Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió ukrajna orbán viktor

Fico sorsára juthat Orbán az ukránok szerint; Magyarország figyelmeztette az EU-t; hiába üvölt Zelenszkij és Von der Leyen

2026. március 11. 05:52

Volt itt minden: merénylet, új világrend, elutasító határozat.

2026. március 11. 05:52

Az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben

Az Unian szerint nem lényeges, hogy valóban elkövetnek-e merényletet Orbán Viktor ellen, hanem az a fontos, hogy a magyar miniszterelnök – hasonlóan Robert Fico szlovák kormányfőhöz – ki fogja használni az ilyen helyzetet a saját politikai hasznára. A cikk szerint a magyar választási kampány végéig még több incidens – vagy annak látszata – várható, és Orbán biztosan „ukrán szálat” fog emlegetni bármilyen ilyen esetben – akár valódi, akár színlelt merényletről van szó.

Az Unian emellett a Fico elleni merényletet is bagatellizálja: azt írja, hogy Fico „maximálisan kihasználta” a történteket a saját javára – miközben a szlovák miniszterelnök életveszélyes állapotba került, több műtétet szenvedett el, hosszú felépülési idővel és maradandó egészségkárosodással.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Beláthatatlan folyamatok indulhatnak el az EU-ban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2026. március 10-én Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen tartott beszédet egyetemistáknak. A miniszter szerint a jelenleg kialakulóban lévő új világrendben különösen felértékelődik a tapasztalat, a kiszámíthatóság és a biztonság. Ezért most olyan vezetőkre van szükség, akik már sok mindent láttak.

Az elmúlt másfél évtizedben sorozatos súlyos válságok érték a világot, amelyek közül már egy is elegendő lett volna a globális rendszer összeomlásához. Ezek közepette Magyarország külpolitikai célja az volt, hogy a négy nagy világhatalmi központtal egyidejűleg jó kapcsolatot ápoljon, és ezek a centrumok Magyarország sikerében legyenek érdekeltek. Szerinte ezt elérték: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki minden jelentős hatalommal egyszerre fenntart jó viszonyt, ami most, a válságok idején különösen értékes.

A kormány nem sodródott az árral, hanem mindig nemzeti alapú megoldásokat választott, így gazdasági bravúrokat ért el a nehézségek ellenére is.

A közel-keleti konfliktus kapcsán kiemelte: a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelentős mennyiségű kőolaj kiesett a piacról, amit tovább súlyosbít az EU orosz energiaimportot tiltó szankciói. Ez Európában drámai üzemanyagár-emelkedést okozott. Ezért vezették be a védett árakat Magyarországon. Magyarország továbbra is kitart amellett – szemben a mainstreammel –, hogy a krízis miatt fel kell oldani az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókat, mert az energiapolitikában nincs helye ideológiának, csak a realitásnak és az ellátásbiztonságnak.

Nyitókép forrása: 

Ezt is ajánljuk a témában

A parlament elfogadta az Ukrajnával kapcsolatos határozatot

Az Országgyűlés 142 igen, 28 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta azt a határozatot, amely határozottan elutasítja Ukrajna európai uniós csatlakozását, az ország további háborús támogatását, valamint az Európai Unió katonai szövetséggé alakítására irányuló törekvéseket, és elítéli azokat a kezdeményezéseket, amelyek veszélyeztetik a tagállamok szuverenitását.

A határozat szerint Ukrajna jelenlegi háborús helyzete miatt nem felel meg az uniós tagság feltételeinek, és csatlakozása az egész Európai Uniót – így Magyarországot is – közvetlenül a konfliktus részesévé tenné.

Ezért a képviselők arra kérik a kormányt, hogy ne járuljon hozzá a csatlakozási tárgyalások érdemi megkezdéséhez, és ne támogassa Ukrajna EU-tagságát.

A szöveg hangsúlyozza, hogy a kormány tegyen meg mindent a békekezdeményezések előmozdítása érdekében, ne küldjön pénzt vagy fegyvereket Ukrajnának, és akadályozza meg, hogy Magyarország vagy az Európai Unió belesodródjon az orosz–ukrán háborúba. Emlékeztet arra, hogy az EU a háború kitörése óta már 193,3 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására – ez csaknem háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország 2004 óta nettó uniós forrásként kapott –, és további nagyjából 90 milliárd euró hitelről döntöttek (Magyarország, Csehország és Szlovákia kivételével). A határozat figyelmeztet:

a következő költségvetési ciklusokban Ukrajna támogatása akár 360 milliárd eurót is elérhet, miközben a kohéziós és agrártámogatások csökkenhetnek.

Ukrajna újjáépítési terve 800 milliárd dolláros, katonai igénye pedig további 700 milliárd dolláros kiadást vetít előre a következő évtizedre, ami magyar családok számára akár 1,4 millió forintos plusz terhet is jelenthet.

A határozat üdvözli a kormány nemzeti petícióját, amelyben a magyar emberek véleményét kérik ki az Ukrajna további háborús finanszírozásáról, és arra szólítja fel a kormányt, hogy tegyen meg mindent az EU jelenlegi ukrajnai támogatáspolitikájának folytatása ellen, ne engedje, hogy magyar adófizetői pénz vagy uniós források kerüljenek Ukrajnába, és ne fogadjon el olyan uniós költségvetést, amely a magyar gazdáknak járó támogatások jelentős részét átirányítaná.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
timurida
2026. március 11. 07:31
akyokushinkaimestere 2026. március 11. 06:21 • Szerkesztve "Ha az oroszok nem támadják meg ukrajnát ,most mindez nem történik meg," "2022.02.24 - én Oroszország egy nem kiprovokált katonai támadást intézett a független ukrajna ellen" című atlantista agymenés felett nagyon-nagyon eljárt az idő. Könyvtárakat lehetne megtölteni az elmúlt 33 év minden eseményéről, árulásáról, átveréséről és tömeggyilkosságáról. Nem véletlen, hogy az eu nevű birodalmi gittegylet "orosz propagandának" minősített minden nem atlantista értelmezést és egyszerűen betiltotta az első 24 órában!!! Az az eu, amelyik annyira félti a szólásszabadságot, hogy a legbrutálisabb iszlamista propagandát is engedi, egyszerűen diktatúra üzemmódba kapcsolt 2022.02.24-ben és még mindig így működik!!!! Az eu nyugati felén NINCS SZÓLÁSSZABADSÁG, és NYÍLT DIKTATÚRA ÜZEMEL. A szergej palántákat pedig nyugaton keressed. Az emberek agyonverő antifa mozgalomtól a marx szobrokat avató eu vezetésig.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. március 11. 06:57
Ezt a merényletet a hvg kommentelői feszegették legelőször, úgy 5 éve. Beérett mára. Ők gyávák voltak ehhez, a Zöld varangyban találták meg a fajtársi támogatót.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 11. 06:35
A véreskezű, terrorista Zselenszkij támogatása az erkölcs teljes hiányát jelzi. Zselenszkij Ukrajna hóhéra.
Válasz erre
0
1
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 11. 06:21 Szerkesztve
a következő költségvetési ciklusokban Ukrajna támogatása akár 360 milliárd eurót is elérhet, miközben a kohéziós és agrártámogatások csökkenhetnek." Ha az oroszok nem támadják meg ukrajnát ,most mindez nem történik meg, és még az olaj is folyna a vezetékben. Persze a sok kis szergej palánta, az 50 években magyaroroszágon ,orosz katonáktól fogant fideszcsemete, putyint a mellére ölelné akkor is, ha muterját elötte megtanítaná a nyolcadikról szárnyak nélkül repülni.😁👍
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!