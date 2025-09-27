Ft
Kiszelly Zoltán Tisza Párt DPK

Tízezrek ünnepeltek az Arénában és ezzel letarolták a férgező baloldali tüntetést!

2025. szeptember 27. 10:59

A társadalom teljes keresztmetszete megjelent a digitális polgári körök gyűlésén, ami azt mutatja meg Kiszelly Zoltán elemző szerint, hogy „a Fidesz igazi néppárt, és nem médiapárt, mint a Tisza”. A DPK békés találkozóját érdemes összevetni a múlt hét vasárnapi ellenzéki tüntetés hangulatával. Éles a kontraszt.

2025. szeptember 27. 10:59
Vizvári Soma

A digitális polgári körök (DPK-k) megalapítása amellett, hogy az online térben is megerősítették a jobboldali jelenlétet, még egy dolog miatt nagyon hasznosak lehetnek a kormánypártoknak a 2026-os választáson, de hosszú távon is: olyan országosan vagy helyi szinten ismert arcok, művészek, vállalkozók, sportolók, gazdák, orvosok, tudósok, értelmiségiek mutatták meg magukat mint a polgári értékek elkötelezett képviselői és a polgári oldal támogatói, akikről eddig nem feltétlenül volt köztudott, milyen értékrendet vallanak.

Demjén Ferenc koncertje a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Demjén Ferenc koncertje a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Elég csak arra gondolni, milyen támadások érték a baloldalról Szőke András színész-filmrendezőt, amiért Gyopáros Alpár államtitkárral közösen megalapították a vidékiek digitális polgári körét.

Mindezt nagyon fontos pillanatban sikerült elérnie a polgári oldalnak: 

  • Magyar Péter és a Tisza Párt színre lépése óta a közbeszéd egyre radikálisabb, egyre több határt lépnek át a kommentelők, a gyűléseken részt vevő aktivisták és szimpatizánsok, de a politikusok és az influenszerek is. 
  • A jelenséget ráadásul a Tisza érdekében politizáló médiumok és közszereplők igyekszenek rátolni a kormánypártokra, a Fidesz-KDNP-t megtéve fő felelősnek az erőszakos közbeszédért.

Aztán 

az előző hétvégén egyértelmű kontraszt rajzolódott ki a két, kormányzásra esélyes politikai erő hátországa között. 

Az egyik oldalon megrendezték a DPK-k első országos találkozóját a Papp László Budaest Sportarénában, rá egy napra a másik oldalon „Levegőt” címen tüntettek – evileg a tisztább közbeszédért – baloldali színészek és influenszerek.

Annak ellenére, hogy utóbbit úgy hirdették meg, a megosztottság ellen szervezik, valójában egyszerű kormányellenes tüntetés volt és éppen hogy a megosztottság fokozásában voltak érdekeltek a szervezők is.

„A Fidesz igazi néppárt és nem médiapárt, mint a Tisza”

„Rengetegen voltak a első országos DPK-találkozón, megtelt az egész Aréna, volt, akinek ülőhely sem jutott” – mondta megkeresésünkre Kiszelly Zoltán politológus, aki maga is részt vett az eseményen.

A politikai elemző szerint a DPK-találkozónak fontos üzenete, hogy a kormánypártok támogatói nagyon lelkesek, ami talán ennél is fontosabb: 

a társadalom teljes keresztmetszete megjelent a digitális polgári körök gyűlésén.

„Sportolók, zenészek, tudósok, vállalkozók, anyák, fővárosiak, vidékiek, a katonák…a társadalom minden csoportjának meghatározó személyiségei voltak jelen. Ez azt mutatja, hogy a Fidesz igazi néppárt, és nem médiapárt, mint a Tisza, a kormánypártok mögött igazi struktúrák vannak” – fejtette ki.

A néppártoknak kellenek ezek a kapcsolatok a társadalom fontos alrendszereivel, és a DPK megújítja a húsz évvel ezelőtt indult polgári körök kezdeményését” 

– mutatott rá Kiszelly Zoltán.

