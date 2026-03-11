Ft
hitler Putyin Zelenszkij Oroszország

Zelenszkij teketóriázás nélkül kijelentette: Putyin egyenlő Hitlerrel, ezért „Oroszország tragikus véget fog érni”

2026. március 11. 13:41

Ezúttal sem bonyolította túl eszmefuttatását.

2026. március 11. 13:41
null

Volodimir Zelenszkij Telegram-csatornáján idézte saját mondatait, melyeket a Kailin Robertsonnak adott interjúban hangoztatott. Az ukrán elnök ebben magabiztosan kijelentette, hogy Putyinnak és Oroszországnak ugyanúgy vége lesz, mint Hitlernek.

„Tudjuk, mi lett Hitler sorsa. Tudjuk azt is, mi lesz Putyin sorsa. A sport, a zene, a film és a művészeti fesztiválok, mint a Velencei Biennále fegyverként való felhasználása soha nem segít. Különböző kulturális platformokon – még a gyermekanimációs fesztiválokon is – egyes oroszok propagandával töltik tele a filmjeiket, hogy már a legfiatalabb kortól kezdve indoktrinálják a társadalmat. De ez soha nem segít” – ecsetelte meglátásait Zelenszkij.

Biztos vagyok benne, hogy nemzetük tragikus véget fog érni”

– mondta ki az ukrán elnök.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

 

