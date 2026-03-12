Bemutatkozik Steiner Attila – aki helyben meccsel majd Magyar Péterrel

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Hiába vannak jó adottságai a budapesti 3-as számú választókerületnek, a környék gazdátlanná vált a baloldali képviselők alatt, és kezd lecsúszni – véli Steiner Attila. Megnéztük, a kormánypártok képviselőjelöltjének hogyan telik egy kampánynapja a Hegyvidéken, ahol a fő ellenfele a Tisza elnöke.
Háromszázmillió forintból energiahatékonysági beruházás valósul meg az Észak-budai Szent János Centrumkórházban – jelenti be Steiner Attila energiaügyi államtitkár az intézmény főbejárata előtti sajtótájékoztatón március 6-án reggel. Így kezdődik a nap, amelyen a Mandiner munkatársai elkísérik a politikust, hogy betekintsenek a kampánya mindennapjaiba. Steiner Attila nem csupán államtitkárként tesz fontos bejelentést a kórház előtt, hanem a kormánypártok jelöltjeként is abban a budapesti 3-as számú választókerületben, ahol Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje indul egyéni képviselőjelöltként. A körzetek átrajzolása miatt ide tartozik a teljes XII. kerület mellett a XI. kerület egy része is.
Steiner helyzetét nem könnyíti meg, hogy a választókerülethez tartozó önkormányzatokat a baloldal vezeti. Igaz, így legalább tud mit számonkérni Kovács Gergely hegyvidéki és László Imre újbudai polgármesteren. A Hegyvidék országgyűlési képviselői helyét 2022-ben szintén ellenzéki politikus, Hajnal Miklós nyerte el, és az újbudai körzetben is nagy aránnyal győzött a baloldali jelölt, Orosz Anna. Idén sem Hajnal Miklós, sem Orosz Anna nem indul, versenyre kel azonban Gréczi Zsolt a Demokratikus Koalíció, Grundtner András a Mi Hazánk és Bürger Zoltán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben.
Steiner Attila a sajtótájékoztatón megemlíti, hogy korábban már bejelentették a kilencvenmilliárd forintos országos kórházfelújítási programot, s ebből csaknem ötmilliárd forintot a Kútvölgyi úti járóbeteg-szakrendelő épületének energetikai korszerűsítésére fordítanak. A politikus azt mondja, ez azért is jelentős eredmény, mert Brüsszelben nagy az ellenszél, s állítása szerint a Tisza Párt azon dolgozik, hogy az uniós források ne jussanak el Magyarországra. Ezzel kapcsolatban felidézi, hogy Kollár Kinga tiszás európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott, az EU-források megvonásának van pozitív oldala: az ellenzék erősödése.
„Nézze a XII. kerület csodáit!” – mutat Steiner Attila a feneketlen kátyúkra, amelyeket kerülgetünk, miközben a Kútvölgyi úti szakrendelő felé tartunk. A képviselőjelölt szerint vidéken sokkal jobb utak vannak, mint a Hegyvidéken, s a környék egyik nagy problémája, hogy a fővárosi és kerületi fenntartású utak nincsenek rendesen karbantartva. Azt mondja, hogy a szakrendelő előtt is látni fogunk több jókora kátyút.
„Úgy érzem, hiába vannak jó adottságai a kerületnek, a gazdátlanság miatt kezd lecsúszni. Kovács Gergely városvezetése nem érzi magáénak a Hegyvidéket, nem jó gazdaként jár el. Megmutatkozik ez a kátyúkban, a vaddisznóhelyzetben vagy a legújabb botrányban: az óvodabezárások ügyében. Újbuda és Hegyvidék országgyűlési képviselőit látni sem lehetett errefelé az előző négy évben, Hajnal Miklós és Orosz Anna semmilyen eredményt nem tudnak felmutatni, utóbbi már le is mondott” – fogalmaz Steiner Attila.
A fideszes politikus egyébként vidéken nőtt fel, 2011 óta lakik a választókerületben; először a XII. kerületben élt, egy ideje pedig a XI. kerületben, Sasadon. „Otthonra találtunk itt a feleségemmel és a gyerekeimmel, ezért sem hagynám, hogy lepusztuljon a környék” – jelenti ki.
