Tragédia: hőlégballonnal ütközött egy autóbusz, egy ember meghalt

Halálos kimenetelű, rendkívül szokatlan közlekedési baleset történt tegnap Zielona Góra városában, Lengyelország nyugati részén – számolt be a Közlekedés Facebook-oldala.

A beszámolók szerint egy hőlégballon ütközött össze egy éppen arra közlekedő autóbusszal. Az autóbusz vezetője nem számíthatott arra, hogy felülről érkező járművel találkozhat, ezért az ütközést nem tudta elkerülni.