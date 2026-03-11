Fontos kiegészítést tett a kormány a védett üzemanyagárakra vonatkozóan: ezekre kell mindenképpen odafigyelnünk

A védett ár továbbá nem érvényes a külföldi rendszámú járművekre, és kannába sem lehet ilyen áron üzemanyagot tankolni. Kivételt jelenthet, ha az adott külföldi jármű államában szintén bevezetnek hasonló árkorlátozást.

A keddi rendelet azt is előírja, hogy a benzinkutak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a tankoló jármű rendszámát, valamint a forgalmi engedély alapján a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját is, hogy megbizonyosodjanak a tankolás jogszerűségéről.

A rendelet szerint védett áras tankolás esetén a töltőállomás üzemeltetője vagy képviselője köteles leolvasni a forgalmi engedélyen található vonalkódot, illetve feljegyezni a jármű rendszámát, majd azt a számítógépes rendszerében a bizonylattal együtt, visszakereshető módon tárolni – áll a Magyar Közlönyben.

