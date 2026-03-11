Gulyás Gergely sziklaszilárd választ adott Ukrajna arcátlan nyilatkozatára

Szégyenletes álláspontról írnak: Kijev szerint „semmisek” a magyarok Ukrajnát érintő döntései
Élesen reagált Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a magyar Országgyűlés keddi határozataira.
Magyarország nem hagyja, hogy kioktassák.
Gulyás Gergely közösségi oldalán reagált az ukrán nagykövetség nyilatkozatára. Mint kijelentette, „Magyarország nem fogad el semmilyen kioktatást és visszautasít minden fenyegetést, amely az ukrán állam részéről elhangzik”.
Ismert, hogy Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint semmisek a magyar Országgyűlés Ukrajnát érintő keddi döntései, amelyeket politikai jellegű lépéseknek tekintenek. A nagykövetség közleményében azt írta, figyelemmel kísérték, hogy a magyar parlament határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás elutasításáról. Emellett megemlítették a kormányrendelet és a törvény elfogadását is az úgynevezett „pénzszállítás ügyében”
Gulyás Gergely erre reagálva kifejtette: „Ukrajna budapesti nagykövetsége szereptévesztésben van, amikor a magyar parlament döntését minősíti. Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, nem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába és pénzügyi támogatással sem segítjük elő a háború meghosszabbítását”.
A Tisza Párt és a DK vállaltan az ukrán EU-tagság támogatója. Nekünk azonban meggyőződésünk, hogy Ukrajna csatlakozása beláthatatlan következményekkel járna biztonságunkra, gazdaságunkra, a magyar munkaerőpiacra és a mezőgazdaságra. Ezt Ukrajnának és az ukrán nagykövetségnek tiszteletben kell tartani”
– szögezte le Gulyás Gergely.
Hozzátette, hogy „hiába fenyegetőzik Zelenszkij elnök az európai civilizációval összeegyeztethetetlen módon, hiába támogatja a magyar ellenzéket a választásokon, Magyarország polgárai békét, biztonságot és Ukrajna nélküli Európai Uniót akarnak”.
MTI/Illyés Tibor