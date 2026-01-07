Orbán Viktor: A világ átalakulása itt van a nyakunkon

Végre itt a nagy hír: kritikus kérdésekben történt jelentős előrelépés az ukrajnai háborúban
Steve Witkoff Párizsból üzent.
A brüsszeli út Ukrajnának adott és szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal, és az új magyar szatellit párttal van kikövezve a kormányfő szerint.
„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026.
A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.
Hozzáteszi: „Azon az úton,
ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja.
Szavak helyett tettekkel.”
„Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik
mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja.
Kerüljük el messziről!” – hangsúlyozza.
