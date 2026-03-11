Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
védett ár benzin dízel forint üzemanyagár

Ez az ÁBRA minden vitát lezár a magyar üzemanyagárakról

2026. március 11. 12:30

A magyar családok, vállalkozók, gazdák és fuvarozók védett áron tankolhatnak, a NAV és a fogyasztóvédelem pedig folyamatosan végzi az ellenőrzéseket! – írta közösségi oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Célkeresztben az európai üzemanyagárak.

2026. március 11. 12:30
null

Aktuálpolitikai és geopolitikai prés alatt a budapesti kabinet: egekbe szaladtak az üzemanyagárak. Ennek kivédésére indította el hétfőn a magyar kormány – három kormányrendelettel – az üzemanyagok úgynevezett védett árazását, amelyet a stratégiai készletek felszabadításával támaszt alá.

Üzemanyagár: itt van a minden vitát lezáró ábra
Üzemanyagár: itt van a minden vitát lezáró ábra

Üzemanyagár: itt van az európai verdikt

Mindeközben komoly vita alakult ki a kontinens üzemanyagárairól, régiós összehasonlításokat tesznek közzé nap mint nap arról, mennyibe kerül másutt egy tankolás. Ezúttal a budapesti kabinet lépett, publikáltak egy nemzetközi üzemanyagár-összehasonlító infografikát, amelyből kitűnik:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországon az üzemanyagárak alacsonyabbak Nyugat-Európához és pár szomszédos országhoz képest.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarországnál csupán pár állam található a fenti kimutatásban, ahol olcsóbb az üzemanyag. Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.

  • Szlovéniában például 563 forint, 
  • Lengyelországban 564 forint, 
  • Csehországban pedig 572 forint az átlagár. 
  • Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,
  • Szlovákiában 583 forint, 
  • Szerbiában már 604 forint a benzin ára.
  • Romániában 627 forintba kerül literenként, 

míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár, írja a VG. A gázolaj esetében hasonló tendencia látható. Magyarországon a dízel literenkénti ára 615 forint, ami szintén a középmezőnyben helyezkedik el a régióban.

Magyarország tehát olcsóbb Nyugat-Európánál, a régió középmezőnyében van, és több szomszédos államban drágább az üzemanyag.

Nagy Márton nemzetgazdasági tárcavezető ezért meg is jegyezte: jelentős segítség a védett árazás a magyar családoknak, vállalkozásoknak. A miniszter által közölt összehasonlítás különböző nemzetközi és nemzeti adatforrásokra épül, és a 95-ös oktánszámú E10 benzin, illetve a B7-es dízel átlagárát mutatja be. Az árak átszámítása 383,9 forintos euróárfolyamon történt.

Ezt is ajánljuk a témában

Képek forrása: Facebook, MOL

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. március 11. 15:28
Mindezt a válságos időkben sikerült elérni, mire lehettünk volna képesek mindezek nélkül!?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. március 11. 13:13
Köszönjük meg az álláhuákbározó kaftános elmebetegeknek, hogy az összes ország tankerére válogatás nélkül lőnek, mert "nekik ehhez joguk van", ugyebár. Csak azt nem értem, hogy ki a kúrvaanyja adott nekik jogot erre? Allah?
Válasz erre
2
2
macskusz-4
2026. március 11. 12:40
Alapvető, hogy a nèpnél legyen elég pénz a fogyasztásra. Ezért hazaárulàs eladni az energiaszektort. Az energiaszektor állami kontrollja nélkül nincsenek új munkahelyek, nincs fejlesztéseket ösztönző belső fogyasztás. Nincs költsegvetési stabilitàs. A ballibsik nem normálisak.
Válasz erre
3
0
macskusz-4
2026. március 11. 12:36
Ha eladná a kurvapecér tisza az energiaszektort, akkor csökkennének az áfabevetelek, összeomlana a költségvetés. (A nép pénzét elszívnák a puszta megélhetési költségek, ergo kevesebbet fogyasztana, ez csökkentené a forgalmi ad.bevételt , ergo bedölne a költségvetés, nőne a munkanélküliség).HÜLYE BALOSOK!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!