Elhangzott Von der Leyen őszödi beszéde: lábon lőtte az Európai Uniót, mégsem tanult semmiből

– hívta fel a figyelmet. „Itt egy újabb háború, amivel ugyanaz fog történni, mint az orosz-ukrán háború kapcsán: a legnagyobb gazdasági árat Európa fogja megfizetni” – fogalmazott. A politikus kijelentette: az európai parlamenti „nagykoalíciónak” még mindig fontosabbak az ideológiai-hadviselési szempontok az európai gazdaság helyzeténél és az európai családok megélhetésénél.

Közölte: az Európai Bizottságnál is nagyon jól tudják, hogy az egyre magasabb energiaárak miatt egyre tragikusabb a helyzet. Ezért mondta azt Ursula von der Leyen, hogy stratégiai hiba volt a nukleáris energia kivezetése, amit Németországban, németországi politikusként ő maga is megszavazott. Pár hónapja csak annak, hogy Németországban atomerőművek megmaradt épületeit robbantották fel, most pedig azt mondják, hogy ez stratégiai hiba volt – hangoztatta.

Az EP-képviselő elmondta, a vita során kérdést tett fel: ha az atomenergia ügyében ilyen stratégiai hibát vétettek, akkor vajon még miben követtek el stratégiai hibát?

„A választ jól tudjuk. Levágták Európát az olcsóbb keleti energiaimportról. Azt a terméket tették meg a szankciók tárgyává, amelyre Európának van a legnagyobb szüksége” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: