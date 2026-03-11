Ft
03. 11.
szerda
lengyelország autóbusz hőlégballon halálos baleset

Tragédia: hőlégballonnal ütközött egy autóbusz, egy ember meghalt

2026. március 11. 12:13

Rendkívüli baleset történt Lengyelországban.

2026. március 11. 12:13
Halálos kimenetelű, rendkívül szokatlan közlekedési baleset történt tegnap Zielona Góra városában, Lengyelország nyugati részén – számolt be a Közlekedés Facebook-oldala.

A beszámolók szerint egy hőlégballon ütközött össze egy éppen arra közlekedő autóbusszal. Az autóbusz vezetője nem számíthatott arra, hogy felülről érkező járművel találkozhat, ezért az ütközést nem tudta elkerülni.

A baleset következtében a hőlégballon vezetője életét vesztette.

Nyitókép: Facebook / Közlekedés

 

jóember
2026. március 11. 15:40
Ilyenek ezek a hőlégballonok, ha kifogy a gáz zuhannak mint a nyeletlen fejsze. Ez a pilóta is rosszul gazdálkodott a gázzal máskülönben nem zuhant volna a házak közé. Hát ő így járt, legközelebb biztosan jobban vigyázna ha most egy picikével jobban vigyázott volna. De az adrenalin fröccsöt még utoljára kiélvezhette, ez legyen a vigasz.
Válasz erre
0
0
sandor
2026. március 11. 14:06
Minek megy a busz a levegöbe.
Válasz erre
0
0
iimre
2026. március 11. 13:50
Szóval lezuhant egy hőlégballon, és pont egy buszra vagy az elé esett. Részvétem! (Arra nem gondolhatunk, hogy a légibusz kikapcsolta a jeladóját, így a helyi légiirányítás nem tudta koordinálni az útvonalát.)
Válasz erre
0
0
nem-allhatom-szo-nelkul
2026. március 11. 13:43
Ilyen nincs, de úgy látszik, mégis van :D Darwin díjas kategória...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!