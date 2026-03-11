Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború repülőtér dubai Irán drón

Drónok zuhantak le a dubaji repülőtérnél, civil sérültek is vannak (VIDEÓ)

2026. március 11. 10:48

Tragikus vonalat lépett át a háborús eszkaláció.

2026. március 11. 10:48
null

Két drón csapódott be szerdán a Dubaji Nemzetközi Repülőtér közelében, a támadásban több ember is megsebesült – közölte a dubaji kormány médiahivatala.

„A hatóságok megerősítették, hogy röviddel ezelőtt két drón csapódott be a Dubaji Nemzetközi Repülőtér (DXB) közelében” – írta az X közösségi platformon a hivatal. Hozzátették, hogy a légiforgalom továbbra is működik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az incidens következtében két ghánai és egy bangladesi személy könnyebben megsérült, egy indiai pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

Az Irán ellen indított izraeli-amerikai katonai műveletek a légi közlekedésben járattörléseket, menetrendmódosításokat, valamint útvonal-módosításokat okoztak világszerte. A Közel-Kelet légtereinek többsége, köztük Kataré is, zárva van. Az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, mint a dubaji Emirates és az abu-dzabi Etihad, az iráni konfliktus február 28-i kirobbanása óta újraindítottak néhány járatot, de továbbra is csak részleges kapacitással működnek.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőfotó/X

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2026. március 11. 14:52
vajon honnan jöhettek...
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 11. 11:14
Ez a tomboló hülyeség egyébként a perzsáknál; ugyanis bár az UAE egy szövetségi állam, de a hét alapító emírség külpolitikája máig részben egyéni, helyi döntésen alapul. így a dubaji emír, Muhammad bin Rasíd nem engedi be a területére az amerikai vagy brit fegyveres erőket. Ezek Abu-Dhabi emírség területén vannak.
Válasz erre
0
0
tovarisi-konyec
2026. március 11. 11:00
Magyar Péter nem bír magával.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 11. 10:58
Majdnem eltalálták a gyorsvasutat. A kurvannyukat már tényleg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!