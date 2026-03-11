Három fronton támad Von der Leyen: újabb bírságot sózna Magyarország nyakába

Újabb frontokat nyitott Brüsszel Magyarországgal szemben az Európai Bizottság márciusi kötelezettségszegési csomagja alapján. A testület ezúttal három ügyben támadja a magyar kormányt: az építőanyagok exportkorlátozása, az uniós költségvetést érintő csalások büntetőjogi kezelése, valamint az úgynevezett nemzeti épületfelújítási terv miatt.

A legsúlyosabb ügy az építőanyagok kivitelének korlátozásához kapcsolódik. Ebben az Európai Unió Bírósága már 2025 novemberében Magyarország ellenében döntött, Brüsszel szerint pedig a kormány azóta sem hajtotta végre maradéktalanul az ítéletet. A bizottság ezért úgynevezett ítélet utáni felszólító levelet küldött Budapestnek. Ez már nem a szokásos politikai nyomásgyakorlás, hanem az a szakasz, amely után