03. 11.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
háború Románia Egyesült Államok

Az Egyesült Államokból érkezett a súlyos figyelmeztetés: a legrosszabb hírrel sokkolták Romániát

2026. március 11. 10:30

Nagy bajban van az európai ország.

2026. március 11. 10:30
null

Az Egyesült Államok arról tájékoztatta Romániat, hogy további csapatokat telepítene az ország keleti részén található egyik légibázisra – írja az Index.

Egyes forgatókönyvek szerint ez a lépés akár azt is eredményezheti,

hogy Bukarest közvetetten a közel-keleti háború részesévé válik.

Sandu Valentin Mateu nyugalmazott parancsnok a Digi24-nek nyilatkozva azt mondta: ha amerikai katonai repülőgépek és csapatok érkeznek román területre, az Románia belépését jelentheti a közel-keleti konfliktusba.

A szakértő szerint az amerikai erők telepítésének kérdését a román védelmi tanács ülésén vitatnák meg. Hangsúlyozta, hogy amennyiben az amerikai repülőgépek román területről indítanak hadműveleteket, akkor Románia hadviselő félnek minősülne,

ami a nemzetközi jog alapján komoly következményekkel járhat.

A nyugalmazott parancsnok arra is figyelmeztetett, hogy ha Bukarest engedélyezi az amerikai repülőgépek telepítését, és ezekről támadás indul, akkor az ország akár Irán válaszcsapásának kockázatával is szembenézhet. Hozzátette: a döntésnél alaposan mérlegelni kell a szövetségesekkel való együttműködés előnyeit, valamint az abból fakadó biztonsági kockázatokat is.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2026. március 11. 12:10
Upuaut 2026. március 11. 10:56 Ha meg nemet mondanak úgy járhatnak, mint a spanyolok. De, ha a dolog előnyös oldalát nézik, akkor több kerozint tudnak lopni. Ami, mint tudjuk a korábbi vezérkari főnöküktől, a román kultúra része.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. március 11. 12:09
Hát igen, az előrehajlás és a seggrepacsi nem elég, elő kell kapniuk a románoknak a vazelint is....
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 11. 11:49
Vigyázat....a románok átállnak a ruszkik oldalára , ahogy an csak az érdekük kívánja. Ebben gyakorlatuk van!
Válasz erre
3
0
titi77
2026. március 11. 11:38
ez csak hablatyolás! értelmetlen duma! mi a faszér telepítene az usa új eszközöket meg katonákat? csak nem azér mer töröko. közelebb van iránhoz? a román gyikok már megint valam dörgölödzös taktikához folyamodnak!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!