Mi, magyarok megszoktuk már más európai városok részéről is – például Brüsszelből – a velünk szemben megfogalmazott fölényeskedő, de ingerült hangnemet, ám ez sosem volt hatással döntéseinkre: bennünket kizárólag magyar érdekek vezérelnek.

Tegnap a magyar parlament nemet mondott a háború támogatására, Ukrajna uniós csatlakozására és az orosz energiáról való leválásra. Önök szerint ez szégyenletes, szerintünk viszont szükségszerű a magyar emberek érdekében.

Arról is döntöttünk, hogy hatóságainknak további jogi eszközöket adunk a kezükbe, hogy az »ukrán aranykonvoj”« ügyében minél teljesebb körű vizsgálatot folytathassanak. Aggályaink életszerűek, ezért számos kérdést tisztázni kell.

Bízom benne, legalább a magyar joghatóságot nem vitatják Magyarország területén!

Az »ukrán aranykonvoj« ügyében nem a szabályos banki pénzszállítások keltették fel a magyar hatóságok figyelmét, hanem az, hogy két hónap alatt egy ukrán titkosszolgálati tábornok vezetésével több mint egymilliárd dollárt és 160 kg aranyat szállítottak, ami egyszerre megdöbbentő mennyiség, továbbá a szállítás módja is eltér a megszokott szabályoktól.