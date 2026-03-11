Ft
czepek gábor barátság energia kijev ukrajna

Barátság kőolajvezeték: elindult a magyar tényfeltáró küldöttség Kijevbe (VIDEÓ)

2026. március 11. 10:10

Vizsgálóbizottságot küldött Ukrajnába a magyar és a szlovák kormány annak érdekében, hogy feltárja a Barátság kőolajvezeték jelenlegi állapotát.

2026. március 11. 10:10
null

Vizsgálóbizottságot küldött Ukrajnába a magyar kormány annak érdekében, hogy feltárja a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték jelenlegi állapotát, és elősegítse a szállítás újraindítását. A vezetéken keresztül január 27. óta nem érkezik kőolaj Magyarországra, miután Ukrajna leállította az átmenő szállítást.

A küldöttség munkájáról Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes számolt be közösségi oldalán. A politikus az ukrán határ közeléből, Záhony térségéből jelentkezett be, ahonnan jelezte:

a magyar delegáció rövidesen Kijevbe utazik, hogy egyeztessen az ukrán féllel.

A Barátság vezetéken keresztül érkező kőolaj kiemelt szerepet játszik a magyar energiaellátásban, mivel ezen az útvonalon érkezik az a kedvezőbb árú orosz nyersanyag, amely hozzájárul a rezsicsökkentési fenntartásához.

A magyar kormány álláspontja szerint a vezeték működése stratégiai jelentőségűvé vált a jelenlegi nemzetközi helyzetben. A közel-keleti konfliktusok miatt ugyanis a tengeri szállítási útvonalakon történő energiaellátás jelentősen nehezebbé vált, ami tovább növeli a szárazföldi vezetékes infrastruktúra szerepét.

A most létrehozott bizottság feladata a vezeték állapotának tényszerű vizsgálata és annak felmérése, hogy milyen feltételekkel indulhatna újra a szállítás.

A delegáció tagja lesz Czepek Gábor mellett egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető, valamint egy energiapiaci elemző is. A munkához szlovák szakértők is csatlakoztak.

A magyar és a szlovák fél közösen levélben fordult az ukrán energiaügyi miniszterhelyetteshez. A küldöttség most ennek a levélnek a tartalmát kívánja személyesen is megvitatni az ukrán fővárosban. A két ország azt kéri az ukránoktól, hogy nyissák meg újra a vezetéket, vagy tegyék lehetővé annak állapotvizsgálatát.

A magyar kormány álláspontja szerint a jelenlegi európai energiapiaci bizonytalanság közepette az orosz energiaforrások továbbra is fontos szerepet játszhatnak az ellátásbiztonság fenntartásában. A mostani egyeztetések célja ezért az, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül ismét megindulhasson a szállítás Magyarország felé.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

jóember
2026. március 11. 11:45
Ennek semmi értelme, minek mennek oda, tök mindegy, hogy megrongálódott a vezeték vagy sem. Szerződéses kötelezettségük, hogy tranzitálják az olajat, ennek a kötelezettségnek kellene eleget tenniük. Ha megrongálódott a vezeték, akkor ki kell javítani és biztosítani tranzitot. Amikor az ukránok rongálták meg a vezetéket orosz területen azt az oroszok napok alatt rendbehozták és folytatódott a szállítás, tehát ha meg is rongálódott most ukrán területen azt azóta rendbe lehetett volna tenni. Ezért mindegy, hogy milyen a műszaki állapota és ezért fölösleges odamenni. Ez egyértelműen zsarolás, Zelenszkij ezzel akar nyomást gyakorolni Magyarországra, ezzel szembe csak hasonló eszközökkel lehet eredményt elérni. Leállítottuk a gázolaj szállítást OK., lefoglaltuk a pénzüket OK., blokkoljuk az EU-s támogatást OK., de ez kevésnek bizonyult, tovább kell lépni. Ott van még a villany és a gáz szállítás, azt is le kell állítani, nem szabad finomkodni. Zelenszkij sem finomkodik úgyhogy lépni kell.
csulak
2026. március 11. 11:40
sok szerencset !
csapláros
2026. március 11. 11:32
belbuda 2026. március 11. 11:13 ..."Azután majd a nagy felháborodás,hogy sehová nem engedik be őket...fogadjunk,hogy ez lesz! "... Ha ez lesz, akkor ott lesznek a helyben lévő NAGYKÖVETEK és az EURÓPAI BIZOTTSÁG képviselője is és ezzel kész is az az új BOTRÁNY, amelyre hivatkozva folyamatosan intünk be az ukránoknak a lefoglalt arany és a 90 milliárdos támogatás engedélyezése ügyében és minden más kérdésben.
salátás
2026. március 11. 11:29
hogy kapálóznak a hazaáruló nevek, nem semmi :DD
