Magyarország Európai Bizottság Európai Unió kötelezettségszegési eljárás

Három fronton támad Von der Leyen: újabb bírságot sózna Magyarország nyakába

2026. március 11. 15:18

Brüsszel ismét hazánkat vegzálja.

2026. március 11. 15:18
null

Újabb frontokat nyitott Brüsszel Magyarországgal szemben az Európai Bizottság márciusi kötelezettségszegési csomagja alapján. A testület ezúttal három ügyben támadja a magyar kormányt: az építőanyagok exportkorlátozása, az uniós költségvetést érintő csalások büntetőjogi kezelése, valamint az úgynevezett nemzeti épületfelújítási terv miatt.

A legsúlyosabb ügy az építőanyagok kivitelének korlátozásához kapcsolódik. Ebben az Európai Unió Bírósága már 2025 novemberében Magyarország ellenében döntött, Brüsszel szerint pedig a kormány azóta sem hajtotta végre maradéktalanul az ítéletet. A bizottság ezért úgynevezett ítélet utáni felszólító levelet küldött Budapestnek. Ez már nem a szokásos politikai nyomásgyakorlás, hanem az a szakasz, amely után

Brüsszel ismét a bírósághoz fordulhat, immár pénzügyi szankciókat is kérve.

A második ügy az uniós költségvetést érintő csalások elleni büntetőjogi szabályokhoz kapcsolódik. A bizottság szerint Magyarország – Lengyelországgal együtt – nem megfelelően ültette át az erről szóló uniós előírásokat a saját jogrendjébe. Brüsszel kifogása szerint a magyar jogrendszerben bizonyos szankciók nem elég „hatékonyak”. Az eljárással kapcsolatban hazánk is úgynevezett indokolással kísért felszólító levelet kapott a testülettől, vagyis ha a magyar válasz nem tetszik a bizottságnak, ez az ügy is mehet tovább Luxemburgba.

A harmadik kifogás első ránézésre technikai ügynek tűnik, de jól mutatja a brüsszeli túlszabályozási logikát. A bizottság azért küldött felszólító levelet Magyarországnak – további 18 tagállammal együtt –, mert nem érkezett be határidőre a nemzeti épületfelújítási terv tervezete. Vagyis ebben az ügyben Magyarország koránt sincs egyedül:

Belgiumtól, Németországon át Hollandiáig számos ország ugyanebben a cipőben jár.

Ez a havi csomag azt is megmutatja, hogy Brüsszel nemcsak Magyarországot szorongatja, hanem több más tagállammal is konfliktusban áll.

Hiába szeret úgy tenni az ellenzéki sajtó és politika, mintha az Európai Bizottság az egész EU-ban egyedül Magyarország esetében találna szabálytalanságokat, ez koránt sincs így:

  • Franciaországot,
  • Németországot,
  • Olaszországot,
  • Ausztriát,
  • Romániát,
  • Portugáliát,
  • Belgiumot vagy éppen
  • Spanyolországot

is a legkülönfélébb ügyekben vonták eljárás alá vagy küldték tovább a következő szankciós szintre. Ám ezekről valahogy sohasem esik szó a hazai nyilvánosság baloldali térfelén.

***

Fotó: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP

 

balbako_
2026. március 11. 16:22
Az utóbbi pár évben az EU határozattok döntő többsége Ukrajna érdekeit védi körömszakadtig - az uniós források felett, hitelből is - és a tagállamokat terrorizálja. Valahogy olyan döntés nem született, ami az unió polgárainak az életét könnyítené, amiből profitálhatnak.
Válasz erre
0
0
Sacap
2026. március 11. 16:14
Április 13.-án zokogni fog a boszorka.
Válasz erre
0
0
isler111
2026. március 11. 16:09
Mocskos korrupt senkiházi!!!! Vér tapad a kezéhez!!! Már rég béke lenne Ukrajnában ha ez és mocskos bandája nem finanszírozná a háborút!!! Ez a szemétláda és bandája hosszú- hosszú évtizedekre tönkretették az EU gazdaságát!!!!
Válasz erre
1
0
Da Vinci
2026. március 11. 15:53
Először ez az áspis kígyó feleljen meg az EU törvényeinek!! 🤮
Válasz erre
3
0
