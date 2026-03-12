Ukrán zsarolás és politikai puskapor: Magyar Péter a „magyar Zelenszkij”!

Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője, és a Megafon véleményvezére kendőzetlen őszinteséggel beszél a hazai és nemzetközi politika összefüggéseiről a Vekker legújabb adásában.

Volodimir Zelenszkij nyíltan megfenyegette a magyar kormányfőt, miközben az olajszállítások leállításával a magyar családok megélhetését kockáztatják. Az elemző hangsúlyozta: ezzel 9 és fél millió magyarországi és 15 millió magyar embert fenyegetett meg.

