Bemutatkozik Steiner Attila – aki helyben meccsel majd Magyar Péterrel

Háromszázmillió forintból energiahatékonysági beruházás valósul meg az Észak-budai Szent János Centrumkórházban – jelenti be Steiner Attila energiaügyi államtitkár az intézmény főbejárata előtti sajtótájékoztatón március 6-án reggel. Így kezdődik a nap, amelyen a Mandiner munkatársai elkísérik a politikust, hogy betekintsenek a kampánya mindennapjaiba. Steiner Attila nem csupán államtitkárként tesz fontos bejelentést a kórház előtt, hanem a kormánypártok jelöltjeként is abban a budapesti 3-as számú választókerületben, ahol Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszter­elnök-jelöltje indul egyéni képviselőjelöltként. A körzetek átrajzolása miatt ide tartozik a teljes XII. kerület mellett a XI. kerület egy része is.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Négy év a baloldalon

Steiner helyzetét nem könnyíti meg, hogy a választó­kerülethez tartozó önkormányzatokat a baloldal vezeti. Igaz, így legalább tud mit számonkérni Kovács Gergely hegyvidéki és László Imre újbudai polgármesteren. A Hegyvidék országgyűlési képviselői helyét 2022-ben szintén ellenzéki politikus, Hajnal Miklós nyerte el, és az újbudai körzetben is nagy aránnyal győzött a baloldali jelölt, Orosz Anna. Idén sem Hajnal Miklós, sem Orosz Anna nem indul, versenyre kel azonban Gréczi Zsolt a Demokratikus Koalíció, Grundtner András a Mi Hazánk és Bürger Zoltán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben.