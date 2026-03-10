Ft
háború irán teherán donald trump

A kút is apad, a türelem is fogy: Trump háta mögött már a gyors kilépés forgatókönyvét írják

2026. március 10. 20:12

Nő az aggodalom a háború elhúzódása miatt.

Donald Trump amerikai elnököt egyre több tanácsadója sürgeti, hogy találjon gyors kiutat az Irán elleni háborúból – derül ki a The Wall Street Journal legfrissebb riportjából. Az elnök hétfőn, Floridában újságíróknak nyilatkozva optimistán beszélt a hadművelet állásáról. „Jóval előrébb tartunk a tervnél” – mondta Trump, hozzátéve, hogy szerinte a háború „nagyon hamar” véget érhet. Trump külön kiemelte csalódottságát amiatt, hogy az elhunyt ajatollah, Ali Hamanei fia, Mojtaba Khamenei lett az új legfőbb vezető Iránban. Ez a lépés szerinte azt jelzi, hogy Teherán nem hajlandó meghátrálni.

Olyan rendszert akarunk, ami sok év békét hozhat, és ha ez nem megy, akkor inkább most fejezzük be”

– fogalmazott az elnök. A lap információi szerint Trump néhány tanácsadója az utóbbi napokban aktívan sürgette, hogy az elnök nyilvánosan is vázoljon fel egy világos kilépési stratégiát. Véleményük szerint az amerikai hadsereg már nagyrészt elérte a kitűzött céljait, így ideje lenne ezt kommunikálni a nyilvánosságnak is.

A tanácsadók különösen aggódnak a következő tényezők miatt:

  • az olajárak meredek emelkedése, ami már most érezhető hatással van a globális gazdaságra és az amerikai fogyasztók pénztárcájára.
  • Annak veszélye, hogy egy elhúzódó konfliktus aláássa Trump konzervatív bázisának támogatását.

A lap szerint a Fehér Házban egyelőre nincs konszenzus a gyors kivonulásról. Egyes vezetők úgy vélik, a jelenlegi helyzetben egy azonnali befejezés nem reális. Trump nyilatkozataiban is utalt rá, hogy csak az izraeli miniszterelnökkel tartott konzultáiót követően döntene a háború befejezéséről.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

tikkadt-szocske
2026. március 10. 20:41
Mi tagadás, Trump adott már pár határidőt ennek-annak, aztán semmi. Ez a háború is olyan aljas, mint a többi.
Gubbio
2026. március 10. 20:31 Szerkesztve
Izrael behúzta Trumpot (is) a saját csövébe. Olyan, mint Ukrajna. Saját érdekeiért behúzta az EU-t és Amerikát a csövébe. Mi a közös Netanjahuban és Zelenszkijben?
Arisztokrata
2026. március 10. 20:25 Szerkesztve
Valójában kudarc. Az irániak rakétái elérik az izraeli és az öbölmenti usa célpontokat, az elhárítás gyenge, a Vaskupola lyukacsos. Irán belengette az izraeli atomerőmű kilövését, ami az egész országot lakhatatlanná teheti.
akitiosz
2026. március 10. 20:17
Tehát ahogyan a háború elkezdéséről, úgy a háború befejezéséről is az izraeli miniszterelnök dönt. Trump csak alkalmazkodik a döntéshez.
