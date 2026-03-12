„Gondoljon az öt gyermekére!” – botrányos fenyegetés Orbánnak! Vajon miért hallgat a tiszás ellenzék?

A történelem számtalan példát szolgáltat arra, hogy a politikai erőszak soha nem egyetlen mondattal kezdődik. Először csak viccek, mémek, ironikus utalások jelennek meg. Aztán egyre durvább kijelentések következnek. Végül pedig a határ teljesen elmosódik a retorikai túlzás és a valódi fenyegetés között.

Egy felelős véleményformáló feladata éppen az lenne, hogy ezeket a határokat világosan meghúzza.Nem azért, mert egy adott politikust védeni kell. Hanem azért, mert a politikai közösséget kell védeni. Ha ma a miniszterelnök elleni halálos fenyegetések relativizálódnak vagy szó nélkül maradnak, akkor holnap bárki más válhat hasonló retorika célpontjává.

A közélet normái mindig precedenseken keresztül alakulnak.

Ha egy politikai tábor véleményformálói következetesen elutasítanak minden erőszakos utalást – függetlenül attól, hogy kit érintenek ezek –, akkor erős normát teremtenek. Ha viszont szelektíven reagálnak, azzal azt az üzenetet küldik: az elvek csak addig fontosak, amíg politikailag kényelmesek.

A Tisza Párt körüli influenszerközeg különösen érdekes ebből a szempontból. A párt kommunikációjának egyik alapvető eleme, hogy új politikai kultúrát ígér. Egy olyan közéletet, amely szakít a régi reflexekkel, a gyűlöletkeltéssel és a megosztottsággal. Ha ez valóban így van, akkor éppen az ilyen helyzetek lennének a legjobb alkalmak arra, hogy ezt a különbséget demonstrálják. Egy egyértelmű, rövid és világos mondat is elegendő lenne: