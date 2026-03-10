Orbán Viktor rámutatott: ha ezt meglépi Európa, akkor saját sírját áshatja meg

Sebestyén Géza szerint az orosz energia teljes és gyors leváltása gazdasági szempontból sokkterápiát jelentene Közép-Európának, mert a háztartások és a vállalatok fizetnék meg az árát. Magyarország energiaimportjának jelentős része ma Oroszországból érkezik, és az alternatív beszerzés lényegesen drágább lenne. Ha az energia- és üzemanyagárak tartósan és jelentősen emelkednének, az növelné az inflációs nyomást, gyengíthetné a forintot, és veszélyeztetné a rezsicsökkentés fenntarthatóságát is. Emellett az Ukrajna finanszírozására felvett újabb uniós hitelek növelnék az EU és közvetve a tagállamok adósságterheit, ami hosszabb távon költségvetési megszorításokat hozhat. Egy ilyen pálya rontaná Magyarország folyó fizetési mérlegét és versenyképességét is.

Biztos alapokon

Orbán Viktor azt mondta, hogy a Demján Sándor-programban 1800 milliárd forintot nem Ukrajnába, hanem a magyar gazdaságba küldtek; az energetikai területre jutott 440 milliárd forint. Hozzátette, hogy a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák adómentesítése 120 ezer főt érintett, megemlítette a gyerekek utáni adókedvezmény megduplázását is.

A miniszterelnök a következő négy év kormányzati feladatának nevezte, hogy fenntartsa az olcsó orosz energiaforrás lehetőségét, továbbá hogy az ország kimaradjon a háborúból, a magyarok pénze ne Kijevbe kerüljön, ne ők fizessék meg a háború árát magasabb adók révén. Kijelentette: