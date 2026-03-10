Hidvéghi Balázs: A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa

Hozzátette: „Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel. Zelenszkijt és von der Leyent egyetlen egy dolog érdekli: hogy végre egy őket kiszolgáló bábkormány legyen Budapesten, amely támogatja a háborút és Ukrajnát. És Magyar Péter jelentkezett is a feladatra. Ő kiszolgálná a háborús terveket, és mindent megszavazna, amit akarnak” – mondta.

Közölte: Zelenszkij továbbra is zsarol a Barátság kőolajvezeték elzárásával, és az orosz energia kivezetését követeli. Úgy folytatta: ha Magyar Péter vezette ukránpárti kormány lenne, akkor ők ezt meg is tennék: kivezetnék az orosz energiát és itthon is ugyanúgy elszállnának az energia és rezsiárak, mint más országokban.