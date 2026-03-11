Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna reakció Gulyás Gergely

Gulyás Gergely sziklaszilárd választ adott Ukrajna arcátlan nyilatkozatára

2026. március 11. 09:44

Magyarország nem hagyja, hogy kioktassák.

2026. március 11. 09:44
null

Gulyás Gergely közösségi oldalán reagált az ukrán nagykövetség nyilatkozatára. Mint kijelentette, „Magyarország nem fogad el semmilyen kioktatást és visszautasít minden fenyegetést, amely az ukrán állam részéről elhangzik”.

Ismert, hogy Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint semmisek a magyar Országgyűlés Ukrajnát érintő keddi döntései, amelyeket politikai jellegű lépéseknek tekintenek. A nagykövetség közleményében azt írta, figyelemmel kísérték, hogy a magyar parlament határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás elutasításáról. Emellett megemlítették a kormányrendelet és a törvény elfogadását is az úgynevezett „pénzszállítás ügyében”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Gulyás Gergely erre reagálva kifejtette: „Ukrajna budapesti nagykövetsége szereptévesztésben van, amikor a magyar parlament döntését minősíti. Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, nem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába és pénzügyi támogatással sem segítjük elő a háború meghosszabbítását”.

A Tisza Párt és a DK vállaltan az ukrán EU-tagság támogatója. Nekünk azonban meggyőződésünk, hogy Ukrajna csatlakozása beláthatatlan következményekkel járna biztonságunkra, gazdaságunkra, a magyar munkaerőpiacra és a mezőgazdaságra. Ezt Ukrajnának és az ukrán nagykövetségnek tiszteletben kell tartani”

– szögezte le Gulyás Gergely.

Hozzátette, hogy „hiába fenyegetőzik Zelenszkij elnök az európai civilizációval összeegyeztethetetlen módon, hiába támogatja a magyar ellenzéket a választásokon, Magyarország polgárai békét, biztonságot és Ukrajna nélküli Európai Uniót akarnak”.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
imcsi73
2026. március 11. 12:06
👍👍👍
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 11. 11:47
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. március 11. 10:28
Gulyás Gergely jól látja és jól láttatja a helyzetet!
Válasz erre
4
1
elcapo-2
2026. március 11. 10:10
Helyes , tiszta beszéd. Az ukrán náci, korrupt " elit" -nek csak ürügy a háború, hogy megtömjék a zsebüket. Az egyszerű embereket vadásszák össze az utcákon és küldik a frontra meghalni, hogy közben az "elit" lopni tudjon. Kell nekik a háború , meg az ingyenpénz az EU-ból. Közben az ukrán " aranyifjak" Monaco-ban dőzsönek!
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!