Átlépték a bűvös határt! Ezt is megcsinálta Orbán Viktor digitális polgári köre

DPK hivatalos honlapján elérhető számláló már több mint 230 ezer összfelhasználót mutat.

Szépen növekednek a tematikus DPK-k is.

Az álhíreket leleplező Zebra már 32 ezer felett jár, míg a Lázárinfó DPK már több mint 15 ezer tagot számlál.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári köröket. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának van jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott.

Ahogy arról korábban írtunk, a digitális polgári körök megalapítása amellett, hogy az online térben is megerősítették a jobboldali jelenlétet, még egy dolog miatt nagyon hasznosak lehetnek a kormánypártoknak a 2026-os választáson, de hosszú távon is: olyan országosan vagy helyi szinten ismert arcok, művészek, vállalkozók, sportolók, gazdák, orvosok, tudósok, értelmiségiek mutatták meg magukat mint a polgári értékek elkötelezett képviselői és a polgári oldal támogatói, akikről eddig nem feltétlenül volt köztudott, milyen értékrendet vallanak.