A DPK arra is jó, hogy Fidesz hátországa megmutassa: ők a nyugodt, csendes többség

A DPK-t harcművészeti hasonlattal a politikai kommunikáció aikidójának nevezhetnénk: nem kezdeményez támadást, de nem is éri meg megtámadni.

A digitális polgári körök környékén tényleg nehéz lenne olyan jelenségeket vagy szereplőket találni, amikkel és akikkel szemben könnyűszerrel ellenszenvet lehet ébreszteni. A DPK-k tagsága javarészt közkedvelt személyiségekből és hétköznapi, nem a politikából élő emberekből áll, akik Kiszelly Zoltán szerint azért csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert lokálisan gondolkodnak, a kormánypártok kihívója, Magyar Péter ezzel szemben globalista.

A baloldali média és a Tisza kommunikációja látványosan nem is találja a fogást a digitális polgári körökön, és mivel ellenszenvessé nem nagyon tudják tenni a kezdeményezést, ezért inkább arról próbálják meggyőzni a közvéleményt, hogy a kedvezményezés értelmetlen. Persze a DPK-gyűlés után már ez utóbbi sem ígérkezik egyszerű feladatnak.

Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz hátországa nemcsak azt mutatta meg, hogy nem kamuprofilok vesznek részt a párt digitális életében, de azt is, hogy ők a nyugodt, csendes többség.

Az ellenzékiek egyre idegesebbek és agresszívebbek

A múlt hét vasárnapi ellenzéki tüntetés viszont nem teljesítette be azt a küldetését, hogy egy pártsemlegesnek mondott ügy jelszavaival kormányellenes tömegeket mozgósítani. Egyrészt 

a Hősök terén megrendezett gyűlés kormányellenes motivációja a nulladik lépésnél lelepleződött, 

hiszen ismert baloldali személyiségek voltak a szervezők között, ráadásul még a tiszta közbeszédet sem sikerült hitelesen képviselniük. A gyűlést Nagy Attila Tibor politikai elemző is kormányellenes tüntetésnek nevezte és úgy vélekedett, erről különösen Pottyondy Edina és Molnár Áron (NoÁr) beszéde árulkodott. Előbbi például kormányváltást követelt a megosztottság elleni fellépés jegyében.

Nagy Attila Tibor rámutatott, 

a demonstrációt bár a gyűlölet ellen hirdették meg, mégis a kormány ellen szólt”, 

a tüntetésre tiszások is kimentek és a „mocskos fideszezés is zúgott”. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az együk tüntető a közmédia riporterének azt mondta

Szarrágó fizetett férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni.”

Érdekes kontraszt, eközben a DPK-gyűlésen büfésként dolgozó ellenzéki influenszer arról számolt be a Tik-Tokon az esemény után, hogy „egész jó fejek” és „meglepően udvariasak” voltak a vendégek. 

Hozzáfűzte, hogy ez igaz volt a „Bohár Danikra meg ilyenekre is”, pedig – mint mondta – neki végig „az arcára volt írva a véleménye”.

Kiszelly Zoltán szerint a tüntetéssel legalább egy döntetlenre akarták kihozni a hétvégét az ellenzékiek a DPK-találkozóval szemben, csakhogy ez nem sikerült: a Hősök terén ezúttal jóval kevesebben gyűltek össze, mint a 2024-es influenszer-tüntetésen.

Most már a kutatások is elkezdték Magyar Péterék gyengülését mutatni, így akik már teljesen biztosak voltak a Tisza Párt győzelmében, most megijedtek, ettől pedig egyre idegesebbek és agresszívebbek lesznek. Ezt lehetett látni a Hősök terei tüntetésen is”

– vélekedett Kiszelly Zoltán.

A politikai elemző szerint a baloldali influenszereket és színészeket azért kellett újra „elővenni”, mert miközben a gazdasági kilátások javulni kezdtek, újabb adócsökkentések lépnek életbe nemsokára, továbbá már elérhető a háromszázalékos lakáshitel is, aközben a Tisza adóemeléséről és titkolózásáról szóló hírek hiteltelenné tették a pártot a bizonytalan szavazók szemében, akik elkezdtek elfordulni Magyaréktól.

Nyitókép: Facebook


 

