hidvéghi balázs brüsszel Magyar Péter ukrán

Hidvéghi Balázs: A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa

2026. március 10. 19:08

A képviselő szerint a közel-keleti háborútól függetlenül Magyarországra jöhetne olaj a Barátság kőolajvezetéken.

null

A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Hidvéghi Balázs azt mondta: a közel-keleti háborútól függetlenül Magyarországra jöhetne olaj a Barátság kőolajvezetéken. Ott csak azért nem jön, mert Zelenszkij Magyar Péter tudtával és támogatásával elzárta azt.

Hozzátette: „Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel. Zelenszkijt és von der Leyent egyetlen egy dolog érdekli: hogy végre egy őket kiszolgáló bábkormány legyen Budapesten, amely támogatja a háborút és Ukrajnát. És Magyar Péter jelentkezett is a feladatra. Ő kiszolgálná a háborús terveket, és mindent megszavazna, amit akarnak” – mondta.

Közölte: Zelenszkij továbbra is zsarol a Barátság kőolajvezeték elzárásával, és az orosz energia kivezetését követeli. Úgy folytatta: ha Magyar Péter vezette ukránpárti kormány lenne, akkor ők ezt meg is tennék: kivezetnék az orosz energiát és itthon is ugyanúgy elszállnának az energia és rezsiárak, mint más országokban.

„Ne hagyjuk! Álljunk ki Magyarország mellett! Mondjunk nemet az olajblokádra a nemzeti petícióval” – hangoztatta a politikus.

(MTI)

Nyitókép: Hidvéghi Balázs Facebook-oldala

 

akitiosz
2026. március 10. 20:12
Mondhat, amit akar csak éppen semmi jelentősége, semmi jogi ereje nincsen senkire sem nézve.
