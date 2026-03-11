Ft
fidesz körzet orbán viktor

Kulcskerületekben vezet a Fidesz, mutatjuk a legújabb felméréseket: ezt nem teszi ki Magyar Péter az ablakba

2026. március 11. 05:40

Egy Heves és egy Pest vármegyei billegő körzetben is jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok a Mandiner birtokába került legújabb felmérések szerint. A Fidesz a Vas vármegyei 3-as körzetben pedig hatalmas előnnyel vezet.

2026. március 11. 05:40
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtunk, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen. Írtunk arról is, hogy egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a Fidesz vezet. 

Fidesz
Újabb választókerületi felméréseket szerzett meg a Mandiner. Több billegő körzetben is nagyon vezet a Fidesz
Forrás:  Facebook / Orbán Viktor

Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be a birtokunkba került legújabb kutatások alapján. 7

Billegő hevesi körzetben vezet a Fidesz

A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 37 százalék a Tiszára,
  • 6 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 1 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • A választók 5 százaléka bizonytalan, 
  • míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.
 

Ebben a választókerületben indul Horváth László drogkereskedelem elleni kormánybiztos. Ez a választókerület egyértelműen csatatér körzetnek számít 2014 óta, így a Fidesz vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Horváthnak arra, hogy megvédje a mandátumát. 

Fidesz-vezetés Vácon és környékén

A Pest vármegyei 11-es számú körzetben (Vác és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 41 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 35 százalék a Tiszára,
  • 9 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 3 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • a választók 3 százaléka bizonytalan, 
  • míg 4 százalék nem mondta meg kire voksolna.
 

Ez a választókerület szintén billegőnek számít. Érdekessége ennek a körzetnek, hogy ebben a formájában korábban nem létezett. Itt indul a Fidesz-KDNP részéről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár. 

Nem dől le a Fidesz-bástya

A Vas vármegyei 3-as számú körzetben (Körmend és Vasvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 50 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 28 százalék a Tiszára,
  • 6 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 2 százalék egyéb létező pártra.
  • a választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 4 százalék nem mondta meg kire voksolna.
 

Ez a választókerület országosan az egyik legerősebb Fidesz-fellegvár. A kormánypártok stabil előnye pedig azt mutatja, hogy most sincs veszélyben, hogy V. Németh Zsolt, a körzet képviselője megvédje a mandátumát. 


 Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

