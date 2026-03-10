A kút is apad, a türelem is fogy: Trump háta mögött már a gyors kilépés forgatókönyvét írják

Keresztes hadjárat az olajért – ez lesz Trump Ukrajnája? (VIDEÓ)
Megérkezett a Jólértesült Optimista friss része Kiszelly Zoltánnal.
Nő az aggodalom a háború elhúzódása miatt.
Donald Trump amerikai elnököt egyre több tanácsadója sürgeti, hogy találjon gyors kiutat az Irán elleni háborúból – derül ki a The Wall Street Journal legfrissebb riportjából. Az elnök hétfőn, Floridában újságíróknak nyilatkozva optimistán beszélt a hadművelet állásáról. „Jóval előrébb tartunk a tervnél” – mondta Trump, hozzátéve, hogy szerinte a háború „nagyon hamar” véget érhet. Trump külön kiemelte csalódottságát amiatt, hogy az elhunyt ajatollah, Ali Hamanei fia, Mojtaba Khamenei lett az új legfőbb vezető Iránban. Ez a lépés szerinte azt jelzi, hogy Teherán nem hajlandó meghátrálni.
Olyan rendszert akarunk, ami sok év békét hozhat, és ha ez nem megy, akkor inkább most fejezzük be”
– fogalmazott az elnök. A lap információi szerint Trump néhány tanácsadója az utóbbi napokban aktívan sürgette, hogy az elnök nyilvánosan is vázoljon fel egy világos kilépési stratégiát. Véleményük szerint az amerikai hadsereg már nagyrészt elérte a kitűzött céljait, így ideje lenne ezt kommunikálni a nyilvánosságnak is.
A tanácsadók különösen aggódnak a következő tényezők miatt:
A lap szerint a Fehér Házban egyelőre nincs konszenzus a gyors kivonulásról. Egyes vezetők úgy vélik, a jelenlegi helyzetben egy azonnali befejezés nem reális. Trump nyilatkozataiban is utalt rá, hogy csak az izraeli miniszterelnökkel tartott konzultáiót követően döntene a háború befejezéséről.
Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP
