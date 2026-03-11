Kulcskerületekben vezet a Fidesz, mutatjuk a legújabb felméréseket: ezt nem teszi ki Magyar Péter az ablakba

Billegő hevesi körzetben vezet a Fidesz

A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

37 százalék a Tiszára,

6 százaléka a Mi Hazánkra,

1 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százalék egyéb létező pártra.

A választók 5 százaléka bizonytalan,

míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.

Ebben a választókerületben indul Horváth László drogkereskedelem elleni kormánybiztos. Ez a választókerület egyértelműen csatatér körzetnek számít 2014 óta, így a Fidesz vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Horváthnak arra, hogy megvédje a mandátumát.