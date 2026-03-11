Orbán Viktor Vecsésen elárulta: erre az eredményre a legbüszkébb az elmúlt négy évből

Az elmúlt négy évben én azt éreztem a legnagyobb tettnek, hogy a rezsidíjak emelkedését sikerült megakadályoznunk, és a családokat sikerült megvédenünk – jelentette ki a miniszterelnök az országjárása fórumán szerdán Vecsésen.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy „háborús idők vannak, ezt a négy évet úgy éltük végig, úgy kormányoztuk végig, hogy közben Európában orosz-ukrán háború volt”, ami önmagában is gazdasági bajt jelentett egész Európának, de miután Brüsszelben úgy döntöttek, hogy az ukránok oldalára állnak, és leválasztják Európát az olcsó orosz olajról és gázról, előidéztek egy hatalmas rezsiár-növekedést. Rámutatott, hogy