Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt navracsics tibor brüsszel aktivista kampány egyesült államok miniszterelnök választás orbán viktor

Kiszivárogtak a belső számok: Orbán Viktor elmondta, mennyivel vezetnek valójában – itt a friss adat! (VIDEÓ)

2026. február 17. 20:43

Orbán Viktor Sümegen keményen helyretette az ukránokat: „aki bajban van, az kér, nem követel”.

2026. február 17. 20:43
null

Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal Sümegre látogatott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel a Hotel Kapitányban mondtak buzdító beszédet a kampány hivatalos kezdete előtt pár nappal az összegyűlt aktivistáknak.

A kormányfő közösségi oldalán egy fotót is megosztott az eseményről, melyhez kísérőszövegként azt írta,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem dőlhetünk hátra.

 Ha nemet akarunk mondani Brüsszel háborús terveire, április 12-én minden egyes szavazatra szükségünk van”. 

Az Index beszámolója szerint Orbán Viktor és Navracsics Tibor hatalmas taps közepette jelent meg a színpadon. A miniszter beszédét azzal kezdte, hogy áprilisban nagyon kell nyerni, ehhez gyűjtik most az energiát.

Ezt követően a miniszterelnök kijelentette, hogy ez egy aktivista összejövetel, nem pedig választási gyűlés. „Azért jöttünk össze, hogy arról beszéljünk, hogyan nyerjünk. Azt nem lehet tudni, hogy állunk országosan, de megdöbbentő, micsoda szórásokat mutatnak a felmérések. Mondok egy mulatságosat: van olyan mérés, amely azt mutatja, hogy 90 százalék lesz a részvétel és kikapunk”.

Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte, hogy 

a januári méréseik azt mutatják, hogy pártlistán 9 százalékkal vezetnek, míg Navracsics Tibor pedig 14 százalékos előnnyel áll az élen. 

Az amerikaiak a patrióta kormányzás mellett vannak

A kormányfő azt is aláhúzta, hogy „nem akarunk háborút, nem akarunk bevándorlókat, ezzel mi itt mindannyian egyetértünk. Minket nem lehet belerángatni a háborúba, ehhez jogunk van, kérdés, megmarad-e ez a jogunk. Vannak olyan tervek, hogy betoljanak minket a háborúba”.

Arról is szólt, hogy míg a németek a Tisza Pártot támogatják, addig az Egyesült Államok azt szeretné, ha folytatódna a patrióta kormányzás. 

Orbán Viktor arra is kitért, hogy 30 ezer ukrán él nálunk, akiknek eddig is segítettünk és a jövőben is fogunk. „Az nem megy, hogy, aki bajban van, az követel, ha bajban vagy, akkor kérsz. Ők nem minket védenek, hanem saját magukat. 

Nem akarjuk lerúgni őket Európáról, találjuk meg azt az együttműködési formát, ami mindenkinek jó”

 – hangsúlyozta.

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a „helyi csapatkapitányt”, Navracsics Tibort támogatja. Mint fogalmazott, 

sunnyogással, gyávasággal nem lehet nyerni, bátorság kell és sok munka”,

melybe a digitális térben való aktivitás is beletartozik.

Orbán Viktor kijelölte a választás előtti utolsó hét fő feladatait is: 

  • mindenkinek kopogtatnia kell,
  • sokat beszélgetni, 
  • és meg kell győzni az embereket, hogy menjenek el szavazni

– sorolta.

A jelenlévők előtt arra is kitért, hogy 

arra senki ne fogadjon, hogy Budapesten nyerünk, de vidéken az emberek többsége velünk van.

 Ha most lennének a választások, 106 választókerületből 65-70-et megnyernénk, de ne gondoljuk, hogy mindenhol nagyon vezetünk. Nagyobbat nyerhetünk, mint amilyen most a helyzet, de még sokat kell melózni” – szögezte le.

Orbán Viktor végül mindenkinek boldog családot, társat, sok gyereket, és megértő szomszédokat kívánt – írta a lap.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sargalettaparadicsomnempiros
2026. február 17. 21:45
Közvetlenül itt a cikk alatt a link a Borsonline-ra benne Gáspár Evelin mondja: "Igen, anyagias vagyok, mert ha nincs hasznom belőle, legalább kajálni vigyen már el. Nekem férfi még nem nagyon tudott újat mutatni apukámon kívül." Ez a Gáspár Evelin tárgyalt Marco Rubio-val tegnap a magyar-amerikai atomszerződésről.
Válasz erre
0
7
Dermedve
2026. február 17. 21:45
Hotel Kapitány? Nagy franc ez az OV.
Válasz erre
4
0
cukigomboc
2026. február 17. 21:30
"states-2 2026. február 17. 21:09 A 65-70 azt jelenti, hogy kétharmad megint. De elnézve ezt a pszichopata drogos, morális roncsot, lesz ez még több is." Tusványoson még 80-at jósolt a röfeteg :D Kiegyezne lassan egy döntetlenben ;)
Válasz erre
1
4
bagoly-29
2026. február 17. 21:25
Háát igen, a butapesti klimaxos s menopauzás boszorkányok extázisban vannak ha meglátják Poloska pofázmányát....s sokan vannak, rogyjon rájuk a plafon! Most élik ki anyósi ösztöneiket.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!