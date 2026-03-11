Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról
Orbán Viktornak megint igaza lett.
Megannyi nyugati politikus bevallotta, hogy az atomenergiáról való lemondás és a migráció kezelése stratégiai hiba volt.
„Kénytelen voltam megint letiltani valakit, mert nem volt képes szembenézni a tényekkel és nem elfogadható hangnemben magyarázta az álomvilágát. Nem Paks volt a fő téma – hanem hogy Európa stratégiai hibát követett el, mindannyiunk kárára. Minden európai kárára.
A Bizottság elnöke egyértelműen kimondta:
1. Választás kérdése volt a nukleáris energia csökkentése (teszem hozzá, von der Leyen hazájában, az EU gazdasági szívében totális beszántása)
2. Ez stratégiai hiba volt.
Itt a videó erről.
Ezt szó szerint kimondta von der Leyen – ezzel vitatkozzanak – különösen azok a hasznos idióták, akik az atomellenes szöveget itthon is felmondták. Agresszívan okoskodva, pedig csak egy szövegkönyvet kaptak külföldről. Ezt az őszinteséget és beismerést egyébként értékelni lehet a von der Leyen-től.
Ma már megannyi nyugati politikus is kimondta migráció ügyben, hogy stratégiai hiba volt – a volt svéd miniszterelnöknőtől gyakorlatilag két német kancellárig. Itthoni epigonjaik szépen gondolkodjanak el ezen is.
Ja, és Brüsszelben szerintem épp ezekben a napokban jönnek rá, hogy az orosz energiáról való leválás is stratégiai hiba – majd 10-12 év múlva talán be is merik vallani. Csak addigra három végtelenül ostoba döntés miatt még rosszabb helyzetben lesz az egész Európai Unió.
Nézzék szépen a mai beismerést, és akik 12 éve bevették a maszlagot, gondolkodjanak el alaposan, és ne az oldalamon hepciáskodjanak és tereljenek.”
