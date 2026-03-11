Merénylet Orbán ellen: az ukránok már azt is tudják, ki lesz az elkövető

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró pedig már arról ír: fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Kedden reggel beszámoltunk róla, hogy a legolvasottabb ukrán lap egy Orbán Viktor elleni merényletet helyezett kilátásba. „Nem nagyon lepődnénk meg, ha a magyar választásokig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos. A lényeg az, hogy Orbán biztosan kijelenti majd: ebben ukrán szál van” – olvasható az Unian cikkében.
De az ukrán szerző itt még nem állt meg: „Emlékezzünk vissza, amikor korábban rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre, ő maximálisan kihasználta azt a történetet a saját javára” – írja ezt annak ellenére, hogy sokáig még az is kérdéses volt, Fico túléli-e a merényletet, több műtétet is végeztek rajta, a felépülése hónapokat vett igénybe, maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett el, a hasüregével is gondok adódtak.
Elképzelhető, hogy Orbán Viktor akár az „orosz barátját”, Vlagyimirt is megkérheti, hogy segítsen neki egy ilyen merénylet megszervezésében” – mondta be az all int a legolvasottabb ukrán portál.
A napokban egyébként az orosz Állami Duma állította azt, hogy Orbán Viktor élete veszélyben van , miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét. Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.
A NATO beavatkozását javasolják.
Arról is beszámoltunk, hogy az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró, Diana Panchenko közölte: fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Panchenko konkrétan arról írt, hogy információi szerint Kijevben egy magyar Majdan előkészítésén dolgoznak.
Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten”
– fogalmazott.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos