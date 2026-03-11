Zelenszkij teketóriázás nélkül kijelentette: Putyin egyenlő Hitlerrel, ezért „Oroszország tragikus véget fog érni”

Volodimir Zelenszkij Telegram-csatornáján idézte saját mondatait, melyeket a Kailin Robertsonnak adott interjúban hangoztatott. Az ukrán elnök ebben magabiztosan kijelentette, hogy Putyinnak és Oroszországnak ugyanúgy vége lesz, mint Hitlernek.

„Tudjuk, mi lett Hitler sorsa. Tudjuk azt is, mi lesz Putyin sorsa. A sport, a zene, a film és a művészeti fesztiválok, mint a Velencei Biennále fegyverként való felhasználása soha nem segít. Különböző kulturális platformokon – még a gyermekanimációs fesztiválokon is – egyes oroszok propagandával töltik tele a filmjeiket, hogy már a legfiatalabb kortól kezdve indoktrinálják a társadalmat. De ez soha nem segít” – ecsetelte meglátásait Zelenszkij.