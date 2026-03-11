Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió ukrán parlament ukrajna budapest orbán viktor

Szégyenletes álláspontról írnak: Kijev szerint „semmisek” a magyarok Ukrajnát érintő döntései

2026. március 11. 07:58

Élesen reagált Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a magyar Országgyűlés keddi határozataira.

2026. március 11. 07:58
null

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint semmisek a magyar Országgyűlés Ukrajnát érintő keddi döntései, amelyeket politikai jellegű lépéseknek tekintenek. A nagykövetség közleményében azt írta, figyelemmel kísérték, hogy a magyar parlament határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás elutasításáról. Emellett megemlítették a kormányrendelet és a törvény elfogadását is az úgynevezett „pénzszállítás ügyében” – írta meg az Index.

A diplomáciai képviselet álláspontja szerint ezek a döntések Ukrajnára nézve semmisek.

E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek”

– nyilatkozták, majd hozzátették: „Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában”

– olvasható a közleményben.

Fontos megjegyezni, hogy a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni”

 – jegyezték meg.

„Ugyanilyen politikai lépésnek tekintjük a kormányrendelet és a kapcsolódó »törvény« elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának »legalizálása«. Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására, és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk”

– zárul a nagykövetség közleménye.

***

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. március 11. 12:00
Az összes ukránt kiutasítani innen, átutazásra sem használhatják az országot, a nagykövetüket gyalog, zsákruhában kergetni Záhonyig...
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 11. 11:59
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Galsó Atya
2026. március 11. 10:20
annamargit Egyetértek! Minden ukrán tanuljon meg magyarul, tegye le az állampolgári vizsgát és máris EU-s polgár lesz.
Válasz erre
0
0
röviden
2026. március 11. 10:17
Foglalkoznak ezek még az oroszokkal is?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!