Fico sorsára juthat Orbán az ukránok szerint; Magyarország figyelmeztette az EU-t; hiába üvölt Zelenszkij és Von der Leyen

Beláthatatlan folyamatok indulhatnak el az EU-ban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2026. március 10-én Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen tartott beszédet egyetemistáknak. A miniszter szerint a jelenleg kialakulóban lévő új világrendben különösen felértékelődik a tapasztalat, a kiszámíthatóság és a biztonság. Ezért most olyan vezetőkre van szükség, akik már sok mindent láttak.

Az elmúlt másfél évtizedben sorozatos súlyos válságok érték a világot, amelyek közül már egy is elegendő lett volna a globális rendszer összeomlásához. Ezek közepette Magyarország külpolitikai célja az volt, hogy a négy nagy világhatalmi központtal egyidejűleg jó kapcsolatot ápoljon, és ezek a centrumok Magyarország sikerében legyenek érdekeltek. Szerinte ezt elérték: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki minden jelentős hatalommal egyszerre fenntart jó viszonyt, ami most, a válságok idején különösen értékes.

A kormány nem sodródott az árral, hanem mindig nemzeti alapú megoldásokat választott, így gazdasági bravúrokat ért el a nehézségek ellenére is.

A közel-keleti konfliktus kapcsán kiemelte: a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelentős mennyiségű kőolaj kiesett a piacról, amit tovább súlyosbít az EU orosz energiaimportot tiltó szankciói. Ez Európában drámai üzemanyagár-emelkedést okozott. Ezért vezették be a védett árakat Magyarországon. Magyarország továbbra is kitart amellett – szemben a mainstreammel –, hogy a krízis miatt fel kell oldani az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókat, mert az energiapolitikában nincs helye ideológiának, csak a realitásnak és az ellátásbiztonságnak.