Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A szállítmány lefoglalása nemcsak Zelenszkijre mért csapást, hanem Brüsszelre is.
A felelősség és a felelőtlenség felesel a mai napi híreknek élén.
Kezdjük a felelőtlenséggel, azaz a rosszal, mert a jó mindig unalmasabb. A rossz egy MSZP-s politikushoz kötődik, akinek pártja már annyira gyenge, hogy a parlamentből is kihullik, hogy felkeresse a politika szemétdombján hajdan volt politikai szövetségesét, a tizenöt év alatt kukacok által már megrágott szadeszt.
Bárándy Péterről van szó, aki nyilván kifejezetten rosszul lett volna, ha az „aranykonvoj” kapcsán nem ütheti a magyar kormány homlokára a törvénytelen eljárás bélyegét.
Aztán egyszer csak hopp: volt vagyon nincs vagyon. Miután ezt valakik nagyon várhatták, s most keresik ezerrel. Ez a felelősség jó híre, már amennyiben ilyen szélsőséges esetben jó hírről beszélhetünk. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ugyanis a Barátság kőolajvezeték elzárását nem az ukránok találták ki. Ők most elesnek a tranzitdíjtól, amit egy csődközelben lévő ország nem engedhet meg magának, „csak ha ezt valaki pótolja nekik”. A szakember szerint épp ezért
komolyan kell venni az Orbán Viktor elleni halálos fenyegetést.
Naponta ezrek érkeznek Ukrajnából Magyarországra, köztük akár egy „önmagát igazságosztónak tartó”, magányos elkövető is átjuthat, és egy szétszedett drónt is be lehet csempészni az országba. Még szerencse, hogy a magyar rendvédelem, a titkosszolgálati struktúra, biztonsági rendszer stabil. „Magyarország nem kiszolgáltatott hely.”
Egyébiránt a pénzszállító autóknak az önrablás ellen komoly belső védelmi rendszerük is van, itt meg
gumipókokkal rögzített és nejlonzacskókba csomagolt pénztömegeket láthattunk a felvételeken. Ráadásul az is árulkodó, hogy egy volt titkosszolgálati vezető kísérte a konvojt, aki a szakember szerint vélhetően Zelenszkij bizalmi embere,
valószínűleg a legfelsőbb szintről kapta a kérést a feladat elvégzésére. Horváth kijelentette,
„csak a fantáziánk tud határt szabni” az azzal kapcsolatos találgatásoknak, hogy a Tisza Párt támogatása állhat-e a művelet mögött.
Emlékezhetünk, Magyar Péter többször beszélt arról, hogy szakértőik szerint nekik 20 milliárd forint körüli összeg kell a kampányra. És lám, akár azt is mondhatjuk, hogy itt is van, sőt kicsit több: majd’ 28 milliárd. Csakhogy egy kellemetlen malőr megakasztotta a kézbesítést.
Az üggyel kapcsolatban ismét hallat magáról Anatolij Sarij, aki már többször leleplezte Zelenszkij kormányát. Most azt mondja:
Zelenszkij bajban van, mert a magyar hatóságok által lefoglalt 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany egyszerű korrupciós pénz volt, és erről Brüsszel is tud, ezért hallgat az ügyben az EU. Sarij emellett arról is beszél, hogy Zelenszkij Brüsszel jóváhagyása mellett támogatja a kétarcú Magyar Pétert az áprilisi választásokon, mert ő lenne az, aki Magyarországot Ukrajna mellé állítaná a háborúban, és támogatni fogja Kijev követeléseit, legyen szó fegyverekről, pénzről vagy katonák küldéséről.
Anatolij Sarij az egyik legismertebb ukrán vlogger. 2012-ben menedékjogot kapott az Európai Unióban, mert az ukrán hatóságok üldözték, miután leleplező cikkeket közölt a korrupt ukrán rendőrségről. Kezdetben Litvániában élt, most Spanyolországban van az otthona, 2024-ben fegyveresek megpróbálták megölni. Zelenszkijék folyamatosan hazaárulózzák és oroszpártisággal vádolják, ami azért is abszurd, mert még a Janukovics elnök vezette oroszpárti kormány idején menekült el. Következetesen kritizálja a mindenkori korrupt ukrán kormányt. Zelenszkijék többször követelték a kiadását, de a spanyol bíróság megtagadta.
Ahogy az Ellenpont kiemeli,
Sarij szerint a szállítmány lefoglalásával a magyar kormány nemcsak Zelenszkijre mért csapást, hanem Brüsszelre is.
A lefoglalt pénz ugyanis nem az ukrán bank vagyona, ahogy azt a mainstream sajtó állítja, hanem egyszerű kenőpénz, amely feltételezhetően az Ukrajnának szánt uniós támogatásokból származik és korrupciós célokat szolgál.
Orbán pontosan érti, milyen pénzek ezek: sima, banális visszaosztások. Készpénzben vitték, egyszerűen teletömött autóval. Természetesen az ukrán fél ordítani kezd: Ez emberrablás, rablás, fosztogatás! De nagyon be van rezelve, mert a helyzet rossz, mivel az EU-ban is tudják, milyen pénzek ezek, és ők is befogják a szájukat. Szeretnének éles nyilatkozatokat tenni, de mindenki érti, kinek a pénze ez.
Ebbe a mindenkibe természetesen Bárándy Péter nem tartozik bele... Ő mindig – párás szemmel és szép szavakkal – látszólag a törvényességet szolgálja, de amint látjuk, ez nem nagyon sikerül neki, a magyar érdek szolgálata helyett folyamatosan a gazemberséget akarja simogatni. Fleck mester, Vörös Imre, Lengyel László társaságában.
Az, hogy közben a magyar miniszterelnök életére nagyon kell vigyázni, az Bárándynak eszébe sem jut.
(Fotó: YoutTube-képernyőfotó)