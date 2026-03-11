Von der Leyen tombol: Magyarországot másolja az Európai Unió egyik legfontosabb tagállama
Az Európai Bizottság elnöke szűk körben panaszkodott.
A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét, amíg az európai elit pezsgők és kaviárok mellett ünnepli a marhaságait.
„Egy különleges jelenséget figyelhetnek meg a szakemberek Magyarország nyugati határainál: egy anomália a téridőben megakadályozza, hogy eljussanak az információk Nyugat-Európába, ahol csupán évekkel később szokták felfedezni az üzenetet. Másra nem tudok gondolni azon kívül, hogy egy fadarab is elvezethetné az Európai Uniót és a legnagyobb európai hatalmakat, mert amit ezek művelnek korunk legnagyobb kihívásaival, az a leggagyibb tragikomédiába sem férne be.
Mindenesetre nagy bátorságra vall, hogy közvetlenül a választás előtt ismerte be Brüsszel, hogy Orbán Viktor kormányának végig igaza volt az atomenergiát illetően (is). Miután egy modernkori boszorkányüldözést lenyomott a finnyás elit az atomenergia ügyében, Ursula von der Leyen most hirtelen rájött, hogy az Európai Unió fájdalmas stratégiai hibát követett el akkor, amikor visszaszorította a nukleáris energia előállítását.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság elnöke szűk körben panaszkodott.
Nagyon okosan megszakértette azt is, hogy a mai modern világban az egyik legfontosabb és legégetőbb kérdés, hogy honnan fogunk annyi villamos energiát előállítani, amennyire szükség van. A kérdést megválaszolta néhány éve Orbán Viktor, csak az a fránya anomália a téridőben a határainkon…”
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP