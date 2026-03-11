Szégyenletes álláspontról írnak: Kijev szerint „semmisek” a magyarok Ukrajnát érintő döntései

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint semmisek a magyar Országgyűlés Ukrajnát érintő keddi döntései, amelyeket politikai jellegű lépéseknek tekintenek. A nagykövetség közleményében azt írta, figyelemmel kísérték, hogy a magyar parlament határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás elutasításáról. Emellett megemlítették a kormányrendelet és a törvény elfogadását is az úgynevezett „pénzszállítás ügyében” – írta meg az Index.

A diplomáciai képviselet álláspontja szerint ezek a döntések Ukrajnára nézve semmisek.

E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek”

– nyilatkozták, majd hozzátették: „Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet”.