Fico sorsára juthat Orbán az ukránok szerint; Magyarország figyelmeztette az EU-t; hiába üvölt Zelenszkij és Von der Leyen

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Volt itt minden: merénylet, új világrend, elutasító határozat.
Az Unian szerint nem lényeges, hogy valóban elkövetnek-e merényletet Orbán Viktor ellen, hanem az a fontos, hogy a magyar miniszterelnök – hasonlóan Robert Fico szlovák kormányfőhöz – ki fogja használni az ilyen helyzetet a saját politikai hasznára. A cikk szerint a magyar választási kampány végéig még több incidens – vagy annak látszata – várható, és Orbán biztosan „ukrán szálat” fog emlegetni bármilyen ilyen esetben – akár valódi, akár színlelt merényletről van szó.
Az Unian emellett a Fico elleni merényletet is bagatellizálja: azt írja, hogy Fico „maximálisan kihasználta” a történteket a saját javára – miközben a szlovák miniszterelnök életveszélyes állapotba került, több műtétet szenvedett el, hosszú felépülési idővel és maradandó egészségkárosodással.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2026. március 10-én Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen tartott beszédet egyetemistáknak. A miniszter szerint a jelenleg kialakulóban lévő új világrendben különösen felértékelődik a tapasztalat, a kiszámíthatóság és a biztonság. Ezért most olyan vezetőkre van szükség, akik már sok mindent láttak.
Az elmúlt másfél évtizedben sorozatos súlyos válságok érték a világot, amelyek közül már egy is elegendő lett volna a globális rendszer összeomlásához. Ezek közepette Magyarország külpolitikai célja az volt, hogy a négy nagy világhatalmi központtal egyidejűleg jó kapcsolatot ápoljon, és ezek a centrumok Magyarország sikerében legyenek érdekeltek. Szerinte ezt elérték: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki minden jelentős hatalommal egyszerre fenntart jó viszonyt, ami most, a válságok idején különösen értékes.
A kormány nem sodródott az árral, hanem mindig nemzeti alapú megoldásokat választott, így gazdasági bravúrokat ért el a nehézségek ellenére is.
A közel-keleti konfliktus kapcsán kiemelte: a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelentős mennyiségű kőolaj kiesett a piacról, amit tovább súlyosbít az EU orosz energiaimportot tiltó szankciói. Ez Európában drámai üzemanyagár-emelkedést okozott. Ezért vezették be a védett árakat Magyarországon. Magyarország továbbra is kitart amellett – szemben a mainstreammel –, hogy a krízis miatt fel kell oldani az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókat, mert az energiapolitikában nincs helye ideológiának, csak a realitásnak és az ellátásbiztonságnak.
Nyitókép forrása:
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási hibát követett el Von der Leyen.
Az Országgyűlés 142 igen, 28 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta azt a határozatot, amely határozottan elutasítja Ukrajna európai uniós csatlakozását, az ország további háborús támogatását, valamint az Európai Unió katonai szövetséggé alakítására irányuló törekvéseket, és elítéli azokat a kezdeményezéseket, amelyek veszélyeztetik a tagállamok szuverenitását.
A határozat szerint Ukrajna jelenlegi háborús helyzete miatt nem felel meg az uniós tagság feltételeinek, és csatlakozása az egész Európai Uniót – így Magyarországot is – közvetlenül a konfliktus részesévé tenné.
Ezért a képviselők arra kérik a kormányt, hogy ne járuljon hozzá a csatlakozási tárgyalások érdemi megkezdéséhez, és ne támogassa Ukrajna EU-tagságát.
A szöveg hangsúlyozza, hogy a kormány tegyen meg mindent a békekezdeményezések előmozdítása érdekében, ne küldjön pénzt vagy fegyvereket Ukrajnának, és akadályozza meg, hogy Magyarország vagy az Európai Unió belesodródjon az orosz–ukrán háborúba. Emlékeztet arra, hogy az EU a háború kitörése óta már 193,3 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására – ez csaknem háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország 2004 óta nettó uniós forrásként kapott –, és további nagyjából 90 milliárd euró hitelről döntöttek (Magyarország, Csehország és Szlovákia kivételével). A határozat figyelmeztet:
a következő költségvetési ciklusokban Ukrajna támogatása akár 360 milliárd eurót is elérhet, miközben a kohéziós és agrártámogatások csökkenhetnek.
Ukrajna újjáépítési terve 800 milliárd dolláros, katonai igénye pedig további 700 milliárd dolláros kiadást vetít előre a következő évtizedre, ami magyar családok számára akár 1,4 millió forintos plusz terhet is jelenthet.
A határozat üdvözli a kormány nemzeti petícióját, amelyben a magyar emberek véleményét kérik ki az Ukrajna további háborús finanszírozásáról, és arra szólítja fel a kormányt, hogy tegyen meg mindent az EU jelenlegi ukrajnai támogatáspolitikájának folytatása ellen, ne engedje, hogy magyar adófizetői pénz vagy uniós források kerüljenek Ukrajnába, és ne fogadjon el olyan uniós költségvetést, amely a magyar gazdáknak járó támogatások jelentős részét átirányítaná.
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Ezt is ajánljuk a témában
A határozatra azért volt szükség, mert az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a törekvések, amelyek az EU-t katonai szövetséggé alakítanák át.
***