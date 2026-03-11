Ezt látni kell: világhírű filmrendező méltatta Orbán Viktort (VIDEÓ)

Merénylet Orbán ellen: az ukránok már azt is tudják, ki lesz az elkövető
Az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró pedig már arról ír: fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Emir Kusturica szerint a magyar miniszterelnök konzervatív szemléletének köszönhető a gazdasági jólét megteremtése.
Elismerő szavakkal beszélt Emir Kusturica szerb filmrendező Orbán Viktor magyar miniszterelnökről egy videóüzenetben, amelyet a kormányfő saját közösségi oldalán osztott meg.
A világhírű rendező – aki több mint három évtizede aktív alakja az európai filmművészetnek – üzenetében hangsúlyozta, hogy már a kezdetektől figyelemmel kísérte Orbán Viktor politikai pályáját. Mint fogalmazott, a magyar miniszterelnök következetesen a hagyományos értékeket, a család fontosságát és a magyar nemzeti kultúrát képviselte a politikai színpadon.
Kusturica beszédében kiemelte azt is, hogy szerinte a konzervatív szemlélet jelentős szerepet játszott a gazdasági jólét megteremtésében.
Úgy fogalmazott, hogy ezek az értékek fontos alapot jelentenek a jövő kihívásaival szembeni kitartáshoz.
A rendező egyúttal megemlítette a szerb politikai vezetőt, Milorad Dodik is, akivel – mint mondta – hosszú évek óta barátságot ápol. Hangsúlyozta, hogy a szerb és a magyar nemzet erejének bizonyos értelemben össze kell kapcsolódnia ahhoz, hogy közösen tudjanak szembenézni a jövő kihívásaival.
Üzenete végén Kusturica minden jót kívánt Orbán Viktornak, és azt mondta:
azt kívánja, hogy a magyar miniszterelnök áprilisban ismét győzelmet arasson.
