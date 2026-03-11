„Az első forgatókönyv szerint – ami jelenleg a legvalószínűbb -, hogy folytatódik a háború. Ukrajna már négy éve vérzik, embereket, területet és infrastruktúrát veszít. Ésszerű politikai megoldás és konstruktív diplomáciai erőfeszítések hiányában csak a pusztító katonai út marad. Habár az oroszországi infrastruktúrát és létesítményeket számos támadás éri, azt tisztán kell látni, hogy Oroszország képes egy hosszú, kimerítő háború folytatására. Még a kollektív Nyugat támogatásával sem rendelkezik Ukrajna elegendő erővel ahhoz, hogy kiszorítsa az orosz csapatokat, sőt még ahhoz sem, hogy megállítsa őket.

A második forgatókönyv sokkal borúlátóbb, hiszen nem zárható ki egy katasztrófa sem a háború további eszkalációjával. Senkit sem kell arra emlékeztetni, hogy két világháború is Európából indult ki, a 20. század tragédiái pedig megismétlődhetnek, ha az eszkaláció folytatódik, vagy ha a fanatizmus teret nyer. Azt látjuk, hogy a NATO nem tudott bölcs és hatékony háborúmegelőzési politikát kialakítani, az Európai Unió pedig fokozatosan a Schuman-féle békeprojekt eredményéből a béke puszta élvezőjévé vált. A NATO és az EU által ma ösztönzött példátlan fegyverkezés ugyan elrettentheti a jövőbeli agressziót és erősítheti a védelmi ipart, de nem hoz békét, és nem teremt jólétet.