„Ez nem azt jelenti, hogy fideszes vagyok” – mondja mosolyogva egy középkorú hölgy, miután elfogadta a virágot Steiner Attilától a Kútvölgyi úti szakrendelő előtt. A politikus a közelgő nőnap alkalmából több helyen is virágot oszt, s az említett reakció volt a „legellenségesebb”; voltak, akik hosszú beszélgetésbe elegyedtek az államtitkárral helyi ügyekről.
A következő állomás a XII. kerületi Városháza tér, ahol Steiner Attila közösen standol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel. „
Négy fiúunokám van. Elég, ha ennyit mondok – nyilatkozza a Mandinernek egy idős hölgy, miután a támogatásáról biztosítja a kormánypárti politikusokat. – Féltem őket a háborútól, ha Magyar Péterék jönnek, belerángatnak minket.”
Ezután figyelünk fel arra, hogy az önkormányzat épületén ukrán zászló lobog.
„Tessék nyugodtan idejönni aláírni!” – mondja a tárcavezető egy másik idős hölgynek, aki a kutyái sétáltatása közben megáll a stand előtt. „De én ellenszavazó vagyok” – válaszolja, mire a két politikus, mintha csak erre várt volna, rögtön odalép hozzá, hogy meghallgassa a panaszait. Legalább tizenöt percig beszélgetnek vele, békésen válnak el. Úgy tűnik, a valóság továbbra sem igazolja a Facebook kommentszekcióiban tapasztalható indulatokat.
Kérdésünkre Steiner Attila is megerősíti,
teljesen más hangulatot érez eddig a kampányban, mint amilyet a közösségi média mutat.
Sok kulturált beszélgetésen van túl a választókkal a standolások, kopogtatások után. Elmondása szerint az emberek érdeklődnek, sokat kérdeznek, újabban pedig az energiahelyzetre is kíváncsiak a Barátság olajvezeték újraindításának ukrán bojkottja miatt. „Még jó, hogy energiaügyi államtitkárként pontos válaszokat tudok adni a kérdéseikre” – mondja. Ezután abbéli véleményének ad hangot, hogy nem megnyugtató, amit a Tisza Párt képvisel az üggyel kapcsolatban. „Ők nem fognak ellenállni a magyarok érdekében, azt fogják tenni, amit mondanak nekik Brüsszelben” – fogalmaz.
„Én nem ugródeszkaként gondolok a körzetre, mint az ellenfelem. Ő nincs jelen a helyi életben, nem is foglalkozik a környék dolgaival, problémáival. Én valóban képviselni akarom a 3-as választókörzetet. Magyar Péter az európai parlamenti képviselőségét sem veszi komolyan, be sem jár a munkahelyére” – vázolja véleményét helyi kihívójáról Steiner Attila.
Az ebédszünet után következnek az államtitkári kötelességek: Steiner Attila egyeztetésen vesz részt az Energiaügyi Minisztériumban. A kormánypártok képviselőjelöltje még két helyen, a Fehérvári úton és az Istenhegyi úton standol és oszt virágot, majd indulás a délután négy órakor kezdődő tüntetésre – Ukrajna budapesti nagykövetsége épp a körzetében van. Steiner így lényegében kettős szerepben, energiaügyi államtitkárként és képviselőjelöltként is részt vesz a követség épülete elé szervezett, az ukrán kőolajbojkott és Volodimir Zelenszkij elnök Orbán Viktornak küldött fenyegetése ellen tiltakozó tüntetésen. S ha már kettős szerep: Steiner azt mondja,
most, hogy pont a kampány alatt fenyeget Ukrajna energiaválsággal, rendkívül jó szervezésre van szükség, hogy mindkét feladatát el tudja látni.
Azt azért megjegyzi, hogy még a jelenlegi energiahelyzetben is elég időt kell szánni a választókerületi ügyeknek.
A kormánypártok jelöltje a napot egy hegyvidéki lakásfórumon zárja a választókerület elnökeként. Az eseményen a közösség egyik aktivistája vacsorával vendégeli meg a jelöltet és azokat az érdeklődő ismerőseit, akik nem aktívak a közösségi oldalakon. Ezek az alkalmak a közösség összetartását vannak hivatva fenntartani, és az információcserére is kiválóan alkalmasak. „A résztvevők lelkesek, határozottan elmondják a véleményüket, figyelnek a válaszokra. Az ilyen beszélgetések irányjelzők egy politikus számára, képet kap arról, hogy miként tegye jobbá a környéket, amelynek a képviseletére vállalkozott” – fogalmaz Steiner Attila.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád