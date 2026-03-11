Ft
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
stratégiai hiba orosz energiahordozók brüsszel európai unió Ursula von der Leyen orosz energia paks

Brüsszelben szerintem épp ezekben a napokban jönnek rá, hogy az orosz energiáról való leválás is stratégiai hiba

2026. március 11. 07:34

Megannyi nyugati politikus bevallotta, hogy az atomenergiáról való lemondás és a migráció kezelése stratégiai hiba volt.

2026. március 11. 07:34
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Kénytelen voltam megint letiltani valakit, mert nem volt képes szembenézni a tényekkel és nem elfogadható hangnemben magyarázta az álomvilágát. Nem Paks volt a fő téma – hanem hogy Európa stratégiai hibát követett el, mindannyiunk kárára. Minden európai kárára.

A Bizottság elnöke egyértelműen kimondta:
1. Választás kérdése volt a nukleáris energia csökkentése (teszem hozzá, von der Leyen hazájában, az EU gazdasági szívében totális beszántása)
2. Ez stratégiai hiba volt.

Itt a videó erről.

Ezt szó szerint kimondta von der Leyen – ezzel vitatkozzanak – különösen azok a hasznos idióták, akik az atomellenes szöveget itthon is felmondták. Agresszívan okoskodva, pedig csak egy szövegkönyvet kaptak külföldről. Ezt az őszinteséget és beismerést egyébként értékelni lehet a von der Leyen-től.

Ma már megannyi nyugati politikus is kimondta migráció ügyben, hogy stratégiai hiba volt – a volt svéd miniszterelnöknőtől gyakorlatilag két német kancellárig. Itthoni epigonjaik szépen gondolkodjanak el ezen is.

Ja, és Brüsszelben szerintem épp ezekben a napokban jönnek rá, hogy az orosz energiáról való leválás is stratégiai hiba – majd 10-12 év múlva talán be is merik vallani. Csak addigra három végtelenül ostoba döntés miatt még rosszabb helyzetben lesz az egész Európai Unió.

Nézzék szépen a mai beismerést, és akik 12 éve bevették a maszlagot, gondolkodjanak el alaposan, és ne az oldalamon hepciáskodjanak és tereljenek.”

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Navigálás

Geza2
2026. március 11. 15:20
"Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán. " Ez utóbbi beismerés még várat magára.
c-critical
2026. március 11. 14:59
"én ideteszem DinnyésGyörgyit is" meloni nem így indult, ám az olasz hiány, meg gazdasági helyzet miatt szó szerint nem tud mit csinálni, be kell állnia a sorba, ha 1: akar az EUtól valamit 2: nem akarja hogy őket is megbassza az EU, mint minket, ugyanis elég nyilvánvaló, hogy velünk (is) az a célja az EUnak, hogy olyan gazdasági helyzetbe hozzon minket, amiben a mindenkori kormány keze meg van kötve, és emiatt kénytelen az EUra támaszkodni, és elfogadni minden döntést amit amott az agyhalott lipsik (kommerek) kitalálnak.
nemenvagyoken
2026. március 11. 13:22
Na és most vajon a libsi híveik mit fognak mondani? Ők is beállnak a sorba, és kántálni fogják, hogy "az atomenergia jó, a migráció rossz"? Csak mert eddig éveken keresztül ennek az ellenkezőjét szajkózták, és Orbán meg a fideszesek voltak a hülyék. Vajon tudják még követni, hogy mikor merre kell fordulniuk, mikor mit kell mondaniuk? Szegényeknek nagyon rossz lehet beismerniük, hogy már megint Orbánnak volt igaza - mint mindig. Amúgy arra is kíváncsi lennék, hová tűntek a libsi trollok, miért nem szólalnak meg az ügyben. Lehet, hogy most várják az utasítást a főnöküktől, hogy mit is kell szajkózniuk?
csulak
2026. március 11. 12:00
mondjak ezt a bruszelitaknak
