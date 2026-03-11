Barátság kőolajvezeték: elindult a magyar tényfeltáró küldöttség Kijevbe (VIDEÓ)

A magyar kormány álláspontja szerint a vezeték működése stratégiai jelentőségűvé vált a jelenlegi nemzetközi helyzetben. A közel-keleti konfliktusok miatt ugyanis a tengeri szállítási útvonalakon történő energiaellátás jelentősen nehezebbé vált, ami tovább növeli a szárazföldi vezetékes infrastruktúra szerepét.

A most létrehozott bizottság feladata a vezeték állapotának tényszerű vizsgálata és annak felmérése, hogy milyen feltételekkel indulhatna újra a szállítás.

A delegáció tagja lesz Czepek Gábor mellett egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető, valamint egy energiapiaci elemző is. A munkához szlovák szakértők is csatlakoztak.

A magyar és a szlovák fél közösen levélben fordult az ukrán energiaügyi miniszterhelyetteshez. A küldöttség most ennek a levélnek a tartalmát kívánja személyesen is megvitatni az ukrán fővárosban. A két ország azt kéri az ukránoktól, hogy nyissák meg újra a vezetéket, vagy tegyék lehetővé annak állapotvizsgálatát.

A magyar kormány álláspontja szerint a jelenlegi európai energiapiaci bizonytalanság közepette az orosz energiaforrások továbbra is fontos szerepet játszhatnak az ellátásbiztonság fenntartásában. A mostani egyeztetések célja ezért az, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül ismét megindulhasson a szállítás Magyarország felé.