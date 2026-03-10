Átlépték a bűvös határt! Ezt is megcsinálta Orbán Viktor digitális polgári köre

Tízezrek ünnepeltek az Arénában és ezzel letarolták a férgező baloldali tüntetést!
A DPK békés találkozóját érdemes összevetni a vasárnapi ellenzéki tüntetés hangulatával. Éles a kontraszt.
Egyre többen csatlakoznak.
Folyamatosan növekszik a miniszterelnök által alapított internetes közösség.
Már több mint 100 ezer tagja van az Orbán Viktor által alapított, 1-es számú digitális polgári (DPK) kör Facebook-csoportjának,
sőt már a 105 ezret is elhagyták.
Ez azonban csak az egyik Facebook-csoport,
DPK hivatalos honlapján elérhető számláló már több mint 230 ezer összfelhasználót mutat.
Szépen növekednek a tematikus DPK-k is.
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn hirdette meg a digitális polgári köröket. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának van jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott.
Ahogy arról korábban írtunk, a digitális polgári körök megalapítása amellett, hogy az online térben is megerősítették a jobboldali jelenlétet, még egy dolog miatt nagyon hasznosak lehetnek a kormánypártoknak a 2026-os választáson, de hosszú távon is: olyan országosan vagy helyi szinten ismert arcok, művészek, vállalkozók, sportolók, gazdák, orvosok, tudósok, értelmiségiek mutatták meg magukat mint a polgári értékek elkötelezett képviselői és a polgári oldal támogatói, akikről eddig nem feltétlenül volt köztudott, milyen értékrendet vallanak.
