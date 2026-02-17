Kiszivárogtak a belső számok: Orbán Viktor elmondta, mennyivel vezetnek valójában – itt a friss adat! (VIDEÓ)

Az amerikaiak a patrióta kormányzás mellett vannak

A kormányfő azt is aláhúzta, hogy „nem akarunk háborút, nem akarunk bevándorlókat, ezzel mi itt mindannyian egyetértünk. Minket nem lehet belerángatni a háborúba, ehhez jogunk van, kérdés, megmarad-e ez a jogunk. Vannak olyan tervek, hogy betoljanak minket a háborúba”.

Arról is szólt, hogy míg a németek a Tisza Pártot támogatják, addig az Egyesült Államok azt szeretné, ha folytatódna a patrióta kormányzás.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy 30 ezer ukrán él nálunk, akiknek eddig is segítettünk és a jövőben is fogunk. „Az nem megy, hogy, aki bajban van, az követel, ha bajban vagy, akkor kérsz. Ők nem minket védenek, hanem saját magukat.