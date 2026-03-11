Orbán Viktor Vecsésen elárulta: erre az eredményre a legbüszkébb az elmúlt négy évből

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy mi lesz az igazi tét a választáson.
Az elmúlt négy évben én azt éreztem a legnagyobb tettnek, hogy a rezsidíjak emelkedését sikerült megakadályoznunk, és a családokat sikerült megvédenünk – jelentette ki a miniszterelnök az országjárása fórumán szerdán Vecsésen.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy „háborús idők vannak, ezt a négy évet úgy éltük végig, úgy kormányoztuk végig, hogy közben Európában orosz-ukrán háború volt”, ami önmagában is gazdasági bajt jelentett egész Európának, de miután Brüsszelben úgy döntöttek, hogy az ukránok oldalára állnak, és leválasztják Európát az olcsó orosz olajról és gázról, előidéztek egy hatalmas rezsiár-növekedést. Rámutatott, hogy
az elmúlt négy évben a legnagyobb munkája az volt, hogy megpróbálja ezt Magyarországon kivédeni.
A kormányfő közölte, hogy ma egy átlagos magyar háztartás éves szinten 250-260 ezer forintot fizet a rezsiért, Lengyelországban 850 ezer forintot, Csehországban 1 milliót fizetnek, „a kőgazdag osztrákokról, meg a németekről nem is beszélek”. Ez azt jelenti, hogy ha nem lenne rezsicsökkentés Magyarországon, amit az elmúlt négy évben az orosz-ukrán háború és a rossz brüsszeli szankciós politika ellenére meg tudtak védeni, ma minden család körülbelül egyhavi fizetését „elvesztené a magasabb rezsidíjak miatt” – fűzte hozzá.
A miniszterelnök szerint a 2026-os országgyűlési választás tétje az, hogy ukránpárti kormánya lesz-e Magyarországnak, vagy olyan, amely a nemzeti érdekek talaján áll. Orbán Viktor arról beszélt: az ukránok nem is titkolják, hogy kormányváltást szeretnének Magyarországon, mert egy ukránbarát kormányt látnának szívesen.
Brüsszel ehhez tapsol, összejátszanak a hátunk mögött”
– fogalmazott.
Azt mondta: az Európai Unió egy ukránbarát magyar kormánnyal több kérdést is könnyebben rendezhetne, például az Ukrajnának nyújtott támogatások vagy a migráció ügyét. A miniszterelnök kiemelte ugyanakkor, hogy a jelenlegi magyar álláspont ezekben a kérdésekben akadályt jelent.
Orbán Viktor azt mondta: a kormánypártokkal szemben egy „a semmiből létrehozott politikai gyülekezet” áll, Brüsszel és Ukrajna támogatásával. Hangsúlyozta: a kormánypártok a „polgári, nemzeti, keresztény erőket” képviselik, és ezt a választási küzdelmet kell megnyerniük. „Ez nem könnyű” – tette hozzá.
