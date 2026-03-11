Ez az ÁBRA minden vitát lezár a magyar üzemanyagárakról

Aktuálpolitikai és geopolitikai prés alatt a budapesti kabinet: egekbe szaladtak az üzemanyagárak. Ennek kivédésére indította el hétfőn a magyar kormány – három kormányrendelettel – az üzemanyagok úgynevezett védett árazását, amelyet a stratégiai készletek felszabadításával támaszt alá.

Üzemanyagár: itt van a minden vitát lezáró ábra

Üzemanyagár: itt van az európai verdikt

Mindeközben komoly vita alakult ki a kontinens üzemanyagárairól, régiós összehasonlításokat tesznek közzé nap mint nap arról, mennyibe kerül másutt egy tankolás. Ezúttal a budapesti kabinet lépett, publikáltak egy nemzetközi üzemanyagár-összehasonlító infografikát, amelyből kitűnik: