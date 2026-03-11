Drónok zuhantak le a dubaji repülőtérnél, civil sérültek is vannak (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Két drón csapódott be szerdán a Dubaji Nemzetközi Repülőtér közelében, a támadásban több ember is megsebesült – közölte a dubaji kormány médiahivatala.
„A hatóságok megerősítették, hogy röviddel ezelőtt két drón csapódott be a Dubaji Nemzetközi Repülőtér (DXB) közelében” – írta az X közösségi platformon a hivatal. Hozzátették, hogy a légiforgalom továbbra is működik.
Az incidens következtében két ghánai és egy bangladesi személy könnyebben megsérült, egy indiai pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.
Az Irán ellen indított izraeli-amerikai katonai műveletek a légi közlekedésben járattörléseket, menetrendmódosításokat, valamint útvonal-módosításokat okoztak világszerte. A Közel-Kelet légtereinek többsége, köztük Kataré is, zárva van. Az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, mint a dubaji Emirates és az abu-dzabi Etihad, az iráni konfliktus február 28-i kirobbanása óta újraindítottak néhány járatot, de továbbra is csak részleges kapacitással működnek.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI)
Nyitókép: Képernyőfotó/X