Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tusnádfürdő DPK Digitális Polgári Kör lázárinfó dpk zebra orbán viktor

Átlépték a bűvös határt! Ezt is megcsinálta Orbán Viktor digitális polgári köre

2026. március 10. 17:17

Egyre többen csatlakoznak.

2026. március 10. 17:17
null

Folyamatosan növekszik a miniszterelnök által alapított internetes közösség.

Már több mint 100 ezer tagja van az Orbán Viktor által alapított, 1-es számú digitális polgári (DPK) kör Facebook-csoportjának

sőt már a 105 ezret is elhagyták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ez azonban csak az egyik Facebook-csoport, 

DPK hivatalos honlapján elérhető számláló már több mint 230 ezer összfelhasználót mutat.

Szépen növekednek a tematikus DPK-k is. 

Az álhíreket leleplező Zebra már 32 ezer felett jár, míg a Lázárinfó DPK már több mint 15 ezer tagot számlál.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári köröket. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának van jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott.

Ahogy arról korábban írtunk, a digitális polgári körök megalapítása amellett, hogy az online térben is megerősítették a jobboldali jelenlétet, még egy dolog miatt nagyon hasznosak lehetnek a kormánypártoknak a 2026-os választáson, de hosszú távon is: olyan országosan vagy helyi szinten ismert arcok, művészek, vállalkozók, sportolók, gazdák, orvosok, tudósok, értelmiségiek mutatták meg magukat mint a polgári értékek elkötelezett képviselői és a polgári oldal támogatói, akikről eddig nem feltétlenül volt köztudott, milyen értékrendet vallanak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2026. március 10. 18:20 Szerkesztve
Én és itt még jó páran már akkor a DPK tagja voltunk amikor a fidesznél még senki sem tudta, hogy ilyet fognak alakítani.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 10. 18:02
A Tisza is tud erősíteni a vietnámi lájkolókkal!
Válasz erre
2
0
Héja
2026. március 10. 17:34
A Tisza száradozik, a DPK árad. M. Péter ábrázata egyre gyűröttebb.
Válasz erre
6
0
opht
2026. március 10. 17:19
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Április 12-én mindnyájunknak el kell menni; csak a Fidesz!!!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!