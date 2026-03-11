„Egy különleges jelenséget figyelhetnek meg a szakemberek Magyarország nyugati határainál: egy anomália a téridőben megakadályozza, hogy eljussanak az információk Nyugat-Európába, ahol csupán évekkel később szokták felfedezni az üzenetet. Másra nem tudok gondolni azon kívül, hogy egy fadarab is elvezethetné az Európai Uniót és a legnagyobb európai hatalmakat, mert amit ezek művelnek korunk legnagyobb kihívásaival, az a leggagyibb tragikomédiába sem férne be.

Mindenesetre nagy bátorságra vall, hogy közvetlenül a választás előtt ismerte be Brüsszel, hogy Orbán Viktor kormányának végig igaza volt az atomenergiát illetően (is). Miután egy modernkori boszorkányüldözést lenyomott a finnyás elit az atomenergia ügyében, Ursula von der Leyen most hirtelen rájött, hogy az Európai Unió fájdalmas stratégiai hibát követett el akkor, amikor visszaszorította a nukleáris energia előállítását.