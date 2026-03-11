Szégyenletes álláspontról írnak: Kijev szerint „semmisek” a magyarok Ukrajnát érintő döntései

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Élesen reagált Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a magyar Országgyűlés keddi határozataira.
Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint semmisek a magyar Országgyűlés Ukrajnát érintő keddi döntései, amelyeket politikai jellegű lépéseknek tekintenek. A nagykövetség közleményében azt írta, figyelemmel kísérték, hogy a magyar parlament határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás elutasításáról. Emellett megemlítették a kormányrendelet és a törvény elfogadását is az úgynevezett „pénzszállítás ügyében” – írta meg az Index.
A diplomáciai képviselet álláspontja szerint ezek a döntések Ukrajnára nézve semmisek.
E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek”
– nyilatkozták, majd hozzátették: „Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet”.
„Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában”
– olvasható a közleményben.
Fontos megjegyezni, hogy a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni”
– jegyezték meg.
„Ugyanilyen politikai lépésnek tekintjük a kormányrendelet és a kapcsolódó »törvény« elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának »legalizálása«. Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására, és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk”
– zárul a nagykövetség közleménye.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP