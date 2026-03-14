magyar válogatott európa-liga sallói dániel golovin vlagyimir Braga heti összefoglaló MLS Liverpool Szoboszlai Dominik FTC

Útban a halhatatlanság felé a legértékesebb magyar

2026. március 14. 06:21

A Liverpool sztárján és a csodatévő Fradin ámul a világ. Eközben a magyar női kézilabda-válogatottnál mintha sokasodnának a viharfelhők... A Mandiner Sport heti legolvasottabb hírei egy helyen.

2026. március 14. 06:21
null

Nemcsak a tengerentúlon volt nagy pillanat, de olvasóink is imádták azt a rövid jelenetsort, melynek során az MLS-ben szereplő Toronto FC magyar csatára, az új klubjában harmadik meccsén első gólját meglövő Sallói Dánieltől az AppleTV szintén magyar származású riporternője, Jillian Sakovits egy szép nagy „köszönömmel” búcsúzott el az interjúja végén. A Kansas Cityt hosszú idő után elhagyó Sallóinak ezen túlmenően is minden oka megvolt az örömre, hiszen a Cincinnati elleni 86. perces találata egyben győzelmet is ért kanadai csapatának.

 

Sakovits Sallai magyarok amerikában
Magyarok a tengerentúlon: Jillian Sakovits és Sallói Dániel / Forrás: Facebook/Jenkifoci

A jelenlegi legértékesebb magyar

A mértékadó Transfermarkt a hét elején frissítette listáját a világ jelenlegi legértékesebb labdarúgóiról, és a névsorban bizony már Szoboszlai Dominik is kilenc számjegyűként szerepel: 

a Liverpool magyar sztárja 100 millió euróra ugró piaci értékével lépett be a szűk, mindössze 20 futballistát számláló elitklubba.

A 25 éves magyar középpályás ezzel a Premier League-címvédő második legértékesebb játékosává avanzsált, már csak a német Florian Wirtz (110 millió) előzi meg a házi rangsorban, míg a PL-játékosok között a hetedik helyet foglalja el. Válogatott klubtársa, 

  • Kerkez Milos értéke változatlanul 40 millió euró, 
  • a Galatasarayban futballozó Sallai Roland,
  • a Bournemouth-hoz került Tóth Alex értéke pedig egyaránt 12 millió euróra nőtt.

Sokasodnak a viharfelhők a válogatott körül

Továbbra sem lehetne a béke és nyugalom szigetének nevezni a magyar női kézilabda-válogatottat: a csapat a nagy visszhangot kiváltó Fodor Csenge-ügy árnyékában két vereséget szenvedett a dánoktól, és a jelek szerint egyre többeknek van problémája Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal, aki erre hosszú blogbejegyzésben próbálta magyarázni a bizonyítványt. A belső feszültségek, kudarcok mellett nagyot ment Klujber Katrin kiszólása is, miszerint „ez így nem mehet tovább”, erre Golovin a követezőképpen reagált: 

Megkérdeztem tőle, mi nem mehet így tovább, van-e bármi a csapat körül, a játékosok között, amit én nem látok, nem tudok, de komoly probléma. Azt mondta, nincs, nem ilyesmire célzott, egyébként a nyilatkozatában ki is fejtette, az nem mehet, hogy egymásra dobálják a felelősséget."

Egy biztos: kívülről egyre inkább úgy tűnik, valami nem kerek...

Végül a Bragának okozott megoldhatatlan feladatot a Fradi

A sporttörténelemben számtalan alkalommal előfordult már, hogy az előzetesen lekezelt fél aztán a pályán adott csattanos választ – valami ilyesmi történt most a Ferencvárossal is. A magyar bajnokot az Európa-liga nyolcaddöntőjében előzetesen mindenki esélytelenebbnek tartotta a portugál élcsapat SC Bragánál, a korábban Debrecenben is megforduló portugál edző, Cristiano Ronaldo felfedezője például egyenesen azt nyilatkozta hazájában, hogy a Fradi csak fizikai focit játszik, és játékosai sokkal kevesebb kreativitással és taktikai fegyelemmel rendelkeznek a helyezkedést illetően aktuális riválisánál – még a labda kontrollálása is nehézséget okoz nekik. 

Ezek után törvényszerű, történelmi igazságtétel volt az FTC szenzációszámba menő 2–0-s győzelme a Groupama Arénában csütörtök este

– avagy a lapunknak adott interjújában portugál kollégájánál lényegesen elegánsabb és mértéktartóbb Lipcsei Péternek lett igaza, nem pedig Pontesnek...

Identitásukat vesztették a portugálok Budapesten

A portugál szempontból roppant kínos vereség után sem a helyi sajtó, sem a Braga szurkolói nem kímélték a csapatot: a csalódott drukkerek ártalmatlan, unalmas és impotens játékról írnak kedvenceikkel kapcsolatban, míg az A Bola újság úgy fogalmaz kritikus cikkében, hogy

a Braga nem tudott dominánsan és erélyesen fellépni a magyar fővárosban. A hátul remekül védekező és elöl a hibákat megbüntető Ferencváros fontos előnyt szerzett a visszavágóra. A portugál csapat képtelen volt megtalálni identitását és megtörni ellenfelét, amely a 84. percig nem cserélt a meccsen.

Noha abban valamennyien egyetértenek, hogy a párharc még messze nem lefutott, annak kapcsán is egyhangú a konszenzus, hogy a portugál élcsapat nehéz helyzetbe került, és óriási javulásra volna szüksége ahhoz, hogy hazai pályán megfordítsa a párharcot kétgólos hátrányból. 


Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chiron
2026. március 14. 08:19
A legértékesebb magyar Puskás Öcsi. Ha sportolóknál maradunk. Egyébként pedig, nincs olyan, hogy legértékesebb magyar.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!