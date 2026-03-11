Tragédia: hőlégballonnal ütközött egy autóbusz, egy ember meghalt

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Rendkívüli baleset történt Lengyelországban.
Halálos kimenetelű, rendkívül szokatlan közlekedési baleset történt tegnap Zielona Góra városában, Lengyelország nyugati részén – számolt be a Közlekedés Facebook-oldala.
A beszámolók szerint egy hőlégballon ütközött össze egy éppen arra közlekedő autóbusszal. Az autóbusz vezetője nem számíthatott arra, hogy felülről érkező járművel találkozhat, ezért az ütközést nem tudta elkerülni.
A baleset következtében a hőlégballon vezetője életét vesztette.
