Merénylet Orbán ellen: az ukránok már azt is tudják, ki lesz az elkövető

Kedden reggel beszámoltunk róla, hogy a legolvasottabb ukrán lap egy Orbán Viktor elleni merényletet helyezett kilátásba. „Nem nagyon lepődnénk meg, ha a magyar választásokig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos. A lényeg az, hogy Orbán biztosan kijelenti majd: ebben ukrán szál van” – olvasható az Unian cikkében.

De az ukrán szerző itt még nem állt meg: „Emlékezzünk vissza, amikor korábban rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre, ő maximálisan kihasználta azt a történetet a saját javára” – írja ezt annak ellenére, hogy sokáig még az is kérdéses volt, Fico túléli-e a merényletet, több műtétet is végeztek rajta, a felépülése hónapokat vett igénybe, maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett el, a hasüregével is gondok adódtak.