„Kénytelen voltam megint letiltani valakit, mert nem volt képes szembenézni a tényekkel és nem elfogadható hangnemben magyarázta az álomvilágát. Nem Paks volt a fő téma – hanem hogy Európa stratégiai hibát követett el, mindannyiunk kárára. Minden európai kárára.

A Bizottság elnöke egyértelműen kimondta:

1. Választás kérdése volt a nukleáris energia csökkentése (teszem hozzá, von der Leyen hazájában, az EU gazdasági szívében totális beszántása)

2. Ez stratégiai hiba volt.