03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Hírek
Vélemények
Hetilap
fpö volodimir zelenszkij magyarország Ukrajna Ausztria Európai Unió

Zelenszkijnek nem lesznek nyugodt éjszakái: Ausztriában azt követelik, hogy válasszák Magyarország útját

2026. március 11. 10:58

Az osztrák FPÖ főtitkárai teljes körű vizsgálatot és az Ukrajnának szánt kifizetések azonnali leállítását követelik, miután Magyarországon megállították az ukrán aranykonvojt.

2026. március 11. 10:58
null

Az Info Direkt cikke szerint az osztrák FPÖ főtitkárai, Christian Hafenecker és Michael Schnedlitz teljes körű vizsgálatot és az Ukrajnának szánt kifizetések azonnali leállítását követelik, miután a magyar hatóságok két pénzszállítót állítottak meg pénzmosás gyanújával.

Előbbi szerint

ez csak a jéghegy csúcsa, míg Schnedlitz hangsúlyozta, eddig 3,26 milliárd eurónyi osztrák közpénz ment Ukrajnába egy szerinte korrupt rendszerbe. Mindketten kritizálják az osztrák hatóságokat passzivitásuk miatt, miközben Magyarország lépett fel érdemben.

Mint megíruk, Volodimir Zelenszkij már üzent is, azt követeli az Európai Unió tagállamaitól, hogy egységesen álljanak ki Ukrajna mellett Magyarországgal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Neless
2026. március 11. 12:59
Kedves Dobrev Klára! Tessék verni a tamtamot az osztrák bankfelûgyeletnél és az OLAF-nál! Bár lehet, hogy nem eu tagnál nem működik!
2
0
Neless
2026. március 11. 12:57
Osztrák és eu-s bankfelûgyelet, OLAF hol van ilyenkor?
3
0
Hangillat
2026. március 11. 12:29
Nem képesek megérteni, hogy ott demokrácia korrupció nélkül elképzelhetetlen. Akár kannibálnak a halálfejes tökből a tökfőzelék..
0
0
soma100
•••
2026. március 11. 12:20 Szerkesztve
Van néhány kérdés, ami válaszra vár! Kié a pénz, ami gumi-szalagozva lett, mint a zs kategóriás krimikben, és milyen jelzés volt az aranytömbökön. Ha Ukrajnáé a pénz, és ilyen hatalmas összegeket tároltak Ausztriában, akkor miért folyamodnak állandóan segélyért és vesznek fel hitelt, ha nem az övék, akkor ismét felteszem a kérdést, hogy kié? A harmadik kérdés, miért így szállítják, miért nem digitálisan? Miért a hosszabb útvonalon " ellenséges" területen keresztül szállítják? És egy nem elhanyagolható utolsó kérdés: Miért nem egy ukrán nemzetközi ügyvéd védi azokat az embereket, akik ki lettek utasítva (nem is értem miért kell védeni őket, ha már nincsenek itt) , hanem egy tiszás ügyvédi csapat?
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!