03. 11.
szerda
03. 11.
szerda
Kocsis Máté Ukrajna reakció

Válasz az ukrán nagykövetség levelére

2026. március 11. 10:22

Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar választási folyamatokba, onnan pénzügyi és informatikai eszközökkel támogatja a Tisza pártot.

2026. március 11. 10:22
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Válasz az ukrán nagykövetség levelére

Felhívom figyelmüket, csak Kárpátalja Ukrajna része, az anyaországunk nem az.

Mi, magyarok megszoktuk már más európai városok részéről is  – például Brüsszelből – a velünk szemben megfogalmazott fölényeskedő, de ingerült hangnemet, ám ez sosem volt hatással döntéseinkre: bennünket kizárólag magyar érdekek vezérelnek. 

Tegnap a magyar parlament nemet mondott a háború támogatására, Ukrajna uniós csatlakozására és az orosz energiáról való leválásra. Önök szerint ez szégyenletes, szerintünk viszont szükségszerű a magyar emberek érdekében.

Arról is döntöttünk, hogy hatóságainknak további jogi eszközöket adunk a kezükbe, hogy az »ukrán aranykonvoj”« ügyében minél teljesebb körű vizsgálatot folytathassanak. Aggályaink életszerűek, ezért számos kérdést tisztázni kell. 

Bízom benne, legalább a magyar joghatóságot nem vitatják Magyarország területén!

Az »ukrán aranykonvoj« ügyében nem a szabályos banki pénzszállítások keltették fel a magyar hatóságok figyelmét, hanem az, hogy két hónap alatt egy ukrán titkosszolgálati tábornok vezetésével több mint egymilliárd dollárt és 160 kg aranyat szállítottak, ami egyszerre megdöbbentő mennyiség, továbbá a szállítás módja is eltér a megszokott szabályoktól. 

Szükséges megtudnunk, vajon mennyi ment ebből Ukrajnába és mennyi maradt az ismeretlen eredetű, használatlan pénzekből Magyarországon. Sok mindenre nincs magyarázat. 

Ugyanakkor felhívom figyelmüket, hogy jogi aggályok nem csak a magyar fél részéről merültek fel, hanem az önök országában is. Minden bizonnyal értesültek róla, hogy az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze is büntetőeljárást kezdeményezett, mert állítása szerint »az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet«

Levelük azon részét, mely a hivatkozik a kárpátaljai magyarok érdekeire, rendkívül álságosnak tartjuk, hiszen a kárpátaljai magyarok számos jogkorlátozást szenvednek el önöktől, háborús kényszersorozás alá esnek, jogbizonytalanságban élnek. 

Helytelenítjük azt is, hogy Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar választási folyamatokba, onnan pénzügyi és informatikai eszközökkel támogatja a Tisza pártot, továbbá szintén politikai megfontolásból, jogellenesen elzárták a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást, amivel veszélybe sodorta valamennyi magyar ember energiabiztonságát. 

Önök egy érvényes szerződést rúgtak fel, hogy hazánkban káoszt okozzanak, és lehetőleg ezzel is hatalomba segítsék a magyar baloldalt. Ukrajna talált Magyarországon olyan személyt, aki ukránbarát kormányt alakítana, s mi tudomásul vesszük, hogy őt akarják hatalomba segíteni, ahogy azt is, hogy Orbán Viktort meg akarják buktatni, ám azt követeljük, hogy a szerződéseket tartsák be, s Zelenszkij elnök úr ne fenyegesse életveszélyesen a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt csak azért, mert kiáll hazája érdekei mellett!”

Nyitókép: MTI/Komka Péter

nem-allhatom-szo-nelkul
2026. március 11. 15:22 Szerkesztve
Ukrajna talált Magyarországon olyan személyt, aki ukránbarát kormányt alakítana, s mi tudomásul vesszük, hogy őt akarják hatalomba segíteni, ahogy azt is, hogy Orbán Viktort meg akarják buktatni, ám azt követeljük, hogy a szerződéseket tartsák be, s Zelenszkij elnök úr ne fenyegesse életveszélyesen a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt csak azért, mert kiáll hazája érdekei mellett!” Ez túl udvarias és túl gyenge!!!! Nem, kqrvára nem vesszük tudomásul, hogy az ukránok vagy bárki más megpróbáljon beavatkozni a választásokba, ráadásul NYÍLTAN!!!!! Trumpnak is köztudottan megvan a maga preferenciája, és a világ három csúcsvezetőjének egyikeként következmények nélkül beavatkozhatna mellette a választásokba, mégsem teszi. Mert van, ami nem elfogadható, és nem tudomásul vehető!!! A másik: mi ez, hogy Zelenszkij elnök "úr"? Nyugodtan maradhatott volna Zelenszkij elnök. Nehogymár hajbókoljunk ennek a piszkos kis neonáci ügynöknek!!!!
Palinkasji
2026. március 11. 15:09
Szerintem azt a fogalmat, hogy joghatóság nem is ismerik, Ursula óvónénitől azt hallották, hogy az egész világ az övék
obi-wankenobi
2026. március 11. 14:01
Az ukrik szabálytalan pénzszállítást szerveztek. Sajnos ez nem meglepő azoktól, akik folyamatosan megsértik a nemzetközi egyezményeket. Ilyen például a Luganoi egyezmény, ami kimondja, hogy minden, a közösséget érintő szerződés kötéseket nyilvánosan kell végrehajtani. Ehhez képest a rochildok és most a black rock folyamatosan titkos gyűléseken döntik el, hol törjön ki háború, és mennyi legyen az olaj ára. Ez a doksi film ennek és más sunyiságnak a nyilvánosságra hozására készült, ami persze annyira fájt nekik hogy nemzetközi szinten le is tiltották. Videa-n még egyenlőre elérhető Videa/ And Game feliratos
pollip
2026. március 11. 11:49
Mi lenne, ha az ukrán politikusok az ukrán emberek védelmében lennének érdekeltek, és nem a halálukban?
