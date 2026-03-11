Ez az ÁBRA minden vitát lezár a magyar üzemanyagárakról

Védett üzemanyagárak: nagyon komoly tévhiteket oszlatott el a kormány
Nem, nem teszi tönkre a benzinkutakat az új védett ár, és nem fognak külföldi autósorok kígyózni a határmenti állomásokon.
A magyar családok, vállalkozók, gazdák és fuvarozók védett áron tankolhatnak, a NAV és a fogyasztóvédelem pedig folyamatosan végzi az ellenőrzéseket! – írta közösségi oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Célkeresztben az európai üzemanyagárak.
Aktuálpolitikai és geopolitikai prés alatt a budapesti kabinet: egekbe szaladtak az üzemanyagárak. Ennek kivédésére indította el hétfőn a magyar kormány – három kormányrendelettel – az üzemanyagok úgynevezett védett árazását, amelyet a stratégiai készletek felszabadításával támaszt alá.
Mindeközben komoly vita alakult ki a kontinens üzemanyagárairól, régiós összehasonlításokat tesznek közzé nap mint nap arról, mennyibe kerül másutt egy tankolás. Ezúttal a budapesti kabinet lépett, publikáltak egy nemzetközi üzemanyagár-összehasonlító infografikát, amelyből kitűnik:
Magyarországon az üzemanyagárak alacsonyabbak Nyugat-Európához és pár szomszédos országhoz képest.
Magyarországnál csupán pár állam található a fenti kimutatásban, ahol olcsóbb az üzemanyag. Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.
míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár, írja a VG. A gázolaj esetében hasonló tendencia látható. Magyarországon a dízel literenkénti ára 615 forint, ami szintén a középmezőnyben helyezkedik el a régióban.
Magyarország tehát olcsóbb Nyugat-Európánál, a régió középmezőnyében van, és több szomszédos államban drágább az üzemanyag.
Nagy Márton nemzetgazdasági tárcavezető ezért meg is jegyezte: jelentős segítség a védett árazás a magyar családoknak, vállalkozásoknak. A miniszter által közölt összehasonlítás különböző nemzetközi és nemzeti adatforrásokra épül, és a 95-ös oktánszámú E10 benzin, illetve a B7-es dízel átlagárát mutatja be. Az árak átszámítása 383,9 forintos euróárfolyamon történt.
Újabb kormányzati segítség, itt vannak a védett árak. Az üzemanyagárak részben ennek köszönhetően a szomszédos országok átlaga alatt maradhattak.
