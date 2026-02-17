Kiszivárogtak a belső számok: Orbán Viktor elmondta, mennyivel vezetnek valójában – itt a friss adat! (VIDEÓ)

Címlapsztori a Financial Timesban: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon
Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor sikerére számít.
Orbán Viktor Sümegen keményen helyretette az ukránokat: „aki bajban van, az kér, nem követel”.
Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal Sümegre látogatott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel a Hotel Kapitányban mondtak buzdító beszédet a kampány hivatalos kezdete előtt pár nappal az összegyűlt aktivistáknak.
A kormányfő közösségi oldalán egy fotót is megosztott az eseményről, melyhez kísérőszövegként azt írta,
Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem dőlhetünk hátra.
Ha nemet akarunk mondani Brüsszel háborús terveire, április 12-én minden egyes szavazatra szükségünk van”.
Az Index beszámolója szerint Orbán Viktor és Navracsics Tibor hatalmas taps közepette jelent meg a színpadon. A miniszter beszédét azzal kezdte, hogy áprilisban nagyon kell nyerni, ehhez gyűjtik most az energiát.
Ezt követően a miniszterelnök kijelentette, hogy ez egy aktivista összejövetel, nem pedig választási gyűlés. „Azért jöttünk össze, hogy arról beszéljünk, hogyan nyerjünk. Azt nem lehet tudni, hogy állunk országosan, de megdöbbentő, micsoda szórásokat mutatnak a felmérések. Mondok egy mulatságosat: van olyan mérés, amely azt mutatja, hogy 90 százalék lesz a részvétel és kikapunk”.
Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte, hogy
a januári méréseik azt mutatják, hogy pártlistán 9 százalékkal vezetnek, míg Navracsics Tibor pedig 14 százalékos előnnyel áll az élen.
A kormányfő azt is aláhúzta, hogy „nem akarunk háborút, nem akarunk bevándorlókat, ezzel mi itt mindannyian egyetértünk. Minket nem lehet belerángatni a háborúba, ehhez jogunk van, kérdés, megmarad-e ez a jogunk. Vannak olyan tervek, hogy betoljanak minket a háborúba”.
Arról is szólt, hogy míg a németek a Tisza Pártot támogatják, addig az Egyesült Államok azt szeretné, ha folytatódna a patrióta kormányzás.
Orbán Viktor arra is kitért, hogy 30 ezer ukrán él nálunk, akiknek eddig is segítettünk és a jövőben is fogunk. „Az nem megy, hogy, aki bajban van, az követel, ha bajban vagy, akkor kérsz. Ők nem minket védenek, hanem saját magukat.
Nem akarjuk lerúgni őket Európáról, találjuk meg azt az együttműködési formát, ami mindenkinek jó”
– hangsúlyozta.
A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a „helyi csapatkapitányt”, Navracsics Tibort támogatja. Mint fogalmazott,
sunnyogással, gyávasággal nem lehet nyerni, bátorság kell és sok munka”,
melybe a digitális térben való aktivitás is beletartozik.
Orbán Viktor kijelölte a választás előtti utolsó hét fő feladatait is:
– sorolta.
A jelenlévők előtt arra is kitért, hogy
arra senki ne fogadjon, hogy Budapesten nyerünk, de vidéken az emberek többsége velünk van.
Ha most lennének a választások, 106 választókerületből 65-70-et megnyernénk, de ne gondoljuk, hogy mindenhol nagyon vezetünk. Nagyobbat nyerhetünk, mint amilyen most a helyzet, de még sokat kell melózni” – szögezte le.
Orbán Viktor végül mindenkinek boldog családot, társat, sok gyereket, és megértő szomszédokat kívánt – írta a lap.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
