Ukrajna tetézné a bajt: Zelenszkijék újabb csapást akartak mérni Európa ütőerére

Ukrán drónok támadták meg a Török Áramlatot.
Az Orosz Védelmi Minisztérium szerint ukrán drónok próbálták megtámadni a Török Áramlat gázvezeték egyik fontos infrastruktúráját, egy kompresszorállomást. A tárca Telegrammon közzétett üzenete szerint a létesítmény körüli légvédelmi rendszereket aktiválták, és a támadó eszközöket sikerült hatástalanítani.
A minisztérium tájékoztatása szerint március 10-ről 11-re virradó éjszaka több pilóta nélküli repülőeszköz közelítette meg a Russzkaja kompresszorállomást, amely a Krasznodari területen található.
Ez a létesítmény a Fekete-tenger alatt futó vezetéken keresztül Európába – így Magyarországra – irányuló gázszállítási útvonal egyik fő belépési pontja.
Az orosz közlés szerint a légvédelem és az elektronikai hadviselési rendszerek összesen kilenc drónt semmisítettek meg vagy térítettek el, így az infrastruktúra nem sérült meg. A beszámolók szerint a támadási kísérletek ezzel nem értek véget: március 11-én délután egy újabb drónt lőttek le, ugyanennek a létesítménynek a közelében.
Az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az éjszaka során további drónok próbálták megközelíteni a Beregovaja kompresszorállomást, amely a Kék Áramlat gázvezetékhez tartozik, és Tuapse közelében található.
Az orosz közlés szerint összesen 14 támadó drónt hatástalanítottak, így egyik vezetékrendszerben sem keletkezett kár.
A történtekkel kapcsolatban korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálatok információi szerint Ukrajna szabotázsakciókat készíthet elő a fekete-tengeri gázvezetékek – köztük a Török Áramlat és a Kék Áramlat – ellen. Moszkva állítása szerint erről a török partnereket is tájékoztatták.
Ukrajna azonban határozottan tagadja ezeket a vádakat, és az orosz állításokat bizonyítékok nélküli dezinformációs műveletnek tekinti.
A gázvezetékek biztonságával kapcsolatos figyelmeztetések korábban is megjelentek az orosz kommunikációban. Vlagyimir Putyin orosz elnök februárban arról beszélt, hogy Ukrajna provokációkkal próbálhatja aláásni a békefolyamatot, és szerinte nem kizárt, hogy tengeri energiainfrastruktúrák válhatnak támadások célpontjává.
Korábban Szergej Lavrov külügyminiszter is arról beszélt, hogy robbantási kísérletekre utaló információk miatt orosz hadihajók járőröznek a Török Áramlat és a Kék Áramlat nyomvonalán.
A történtek különösen érzékenyek magyar szempontból, mivel a Török Áramlat jelenleg Magyarország földgázellátásának legfontosabb útvonala.
A vezeték Oroszországból a Fekete-tenger alatt Törökországba jut, majd Bulgárian és Szerbian keresztül éri el Magyarországot.
Az ukrajnai tranzit blokádja miatt a magyar gázimport döntő része ezen a déli útvonalon érkezik, ezért bármilyen fennakadás vagy biztonsági kockázat közvetlen hatással lehet az ország energiaellátására.
