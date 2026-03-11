Zelenszkijnek nem lesznek nyugodt éjszakái: Ausztriában azt követelik, hogy válasszák Magyarország útját

Zelenszkij először üzent a magyaroknak, amióta halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Most az Európai Uniótól követel.
Az osztrák FPÖ főtitkárai teljes körű vizsgálatot és az Ukrajnának szánt kifizetések azonnali leállítását követelik, miután Magyarországon megállították az ukrán aranykonvojt.
Az Info Direkt cikke szerint az osztrák FPÖ főtitkárai, Christian Hafenecker és Michael Schnedlitz teljes körű vizsgálatot és az Ukrajnának szánt kifizetések azonnali leállítását követelik, miután a magyar hatóságok két pénzszállítót állítottak meg pénzmosás gyanújával.
Előbbi szerint
ez csak a jéghegy csúcsa, míg Schnedlitz hangsúlyozta, eddig 3,26 milliárd eurónyi osztrák közpénz ment Ukrajnába egy szerinte korrupt rendszerbe. Mindketten kritizálják az osztrák hatóságokat passzivitásuk miatt, miközben Magyarország lépett fel érdemben.
Mint megíruk, Volodimir Zelenszkij már üzent is, azt követeli az Európai Unió tagállamaitól, hogy egységesen álljanak ki Ukrajna mellett Magyarországgal szemben.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
