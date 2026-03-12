„Még így is könnyebb a dolgunk” – elegánsabb lett a magyar válasz, mint a lesújtó portugál vélemény

Lipcsei: kapitányi vélemény a Bragáról

A Mandinernek a portugál ligát jól ismerő, 1995 és 1997 között az országban játszó Fradi-legenda, Lipcsei Péter nyilatkozott az Európa-liga-nyolcaddöntővel és Pontes kijelentésével kapcsolatban.

„Én sokkal kiegyenlítettebbnek látom az esélyeket, az első meccs előtt 50-50 százalékot adok. Fizikailag erősek a portugálok is, ráadásul az ottani futball mindig is technikás volt, így biztosan megnehezítik majd a Fradi dolgát. Rutinos klasszisok alkotják az ellenfelet, elég csak Moutinhóra vagy Hortára gondolni, és akkor még nem beszéltünk a gólerős uruguayi Zalazarról. Egytől egyig kiemelkedő tudású játékosok, de tisztában van azzal a Ferencváros stábja is, hogy milyen két meccs vár a csapatra.

És még így is könnyebb a dolgunk, mintha a Portóval játszanánk.

Itthon arra építhetünk, hogy a miénk az egyik legjobb szurkolótábor a világon, ilyen hangulat biztosan nem lesz Portugáliában, ebből pedig előnyt kell kovácsolnunk. Először erre kell koncentrálni. Mondani könnyű, megcsinálni nehéz, de hátul biztosan nem fér bele a hiba. Ez egy olyan párharc, amelyben akár egyetlen rögzített helyzet is dönthet. Végig ésszel kell futballozni, főleg a védőknek, nem szabad sok faultot elkövetni. Mint a klub egykori játékosa, továbbra is nagy Porto-szurkoló vagyok, hétvégén megnéztem a Benfica elleni rangadójukat, de a Bragát is a Sportinggal szemben. Mindkét meccs 2–2 lett, jól mutatja a portugál futball erejét a rangadók színvonala. A Braga ráadásul szombaton játszott, így egy nappal többet tudtak pihenni a játékosaik, mint Dibuszék, viszont az is igaz, hogy nekik meg utazniuk kellett” – fogalmazott Lipcsei Péter.