Tízezrek ünnepeltek az Arénában és ezzel letarolták a férgező baloldali tüntetést!

A magyar független film egyik legismertebb alakja alapított Digitális Polgári Kört
A társadalom teljes keresztmetszete megjelent a digitális polgári körök gyűlésén, ami azt mutatja meg Kiszelly Zoltán elemző szerint, hogy „a Fidesz igazi néppárt, és nem médiapárt, mint a Tisza”. A DPK békés találkozóját érdemes összevetni a múlt hét vasárnapi ellenzéki tüntetés hangulatával. Éles a kontraszt.
A digitális polgári körök (DPK-k) megalapítása amellett, hogy az online térben is megerősítették a jobboldali jelenlétet, még egy dolog miatt nagyon hasznosak lehetnek a kormánypártoknak a 2026-os választáson, de hosszú távon is: olyan országosan vagy helyi szinten ismert arcok, művészek, vállalkozók, sportolók, gazdák, orvosok, tudósok, értelmiségiek mutatták meg magukat mint a polgári értékek elkötelezett képviselői és a polgári oldal támogatói, akikről eddig nem feltétlenül volt köztudott, milyen értékrendet vallanak.
Elég csak arra gondolni, milyen támadások érték a baloldalról Szőke András színész-filmrendezőt, amiért Gyopáros Alpár államtitkárral közösen megalapították a vidékiek digitális polgári körét.
Gyopáros Alpár is üdvözölte a népszerű alkotót.
Mindezt nagyon fontos pillanatban sikerült elérnie a polgári oldalnak:
Aztán
az előző hétvégén egyértelmű kontraszt rajzolódott ki a két, kormányzásra esélyes politikai erő hátországa között.
Az egyik oldalon megrendezték a DPK-k első országos találkozóját a Papp László Budaest Sportarénában, rá egy napra a másik oldalon „Levegőt” címen tüntettek – evileg a tisztább közbeszédért – baloldali színészek és influenszerek.
Annak ellenére, hogy utóbbit úgy hirdették meg, a megosztottság ellen szervezik, valójában egyszerű kormányellenes tüntetés volt és éppen hogy a megosztottság fokozásában voltak érdekeltek a szervezők is.
„Rengetegen voltak a első országos DPK-találkozón, megtelt az egész Aréna, volt, akinek ülőhely sem jutott” – mondta megkeresésünkre Kiszelly Zoltán politológus, aki maga is részt vett az eseményen.
A politikai elemző szerint a DPK-találkozónak fontos üzenete, hogy a kormánypártok támogatói nagyon lelkesek, ami talán ennél is fontosabb:
a társadalom teljes keresztmetszete megjelent a digitális polgári körök gyűlésén.
„Sportolók, zenészek, tudósok, vállalkozók, anyák, fővárosiak, vidékiek, a katonák…a társadalom minden csoportjának meghatározó személyiségei voltak jelen. Ez azt mutatja, hogy a Fidesz igazi néppárt, és nem médiapárt, mint a Tisza, a kormánypártok mögött igazi struktúrák vannak” – fejtette ki.
A néppártoknak kellenek ezek a kapcsolatok a társadalom fontos alrendszereivel, és a DPK megújítja a húsz évvel ezelőtt indult polgári körök kezdeményését”
– mutatott rá Kiszelly Zoltán.
A DPK-t harcművészeti hasonlattal a politikai kommunikáció aikidójának nevezhetnénk: nem kezdeményez támadást, de nem is éri meg megtámadni.
A digitális polgári körök környékén tényleg nehéz lenne olyan jelenségeket vagy szereplőket találni, amikkel és akikkel szemben könnyűszerrel ellenszenvet lehet ébreszteni. A DPK-k tagsága javarészt közkedvelt személyiségekből és hétköznapi, nem a politikából élő emberekből áll, akik Kiszelly Zoltán szerint azért csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert lokálisan gondolkodnak, a kormánypártok kihívója, Magyar Péter ezzel szemben globalista.
A baloldali média és a Tisza kommunikációja látványosan nem is találja a fogást a digitális polgári körökön, és mivel ellenszenvessé nem nagyon tudják tenni a kezdeményezést, ezért inkább arról próbálják meggyőzni a közvéleményt, hogy a kedvezményezés értelmetlen. Persze a DPK-gyűlés után már ez utóbbi sem ígérkezik egyszerű feladatnak.
Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz hátországa nemcsak azt mutatta meg, hogy nem kamuprofilok vesznek részt a párt digitális életében, de azt is, hogy ők a nyugodt, csendes többség.
A múlt hét vasárnapi ellenzéki tüntetés viszont nem teljesítette be azt a küldetését, hogy egy pártsemlegesnek mondott ügy jelszavaival kormányellenes tömegeket mozgósítani. Egyrészt
a Hősök terén megrendezett gyűlés kormányellenes motivációja a nulladik lépésnél lelepleződött,
hiszen ismert baloldali személyiségek voltak a szervezők között, ráadásul még a tiszta közbeszédet sem sikerült hitelesen képviselniük. A gyűlést Nagy Attila Tibor politikai elemző is kormányellenes tüntetésnek nevezte és úgy vélekedett, erről különösen Pottyondy Edina és Molnár Áron (NoÁr) beszéde árulkodott. Előbbi például kormányváltást követelt a megosztottság elleni fellépés jegyében.
Nagy Attila Tibor rámutatott,
a demonstrációt bár a gyűlölet ellen hirdették meg, mégis a kormány ellen szólt”,
a tüntetésre tiszások is kimentek és a „mocskos fideszezés is zúgott”. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az együk tüntető a közmédia riporterének azt mondta:
Szarrágó fizetett férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni.”
Gyilkos indulat él az ellenzékben a másként gondolkodókkal szemben, amit Pottyondy Edina és noÁr szított tovább a Hősök terén.
Érdekes kontraszt, eközben a DPK-gyűlésen büfésként dolgozó ellenzéki influenszer arról számolt be a Tik-Tokon az esemény után, hogy „egész jó fejek” és „meglepően udvariasak” voltak a vendégek.
Hozzáfűzte, hogy ez igaz volt a „Bohár Danikra meg ilyenekre is”, pedig – mint mondta – neki végig „az arcára volt írva a véleménye”.
Kiszelly Zoltán szerint a tüntetéssel legalább egy döntetlenre akarták kihozni a hétvégét az ellenzékiek a DPK-találkozóval szemben, csakhogy ez nem sikerült: a Hősök terén ezúttal jóval kevesebben gyűltek össze, mint a 2024-es influenszer-tüntetésen.
Most már a kutatások is elkezdték Magyar Péterék gyengülését mutatni, így akik már teljesen biztosak voltak a Tisza Párt győzelmében, most megijedtek, ettől pedig egyre idegesebbek és agresszívebbek lesznek. Ezt lehetett látni a Hősök terei tüntetésen is”
– vélekedett Kiszelly Zoltán.
Nem meglepő módon egészen más eredmények jöttek ki, mint a Tisza-párt kamufelméréseiből.
A politikai elemző szerint a baloldali influenszereket és színészeket azért kellett újra „elővenni”, mert miközben a gazdasági kilátások javulni kezdtek, újabb adócsökkentések lépnek életbe nemsokára, továbbá már elérhető a háromszázalékos lakáshitel is, aközben a Tisza adóemeléséről és titkolózásáról szóló hírek hiteltelenné tették a pártot a bizonytalan szavazók szemében, akik elkezdtek elfordulni Magyaréktól.
