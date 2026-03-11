Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
spanyolország manfred weber ursula von der leyen Pedro Sanchez európai unió magyarország európai bizottság orbán viktor

Von der Leyen tombol: Magyarországot másolja az Európai Unió egyik legfontosabb tagállama

2026. március 11. 11:20

Az Európai Bizottság elnöke szűk körben arra panaszkodott, hogy Pedro Sánchez Orbán Viktorhoz hasonlóan rendszeresen visszautasítja javaslatait választási érdekből, ami akadályozza a közös európai álláspont kialakítását.

2026. március 11. 11:20
null

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szerint Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a nemzetközi ügyeket saját politikai profiljának építésére használja, és ezzel megosztó vitákat generál az EU-ban – írja az El Mundo.

A lap információi alapján

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szűk körben hasonló kritikát fogalmazott meg, szerinte Sánchez Orbán Viktorhoz hasonlóan rendszeresen visszautasítja javaslatait választási érdekből, ami akadályozza a közös európai álláspont kialakítását.

Egyébként Von der Leyen, aki rendszeresen hiányolja a jogállamiságot Magyarországon, a napokban azt mondta, a magyar vétó ellenére is megkapja Kijev a 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. március 11. 15:46
Ez a toprongyos szarkupac szuka mégis mire használja a pozícióját? A székét az EU érdekében végzett munkájához kapta - de a saját gazdagodására, és szexuális vágyainak kielégítésére használja. Hogy nem tud a torkán fennakadni..... Remélem, agigolójával együtt fog a pokol fenekére jutni - de minél előbb.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2026. március 11. 13:11
" a magyar vétó ellenére is megkapja Kijev a 90 milliárd eurós EU-hitelt" Ez ám a jogállamiság!
Válasz erre
3
0
kishegyi
2026. március 11. 13:00
Mi meg Ursinak üzenjük, hogy kár a gőzért mert már a szovjetek sem bírtak velünk, ő meg azoktól is fényévekre van erőben, körmönfontságban, stb .
Válasz erre
4
0
B_kanya
2026. március 11. 12:54
A "dicső" ötvenes évek, amikor a szovjetellenesség bűncselekmény volt...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!