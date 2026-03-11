Ukrajna tetézné a bajt: Zelenszkijék újabb csapást akartak mérni Európa ütőerére

Az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az éjszaka során további drónok próbálták megközelíteni a Beregovaja kompresszorállomást, amely a Kék Áramlat gázvezetékhez tartozik, és Tuapse közelében található.

Az orosz közlés szerint összesen 14 támadó drónt hatástalanítottak, így egyik vezetékrendszerben sem keletkezett kár.

A történtekkel kapcsolatban korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálatok információi szerint Ukrajna szabotázsakciókat készíthet elő a fekete-tengeri gázvezetékek – köztük a Török Áramlat és a Kék Áramlat – ellen. Moszkva állítása szerint erről a török partnereket is tájékoztatták.

Ukrajna azonban határozottan tagadja ezeket a vádakat, és az orosz állításokat bizonyítékok nélküli dezinformációs műveletnek tekinti.