Fontos kiegészítést tett a kormány a védett üzemanyagárakra vonatkozóan: ezekre kell mindenképpen odafigyelnünk

2026. március 11. 11:37

A Magyar Közlönyben tették közzé a pontosításokat.

2026. március 11. 11:37
Kedden a kormány üzemanyagárstopot vezetett be a magyar energiabiztonság megőrzése érdekében. Még aznap este újabb kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amelyből kiderül, hogy az intézkedés nem minden benzinkútra vonatkozik – írta meg az Index.

A szabályozás hatálya ugyanis nem terjed ki azokra az üzemanyagtöltő állomásokra, amelyek kizárólag automata kutakból állnak, és ahol nincs személyzet.

Mivel ilyen helyeken nincs jelen alkalmazott, a védett áras üzemanyag igénybevételének jogosultságát sem lehet személyesen ellenőrizni.

A védett ár továbbá nem érvényes a külföldi rendszámú járművekre, és kannába sem lehet ilyen áron üzemanyagot tankolni. Kivételt jelenthet, ha az adott külföldi jármű államában szintén bevezetnek hasonló árkorlátozást.

A keddi rendelet azt is előírja, hogy a benzinkutak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a tankoló jármű rendszámát, valamint a forgalmi engedély alapján a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját is, hogy megbizonyosodjanak a tankolás jogszerűségéről.

A rendelet szerint védett áras tankolás esetén a töltőállomás üzemeltetője vagy képviselője köteles leolvasni a forgalmi engedélyen található vonalkódot, illetve feljegyezni a jármű rendszámát, majd azt a számítógépes rendszerében a bizonylattal együtt, visszakereshető módon tárolni – áll a Magyar Közlönyben.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Lapis Renáta 

 

narancsliget
2026. március 11. 13:29
Nézzed hogy tapsol a birka.
csulak
2026. március 11. 12:38
okos dontesek
hana1
2026. március 11. 12:10
Na, rakhatom vissza a tárcámba a forgalmit...
Gubbio
•••
2026. március 11. 11:55 Szerkesztve
Helyes! Fizessenek azok az uniós állampolgárok, akiknek kormányfői finanszírozzák az ukrán háborút, és Brüsszelben kussolnak a "Barátság" kőolajvezeték Ukrajna általi szabotálásával kapcsolatban. Hátha megirigylik Magyarország Kormányát, és menekülésre kényszerítik sajátjaikat.
