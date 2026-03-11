Ft
Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Bizottság

Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba

2026. március 11. 12:45

A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét, amíg az európai elit pezsgők és kaviárok mellett ünnepli a marhaságait.

2026. március 11. 12:45
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Egy különleges jelenséget figyelhetnek meg a szakemberek Magyarország nyugati határainál: egy anomália a téridőben megakadályozza, hogy eljussanak az információk Nyugat-Európába, ahol csupán évekkel később szokták felfedezni az üzenetet. Másra nem tudok gondolni azon kívül, hogy egy fadarab is elvezethetné az Európai Uniót és a legnagyobb európai hatalmakat, mert amit ezek művelnek korunk legnagyobb kihívásaival, az a leggagyibb tragikomédiába sem férne be.

Mindenesetre nagy bátorságra vall, hogy közvetlenül a választás előtt ismerte be Brüsszel, hogy   Orbán Viktor kormányának végig igaza volt az atomenergiát illetően (is). Miután egy modernkori boszorkányüldözést lenyomott a finnyás elit az atomenergia ügyében, Ursula von der Leyen most hirtelen rájött, hogy az Európai Unió fájdalmas stratégiai hibát követett el akkor, amikor visszaszorította a nukleáris energia előállítását.

Nagyon okosan megszakértette azt is, hogy a mai modern világban az egyik legfontosabb és legégetőbb kérdés, hogy honnan fogunk annyi villamos energiát előállítani, amennyire szükség van. A kérdést megválaszolta néhány éve Orbán Viktor, csak az a fránya anomália a téridőben a határainkon…"

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

SzaboGeza
2026. március 11. 16:21
Ezt a boszorkát azért helyezték vezető pozícióba, hogy tönkre tegye Európát!!! Hogy utána az elvtársai, főnökei úgy mentsék meg Európát, papírral,vagy byte-okkal, hogy az, az idők végezetéig adósságcsapdában vergődjön!!!! Ennek a némbernek a vezetése alatt, egyetlenegy pozitív eredményről nem lehet beszámolni, csak a lepusztulás, és az adósság hegyek maradnak utána!!!! Minél előbb el kell takarítani a politikából, mielőtt visszafordíthatatlan károkat okozna!!!!
antipoloska
2026. március 11. 16:01
ez a debil fogyatékos bohóc ringyó vezeti Europát. tragikomikus....de sajnos a mi bőrünkre is megy
csulak
2026. március 11. 15:48
Europa 3 legkoruptabb intezmenye : 1. europai birosag 2. europai bizottsag 3. europai parlament
