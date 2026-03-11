Az Egyesült Államokból érkezett: fordulópont jöhet a háborúban

Köpni-nyelni nem tudott a HVG-s újságíró, aki Gáspár Evelint akarta csőbe húzni (VIDEÓ)
A különmegbízott szerint a héten háromoldalú tárgyalásokra került volna sor, amelyeket „célirányosnak” nevezett.
A CNN-nek nyilatkozott az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, Steve Witkoff, aki reményét fejezte ki, hogy a háború okozta kimerültség és fáradtság révén hamarosan elérkezni fog egy fordulópont, amely lehetővé teszi, hogy az orosz–ukrán konfliktus békés rendezésre jusson.
Witkoff emellett elmondta, hogy ezen a héten háromoldalú tárgyalásokra került volna sor, amelyeket „célirányosnak” nevezett. A megbízott szerint az ukránok azt állítják, hogy Genfben „nagyobb előrelépést” értek el, mint az előző négy évben.
Tehát előrehaladás történik. Úgy gondolom, hogy a háromoldalú tárgyalásokat a jövő hét valamelyik napjára halasztják. Ez egy háború, amelynek véget kell vetni, és optimisták maradunk ezzel kapcsolatban”
– hangsúlyozta Witkoff.
Egyúttal megkérdezték tőle, vajon szerinte már idén elérhető-e a békés megállapodás Ukrajna háborújának befejezésére.
„Logikus ember vagyok. Úgy gondolom, hogy Donald Trump általában sikeres az ilyen ügyek rendezésében. Ezek konkrét körülmények között – és ő is ezt mondta – több időt vesz igénybe, mint gondolta. Ugyanakkor jeleket látunk, hogy mindkét fél kimerült és fáradt, és remélem, hogy ez a fordulópont kezdete. Ugyanez történt a Közel-Keleten is. Ott volt egy fordulópont, amikor csak Jared Kushner és én éreztük, hogy ők belefáradtak a háborúba. Reméljük, hogy hamarosan mi is hasonló helyzetben leszünk” – tette hozzá Witkoff.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
