03. 11.
szerda
kusturica milorad dodik rendező Szerbia film orbán viktor

Ezt látni kell: világhírű filmrendező méltatta Orbán Viktort (VIDEÓ)

2026. március 11. 09:28

Emir Kusturica szerint a magyar miniszterelnök konzervatív szemléletének köszönhető a gazdasági jólét megteremtése.

2026. március 11. 09:28
Elismerő szavakkal beszélt Emir Kusturica szerb filmrendező Orbán Viktor magyar miniszterelnökről egy videóüzenetben, amelyet a kormányfő saját közösségi oldalán osztott meg.

A világhírű rendező – aki több mint három évtizede aktív alakja az európai filmművészetnek – üzenetében hangsúlyozta, hogy már a kezdetektől figyelemmel kísérte Orbán Viktor politikai pályáját. Mint fogalmazott, a magyar miniszterelnök következetesen a hagyományos értékeket, a család fontosságát és a magyar nemzeti kultúrát képviselte a politikai színpadon.

Kusturica beszédében kiemelte azt is, hogy szerinte a konzervatív szemlélet jelentős szerepet játszott a gazdasági jólét megteremtésében. 

Úgy fogalmazott, hogy ezek az értékek fontos alapot jelentenek a jövő kihívásaival szembeni kitartáshoz.

A rendező egyúttal megemlítette a szerb politikai vezetőt, Milorad Dodik is, akivel – mint mondta – hosszú évek óta barátságot ápol. Hangsúlyozta, hogy a szerb és a magyar nemzet erejének bizonyos értelemben össze kell kapcsolódnia ahhoz, hogy közösen tudjanak szembenézni a jövő kihívásaival.

Üzenete végén Kusturica minden jót kívánt Orbán Viktornak, és azt mondta: 

azt kívánja, hogy a magyar miniszterelnök áprilisban ismét győzelmet arasson.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

