogatott engem elutazása óta.” Ráadásul, mint érvelt, a „felszabadulás” után férje nagy szolgálatokat tett a szovjetbarát rendszernek: „Ő tulajdonképpen nem disszidált, hanem útlevéllel ment el, és […] a Bárdossy és Imrédy elleni perekben tett perdöntő vallomásával tanúbizonyságot tett arról, hogy a reakció ellensége”. A jelek szerint engedélyezték neki, hogy végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrádon húzza meg magát, bár az erről szóló kérelem vagy határozat nincsen az iratanyagban.
Az idősek, hasonlóan a gyermekekhez, gyakran szorulnak az állam védelmére,
de ebben az esetben maga az állam tekintette őket „osztályellenségeknek”. Ezek az idős magyar polgárok, bármi is volt a politikai meggyőződésük, nehezen tudtak gondoskodni magukról, mégis a a kommunista állam, amely egész nap hangosan hirdette társadalmi érzékenységét, a nép ellenségének bélyegezte őket, és erőszakkal elvitte őket otthonaikból, gyakran olyan helyekre, ahol az életfeltételek borzasztóak voltak – például egy elhagyatott mocsár közepére. Szomorú történeteik azon kommunista diktatúra egy újabb sötét oldalát tükrözik, amelytől a magyar nép néhány évvel később, az 1956-os forradalommal próbált megszabadulni.
Fotó: Fortepan 286942