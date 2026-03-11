Az Egyesült Államokból érkezett a súlyos figyelmeztetés: a legrosszabb hírrel sokkolták Romániát

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Nagy bajban van az európai ország.
Az Egyesült Államok arról tájékoztatta Romániat, hogy további csapatokat telepítene az ország keleti részén található egyik légibázisra – írja az Index.
Egyes forgatókönyvek szerint ez a lépés akár azt is eredményezheti,
hogy Bukarest közvetetten a közel-keleti háború részesévé válik.
Sandu Valentin Mateu nyugalmazott parancsnok a Digi24-nek nyilatkozva azt mondta: ha amerikai katonai repülőgépek és csapatok érkeznek román területre, az Románia belépését jelentheti a közel-keleti konfliktusba.
A szakértő szerint az amerikai erők telepítésének kérdését a román védelmi tanács ülésén vitatnák meg. Hangsúlyozta, hogy amennyiben az amerikai repülőgépek román területről indítanak hadműveleteket, akkor Románia hadviselő félnek minősülne,
ami a nemzetközi jog alapján komoly következményekkel járhat.
A nyugalmazott parancsnok arra is figyelmeztetett, hogy ha Bukarest engedélyezi az amerikai repülőgépek telepítését, és ezekről támadás indul, akkor az ország akár Irán válaszcsapásának kockázatával is szembenézhet. Hozzátette: a döntésnél alaposan mérlegelni kell a szövetségesekkel való együttműködés előnyeit, valamint az abból fakadó biztonsági kockázatokat is.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP