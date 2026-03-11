Barátság kőolajvezeték: elindult a magyar tényfeltáró küldöttség Kijevbe (VIDEÓ)

Döntött a kormány: kiderült, kiket küld Magyarország a Barátság kőolajvezeték kivizsgálására
A delegáció feladata az lesz, hogy megállapítsa a Barátság kőolajvezeték működőképességét.
Vizsgálóbizottságot küldött Ukrajnába a magyar és a szlovák kormány annak érdekében, hogy feltárja a Barátság kőolajvezeték jelenlegi állapotát.
Vizsgálóbizottságot küldött Ukrajnába a magyar kormány annak érdekében, hogy feltárja a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték jelenlegi állapotát, és elősegítse a szállítás újraindítását. A vezetéken keresztül január 27. óta nem érkezik kőolaj Magyarországra, miután Ukrajna leállította az átmenő szállítást.
A küldöttség munkájáról Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes számolt be közösségi oldalán. A politikus az ukrán határ közeléből, Záhony térségéből jelentkezett be, ahonnan jelezte:
a magyar delegáció rövidesen Kijevbe utazik, hogy egyeztessen az ukrán féllel.
A Barátság vezetéken keresztül érkező kőolaj kiemelt szerepet játszik a magyar energiaellátásban, mivel ezen az útvonalon érkezik az a kedvezőbb árú orosz nyersanyag, amely hozzájárul a rezsicsökkentési fenntartásához.
A magyar kormány álláspontja szerint a vezeték működése stratégiai jelentőségűvé vált a jelenlegi nemzetközi helyzetben. A közel-keleti konfliktusok miatt ugyanis a tengeri szállítási útvonalakon történő energiaellátás jelentősen nehezebbé vált, ami tovább növeli a szárazföldi vezetékes infrastruktúra szerepét.
A most létrehozott bizottság feladata a vezeték állapotának tényszerű vizsgálata és annak felmérése, hogy milyen feltételekkel indulhatna újra a szállítás.
A delegáció tagja lesz Czepek Gábor mellett egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető, valamint egy energiapiaci elemző is. A munkához szlovák szakértők is csatlakoztak.
A magyar és a szlovák fél közösen levélben fordult az ukrán energiaügyi miniszterhelyetteshez. A küldöttség most ennek a levélnek a tartalmát kívánja személyesen is megvitatni az ukrán fővárosban. A két ország azt kéri az ukránoktól, hogy nyissák meg újra a vezetéket, vagy tegyék lehetővé annak állapotvizsgálatát.
A magyar kormány álláspontja szerint a jelenlegi európai energiapiaci bizonytalanság közepette az orosz energiaforrások továbbra is fontos szerepet játszhatnak az ellátásbiztonság fenntartásában. A mostani egyeztetések célja ezért az, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül ismét megindulhasson a szállítás Magyarország felé.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
