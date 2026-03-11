Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel magyarország európa miniszterelnök

Orbán Viktor Vecsésen elárulta: erre az eredményre a legbüszkébb az elmúlt négy évből

2026. március 11. 21:05

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy mi lesz az igazi tét a választáson.

2026. március 11. 21:05
null

Az elmúlt négy évben én azt éreztem a legnagyobb tettnek, hogy a rezsidíjak emelkedését sikerült megakadályoznunk, és a családokat sikerült megvédenünk – jelentette ki a miniszterelnök az országjárása fórumán szerdán Vecsésen.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy „háborús idők vannak, ezt a négy évet úgy éltük végig, úgy kormányoztuk végig, hogy közben Európában orosz-ukrán háború volt”, ami önmagában is gazdasági bajt jelentett egész Európának, de miután Brüsszelben úgy döntöttek, hogy az ukránok oldalára állnak, és leválasztják Európát az olcsó orosz olajról és gázról, előidéztek egy hatalmas rezsiár-növekedést. Rámutatott, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

az elmúlt négy évben a legnagyobb munkája az volt, hogy megpróbálja ezt Magyarországon kivédeni.

A kormányfő közölte, hogy ma egy átlagos magyar háztartás éves szinten 250-260 ezer forintot fizet a rezsiért, Lengyelországban 850 ezer forintot, Csehországban 1 milliót fizetnek, „a kőgazdag osztrákokról, meg a németekről nem is beszélek”. Ez azt jelenti, hogy ha nem lenne rezsicsökkentés Magyarországon, amit az elmúlt négy évben az orosz-ukrán háború és a rossz brüsszeli szankciós politika ellenére meg tudtak védeni, ma minden család körülbelül egyhavi fizetését „elvesztené a magasabb rezsidíjak miatt” – fűzte hozzá.

Ez lesz az igazi tét a választáson

A miniszterelnök szerint a 2026-os országgyűlési választás tétje az, hogy ukránpárti kormánya lesz-e Magyarországnak, vagy olyan, amely a nemzeti érdekek talaján áll. Orbán Viktor arról beszélt: az ukránok nem is titkolják, hogy kormányváltást szeretnének Magyarországon, mert egy ukránbarát kormányt látnának szívesen.

Brüsszel ehhez tapsol, összejátszanak a hátunk mögött” 

– fogalmazott.

Azt mondta: az Európai Unió egy ukránbarát magyar kormánnyal több kérdést is könnyebben rendezhetne, például az Ukrajnának nyújtott támogatások vagy a migráció ügyét. A miniszterelnök kiemelte ugyanakkor, hogy a jelenlegi magyar álláspont ezekben a kérdésekben akadályt jelent.

Orbán Viktor azt mondta: a kormánypártokkal szemben egy „a semmiből létrehozott politikai gyülekezet” áll, Brüsszel és Ukrajna támogatásával. Hangsúlyozta: a kormánypártok a „polgári, nemzeti, keresztény erőket” képviselik, és ezt a választási küzdelmet kell megnyerniük. „Ez nem könnyű” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. március 11. 21:14
te viktor, lesz elég üzemanyag a buszoztatáshoz?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!