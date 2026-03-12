Ft
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Fradi Braga Lipcsei Péter

„Még így is könnyebb a dolgunk” – elegánsabb lett a magyar válasz, mint a lesújtó portugál vélemény

2026. március 12. 06:00

Csütörtökön hazai pályán kezdi a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőt a Ferencváros labdarúgócsapata. A portugál futballt jól ismerő Fradi-legenda, Lipcsei Péter a várakozásairól beszélt a Mandinernek.

2026. március 12. 06:00
null
Szabó Péter

Érdekes nyilatkozatot adott Portugáliában a korábban a debrecenieket irányító Leonel Pontes. A jelenleg Kínában dolgozó szakember Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert, a Madeiráról származó edző korai mentora és nevelője volt a Sporting CP akadémiáján az ötszörös aranylabdás sztárjátékosnak, de a debreceni kalandja óta a magyar focit is jól ismeri. A Ferencváros és a Braga Európa-liga-párharca előtt éppen ezért kereste meg a portugál A Bola című lap. A tréner véleménye nem hízelgő a magyar bajnokra nézve: úgy látja, a Fradi fizikai focit játszik, de a játékosai kevesebb kreativitással és kisebb taktikai fegyelemmel rendelkeznek a helyezkedést illetően a Bragánál, még a labda kontrollálása is nehézséget okoz nekik.

Pontes a portugál újságnak azt is hozzátette a csütörtöki első találkozó előtt, a pontrúgásoknál ugyanakkor erősek Robbie Keane tanítványai, így a párharc szinte biztosan a második mérkőzésen dől el.

„Nagyon fizikai futballt játszanak, sok átmenettel. A labdával való kontroll azonban nehézséget okoz nekik. A játékosok nagyon erősek és gyorsak, de kevesebb kreativitással és kisebb taktikai fegyelemmel rendelkeznek, már ami a helyezkedést illeti. Mivel sok az átmenet és a támadásokat gyakran hosszú passzokkal próbálják felépíteni, a játék szétszakad, így sok támadható terület nyílik. A pontrúgásoknál azonban kifejezetten erősek” – hangzott a vélemény, amely során nyíltan kijelentette, nem sok esélyt ad a ferencvárosiaknak.

Lipcsei: kapitányi vélemény a Bragáról

A Mandinernek a portugál ligát jól ismerő, 1995 és 1997 között az országban játszó Fradi-legenda, Lipcsei Péter nyilatkozott az Európa-liga-nyolcaddöntővel és Pontes kijelentésével kapcsolatban.

„Én sokkal kiegyenlítettebbnek látom az esélyeket, az első meccs előtt 50-50 százalékot adok. Fizikailag erősek a portugálok is, ráadásul az ottani futball mindig is technikás volt, így biztosan megnehezítik majd a Fradi dolgát. Rutinos klasszisok alkotják az ellenfelet, elég csak Moutinhóra vagy Hortára gondolni, és akkor még nem beszéltünk a gólerős uruguayi Zalazarról. Egytől egyig kiemelkedő tudású játékosok, de tisztában van azzal a Ferencváros stábja is, hogy milyen két meccs vár a csapatra.

És még így is könnyebb a dolgunk, mintha a Portóval játszanánk.

Itthon arra építhetünk, hogy a miénk az egyik legjobb szurkolótábor a világon, ilyen hangulat biztosan nem lesz Portugáliában, ebből pedig előnyt kell kovácsolnunk. Először erre kell koncentrálni. Mondani könnyű, megcsinálni nehéz, de hátul biztosan nem fér bele a hiba. Ez egy olyan párharc, amelyben akár egyetlen rögzített helyzet is dönthet. Végig ésszel kell futballozni, főleg a védőknek, nem szabad sok faultot elkövetni. Mint a klub egykori játékosa, továbbra is nagy Porto-szurkoló vagyok, hétvégén megnéztem a Benfica elleni rangadójukat, de a Bragát is a Sportinggal szemben. Mindkét meccs 2–2 lett, jól mutatja a portugál futball erejét a rangadók színvonala. A Braga ráadásul szombaton játszott, így egy nappal többet tudtak pihenni a játékosaik, mint Dibuszék, viszont az is igaz, hogy nekik meg utazniuk kellett” – fogalmazott Lipcsei Péter.

Portugál emlékek

A Ferencváros vezeti az NB I-et, miközben a Magyar Kupában az elődöntőben az ETO, az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Braga ellen folytatná jó szereplését. Lipcsei szerint a sorozatterhelésnek azonban nem várt következményei is vannak.

„Ilyen sorozatban, kettős terhelés mellett előfordul, hogy becsúszik néhány váratlan meglepetés, a bajnokságban néhány rosszabb eredmény, de az El-ben rengeteg meccset játszott a csapat és a nemzetközi tapasztalat sokat jelent. A Fradi ellen ráadásul mindig felszívják magukat az ellenfelek itthon, ezért is nehezebb minden mérkőzést hozni. A nemzetközi rutin a Bragánál még nagyobb, de a Ferencváros is büszke lehet az elért sikereire. Emlékszem, amikor 2011-ben korábbi csapattársam, Domingos Paciencia volt a Braga edzője és a Portóval játszották az El-döntőt, az egyik szemem sírt, a másik nevetett. A portugál időkből egyébként Rui Jorge-zsal is tartom a kapcsolatot, jelenleg az U21-es portugál válogatott edzőjeként dolgozik, vele is rendszeresen beszélek, és talán mondhatom, hogy naprakész vagyok a portugál futballból, de biztos vagyok abban, hogy az FTC stábja is így van vele.

A klubnál pontosan tudják, mi a tét, óriási dolog lenne az El-ben a legjobb nyolc közé jutni.

Nem lesz ugyanakkor egyszerű dolgunk a visszavágón. Harminc évvel ezelőtt többször játszottam Bragában, egy kis ékszerdoboz a stadion, de az egyik kapu mögött egy sziklafal húzódik, így bátran kijelenhetjük, a Fradi-pályának már csak ezért is sokkal jobb az atmoszférája” – hangsúlyozta a korábbi 58-szoros válogatott, Lipcsei Péter.

A Ferencváros csütörtök este 21 órától fogadja a portugál Bragát, a visszavágót pedig március 18-án, szerdán rendezik 16:30-tól.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

***

