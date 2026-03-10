Hidvéghi Balázs: A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
A képviselő szerint a közel-keleti háborútól függetlenül Magyarországra jöhetne olaj a Barátság kőolajvezetéken.
A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Hidvéghi Balázs azt mondta: a közel-keleti háborútól függetlenül Magyarországra jöhetne olaj a Barátság kőolajvezetéken. Ott csak azért nem jön, mert Zelenszkij Magyar Péter tudtával és támogatásával elzárta azt.
Hozzátette: „Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel. Zelenszkijt és von der Leyent egyetlen egy dolog érdekli: hogy végre egy őket kiszolgáló bábkormány legyen Budapesten, amely támogatja a háborút és Ukrajnát. És Magyar Péter jelentkezett is a feladatra. Ő kiszolgálná a háborús terveket, és mindent megszavazna, amit akarnak” – mondta.
Közölte: Zelenszkij továbbra is zsarol a Barátság kőolajvezeték elzárásával, és az orosz energia kivezetését követeli. Úgy folytatta: ha Magyar Péter vezette ukránpárti kormány lenne, akkor ők ezt meg is tennék: kivezetnék az orosz energiát és itthon is ugyanúgy elszállnának az energia és rezsiárak, mint más országokban.
„Ne hagyjuk! Álljunk ki Magyarország mellett! Mondjunk nemet az olajblokádra a nemzeti petícióval” – hangoztatta a politikus.
(MTI)
Nyitókép: Hidvéghi Balázs Facebook-oldala