Az Egyesült Államokból érkezett: fordulópont jöhet a háborúban

A CNN-nek nyilatkozott az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, Steve Witkoff, aki reményét fejezte ki, hogy a háború okozta kimerültség és fáradtság révén hamarosan elérkezni fog egy fordulópont, amely lehetővé teszi, hogy az orosz–ukrán konfliktus békés rendezésre jusson.

Witkoff emellett elmondta, hogy ezen a héten háromoldalú tárgyalásokra került volna sor, amelyeket „célirányosnak” nevezett. A megbízott szerint az ukránok azt állítják, hogy Genfben „nagyobb előrelépést” értek el, mint az előző négy évben.