Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
putyin zelenszkij török áramlat kék áramlat orosz magyarország európa ukrajna

Ukrajna tetézné a bajt: Zelenszkijék újabb csapást akartak mérni Európa ütőerére

2026. március 11. 18:32

Ukrán drónok támadták meg a Török Áramlatot.

2026. március 11. 18:32
null

Az Orosz Védelmi Minisztérium szerint ukrán drónok próbálták megtámadni a Török Áramlat gázvezeték egyik fontos infrastruktúráját, egy kompresszorállomást. A tárca Telegrammon közzétett üzenete szerint a létesítmény körüli légvédelmi rendszereket aktiválták, és a támadó eszközöket sikerült hatástalanítani.

A minisztérium tájékoztatása szerint március 10-ről 11-re virradó éjszaka több pilóta nélküli repülőeszköz közelítette meg a Russzkaja kompresszorállomást, amely a Krasznodari területen található. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ez a létesítmény a Fekete-tenger alatt futó vezetéken keresztül Európába – így Magyarországra – irányuló gázszállítási útvonal egyik fő belépési pontja.

Az orosz közlés szerint a légvédelem és az elektronikai hadviselési rendszerek összesen kilenc drónt semmisítettek meg vagy térítettek el, így az infrastruktúra nem sérült meg. A beszámolók szerint a támadási kísérletek ezzel nem értek véget: március 11-én délután egy újabb drónt lőttek le, ugyanennek a létesítménynek a közelében.

Az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az éjszaka során további drónok próbálták megközelíteni a Beregovaja kompresszorállomást, amely a Kék Áramlat gázvezetékhez tartozik, és Tuapse közelében található. 

Az orosz közlés szerint összesen 14 támadó drónt hatástalanítottak, így egyik vezetékrendszerben sem keletkezett kár.

A történtekkel kapcsolatban korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálatok információi szerint Ukrajna szabotázsakciókat készíthet elő a fekete-tengeri gázvezetékek – köztük a Török Áramlat és a Kék Áramlat – ellen. Moszkva állítása szerint erről a török partnereket is tájékoztatták.

Ukrajna azonban határozottan tagadja ezeket a vádakat, és az orosz állításokat bizonyítékok nélküli dezinformációs műveletnek tekinti.

Ezt is ajánljuk a témában

A gázvezetékek biztonságával kapcsolatos figyelmeztetések korábban is megjelentek az orosz kommunikációban. Vlagyimir Putyin orosz elnök februárban arról beszélt, hogy Ukrajna provokációkkal próbálhatja aláásni a békefolyamatot, és szerinte nem kizárt, hogy tengeri energiainfrastruktúrák válhatnak támadások célpontjává.

Korábban Szergej Lavrov külügyminiszter is arról beszélt, hogy robbantási kísérletekre utaló információk miatt orosz hadihajók járőröznek a Török Áramlat és a Kék Áramlat nyomvonalán.

A történtek különösen érzékenyek magyar szempontból, mivel a Török Áramlat jelenleg Magyarország földgázellátásának legfontosabb útvonala.

A vezeték Oroszországból a Fekete-tenger alatt Törökországba jut, majd Bulgárian és Szerbian keresztül éri el Magyarországot.

Az ukrajnai tranzit blokádja miatt a magyar gázimport döntő része ezen a déli útvonalon érkezik, ezért bármilyen fennakadás vagy biztonsági kockázat közvetlen hatással lehet az ország energiaellátására. 

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jean_Lannes
2026. március 11. 21:25
Erre is van idejük. Na, pusztuljon az egész tetves csürhe.
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2026. március 11. 20:50
Mocskos, szarházi, szemét banda.
Válasz erre
1
0
ujferi
2026. március 11. 19:30
Ukrajna a világ sátánfészke............................................................
Válasz erre
5
0
akkkkorki
2026. március 11. 18:58
Erdogán dühös lesz. Jut eszembe. Nincs pár kommandós, aki összecsomagolja a Brüsszeli smárolókat és elviszi Uralon túlra?
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!