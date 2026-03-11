Gulyás Gergely sziklaszilárd választ adott Ukrajna arcátlan nyilatkozatára

Gulyás Gergely közösségi oldalán reagált az ukrán nagykövetség nyilatkozatára. Mint kijelentette, „Magyarország nem fogad el semmilyen kioktatást és visszautasít minden fenyegetést, amely az ukrán állam részéről elhangzik”.

Ismert, hogy Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint semmisek a magyar Országgyűlés Ukrajnát érintő keddi döntései, amelyeket politikai jellegű lépéseknek tekintenek. A nagykövetség közleményében azt írta, figyelemmel kísérték, hogy a magyar parlament határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás elutasításáról. Emellett megemlítették a kormányrendelet és a törvény elfogadását is az úgynevezett „pénzszállítás ügyében”