Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
cnn witkoff tárgyalás egyesült államok donald trump ukrajna

Az Egyesült Államokból érkezett: fordulópont jöhet a háborúban

2026. március 11. 08:15

A különmegbízott szerint a héten háromoldalú tárgyalásokra került volna sor, amelyeket „célirányosnak” nevezett.

2026. március 11. 08:15
null

A CNN-nek nyilatkozott az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, Steve Witkoff, aki reményét fejezte ki, hogy a háború okozta kimerültség és fáradtság révén hamarosan elérkezni fog egy fordulópont, amely lehetővé teszi, hogy az orosz–ukrán konfliktus békés rendezésre jusson.

Witkoff emellett elmondta, hogy ezen a héten háromoldalú tárgyalásokra került volna sor, amelyeket „célirányosnak” nevezett. A megbízott szerint az ukránok azt állítják, hogy Genfben „nagyobb előrelépést” értek el, mint az előző négy évben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Tehát előrehaladás történik. Úgy gondolom, hogy a háromoldalú tárgyalásokat a jövő hét valamelyik napjára halasztják. Ez egy háború, amelynek véget kell vetni, és optimisták maradunk ezzel kapcsolatban”

– hangsúlyozta Witkoff.

Egyúttal megkérdezték tőle, vajon szerinte már idén elérhető-e a békés megállapodás Ukrajna háborújának befejezésére.

„Logikus ember vagyok. Úgy gondolom, hogy Donald Trump általában sikeres az ilyen ügyek rendezésében. Ezek konkrét körülmények között – és ő is ezt mondta – több időt vesz igénybe, mint gondolta. Ugyanakkor jeleket látunk, hogy mindkét fél kimerült és fáradt, és remélem, hogy ez a fordulópont kezdete. Ugyanez történt a Közel-Keleten is. Ott volt egy fordulópont, amikor csak Jared Kushner és én éreztük, hogy ők belefáradtak a háborúba. Reméljük, hogy hamarosan mi is hasonló helyzetben leszünk” – tette hozzá Witkoff.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 11. 11:57
amig az EU haborut akar es penzeli, addig haboru lesz!
Válasz erre
1
0
bakafant-28
•••
2026. március 11. 08:47 Szerkesztve
"..általában sikeres az ilyen ügyek rendezésében..." Aha,Witkoff,Kushner.Amúgy,a " békeTrump" a napokban trancsírozott miszlikbe 160 iráni iskoláslányt,egy tomahawk rakétával..Ezért már kijár a Nobel díj,vagy kell még pár tízezer ártatlan áldozat hozzá!?
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. március 11. 08:43
Trump: a kijevi vezetés akadályozza az orosz–ukrán háború lezárását. Donald Trump úgy véli, Volodimir Zelenszkijnek kompromisszumot kellene kötnie Moszkvával, mivel szerinte Ukrajna tárgyalási pozíciója gyenge.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. március 11. 08:43
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, Trump, Orbán Viktor és a Patrióták mögé. Józan ésszel és az európai kultúra értékei alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!