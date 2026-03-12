Ft
03. 12.
csütörtök
Ukrán zsarolás és politikai puskapor: Magyar Péter a „magyar Zelenszkij”!

2026. március 12. 06:32

Ukrán olajzsarolás, szentendrei lövések és Magyar Péter gyanús éjszakai kalandjai: Szűcs Gábor elemző a Vekkerben rántotta le a leplet a baloldali hergelés veszélyeiről.

2026. március 12. 06:32
null

Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője, és a Megafon véleményvezére kendőzetlen őszinteséggel beszél a hazai és nemzetközi politika összefüggéseiről a Vekker legújabb adásában. 

Volodimir Zelenszkij nyíltan megfenyegette a magyar kormányfőt, miközben az olajszállítások leállításával a magyar családok megélhetését kockáztatják. Az elemző hangsúlyozta: ezzel 9 és fél millió magyarországi és 15 millió magyar embert fenyegetett meg.

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Döbbenetes párhuzamként merül fel a közéleti erőszak elszabadulása is, hiszen a szentendrei fideszes aktivistára leadott lövések már egy veszélyes nyugati trendet idéznek. 

Szűcs Gábor élesen bírálja Magyar Pétert. „Magyar Zelenszkijként” írta le, aki a politikai teljesítmény helyett influenszerként hergeli követőit.

 A műsorban szóba kerül a Tisza Párt elnökének gyanús éjszakai kalandja is, amely a szakértő szerint súlyos nemzetbiztonsági kockázatot és zsarolhatóságot rejt. Az elemző hangsúlyozza, hogy Magyar Péter a tényeket hitvitává silányítja, miközben mentelmi jogáért cserébe gátlástalanul kiszolgálná a brüsszeli érdekeket. A stúdióban elhangzik a figyelmeztetés: a baloldali hergelés célja a választási csalás narratívájának építése és az utcai zavargások előkészítése. A tét nem kevesebb, mint Magyarország függetlensége, amit a szuverenista erőknek április 12-én meg kell védeniük. A szeretet nevében folytatott baloldali kampány mögött azonban valójában egy agresszív, alternatív valóság épül.

 

