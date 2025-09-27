Tízezrek ünnepeltek az Arénában és ezzel letarolták a férgező baloldali tüntetést!

A digitális polgári körök (DPK-k) megalapítása amellett, hogy az online térben is megerősítették a jobboldali jelenlétet, még egy dolog miatt nagyon hasznosak lehetnek a kormánypártoknak a 2026-os választáson, de hosszú távon is: olyan országosan vagy helyi szinten ismert arcok, művészek, vállalkozók, sportolók, gazdák, orvosok, tudósok, értelmiségiek mutatták meg magukat mint a polgári értékek elkötelezett képviselői és a polgári oldal támogatói, akikről eddig nem feltétlenül volt köztudott, milyen értékrendet vallanak.

Demjén Ferenc koncertje a Digitális Polgári Körök ( DPK ) első országos találkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Elég csak arra gondolni, milyen támadások érték a baloldalról Szőke András színész-filmrendezőt, amiért Gyopáros Alpár államtitkárral közösen megalapították a vidékiek digitális polgári körét.