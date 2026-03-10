A kút is apad, a türelem is fogy: Trump háta mögött már a gyors kilépés forgatókönyvét írják

Donald Trump amerikai elnököt egyre több tanácsadója sürgeti, hogy találjon gyors kiutat az Irán elleni háborúból – derül ki a The Wall Street Journal legfrissebb riportjából. Az elnök hétfőn, Floridában újságíróknak nyilatkozva optimistán beszélt a hadművelet állásáról. „Jóval előrébb tartunk a tervnél” – mondta Trump, hozzátéve, hogy szerinte a háború „nagyon hamar” véget érhet. Trump külön kiemelte csalódottságát amiatt, hogy az elhunyt ajatollah, Ali Hamanei fia, Mojtaba Khamenei lett az új legfőbb vezető Iránban. Ez a lépés szerinte azt jelzi, hogy Teherán nem hajlandó meghátrálni.

Olyan rendszert akarunk, ami sok év békét hozhat, és ha ez nem megy, akkor inkább most fejezzük be”

– fogalmazott az elnök. A lap információi szerint Trump néhány tanácsadója az utóbbi napokban aktívan sürgette, hogy az elnök nyilvánosan is vázoljon fel egy világos kilépési stratégiát. Véleményük szerint az amerikai hadsereg már nagyrészt elérte a kitűzött céljait, így ideje lenne ezt kommunikálni a nyilvánosságnak is.