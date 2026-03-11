Fontos kiegészítést tett a kormány a védett üzemanyagárakra vonatkozóan: ezekre kell mindenképpen odafigyelnünk

Energiajogász a benzinkutak védett árairól: csak így lehet enyhíteni az ukrán zsarolás és az iráni konfliktus negatív hatásait
A kormány jó döntést hozott az ügy egyik legkiválóbb szakértője, Tóth Máté szerint.
A Magyar Közlönyben tették közzé a pontosításokat.
Kedden a kormány üzemanyagárstopot vezetett be a magyar energiabiztonság megőrzése érdekében. Még aznap este újabb kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amelyből kiderül, hogy az intézkedés nem minden benzinkútra vonatkozik – írta meg az Index.
A szabályozás hatálya ugyanis nem terjed ki azokra az üzemanyagtöltő állomásokra, amelyek kizárólag automata kutakból állnak, és ahol nincs személyzet.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány jó döntést hozott az ügy egyik legkiválóbb szakértője, Tóth Máté szerint.
Mivel ilyen helyeken nincs jelen alkalmazott, a védett áras üzemanyag igénybevételének jogosultságát sem lehet személyesen ellenőrizni.
A védett ár továbbá nem érvényes a külföldi rendszámú járművekre, és kannába sem lehet ilyen áron üzemanyagot tankolni. Kivételt jelenthet, ha az adott külföldi jármű államában szintén bevezetnek hasonló árkorlátozást.
A keddi rendelet azt is előírja, hogy a benzinkutak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a tankoló jármű rendszámát, valamint a forgalmi engedély alapján a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját is, hogy megbizonyosodjanak a tankolás jogszerűségéről.
A rendelet szerint védett áras tankolás esetén a töltőállomás üzemeltetője vagy képviselője köteles leolvasni a forgalmi engedélyen található vonalkódot, illetve feljegyezni a jármű rendszámát, majd azt a számítógépes rendszerében a bizonylattal együtt, visszakereshető módon tárolni – áll a Magyar Közlönyben.
Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Lapis Renáta