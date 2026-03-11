Von der Leyen tombol: Magyarországot másolja az Európai Unió egyik legfontosabb tagállama

Egyértelmű üzenetet küldött Von der Leyen minden magyarnak: semmit sem ér a véleményük
A Bizottság elnöke kijelentette, Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.
Az Európai Bizottság elnöke szűk körben arra panaszkodott, hogy Pedro Sánchez Orbán Viktorhoz hasonlóan rendszeresen visszautasítja javaslatait választási érdekből, ami akadályozza a közös európai álláspont kialakítását.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szerint Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a nemzetközi ügyeket saját politikai profiljának építésére használja, és ezzel megosztó vitákat generál az EU-ban – írja az El Mundo.
A lap információi alapján
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szűk körben hasonló kritikát fogalmazott meg, szerinte Sánchez Orbán Viktorhoz hasonlóan rendszeresen visszautasítja javaslatait választási érdekből, ami akadályozza a közös európai álláspont kialakítását.
Egyébként Von der Leyen, aki rendszeresen hiányolja a jogállamiságot Magyarországon, a napokban azt mondta, a magyar vétó ellenére is megkapja Kijev a 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
