03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza világ Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter a saját applikációjukról is hazudott

2026. március 12. 07:20

A Tisza-vezér először tagadta, hogy bármiféle adat kiszivárgott volna applikációjukból. Aztán nyilvánosságra került egy 200 ezer nevet tartalmazó adatbázis, tehát Magyar Péter ismét hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 45. rész.

2026. március 12. 07:20
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter először tagadta, hogy bármiféle adat kiszivárgott volna a párt által lefejlesztett applikációból.  

Magyar
Magyar Péterék applikációját az ukrán fejlesztették: nagy botrány is lett belőle
Forrás: Mandiner

Magyar Péter természetesen hazudott

Aztán hamar kiderült, hogy a Tisza-vezér állítása nem felelt meg a valóságnak. 

  •  A Tisza világ applikáció elindulását Magyar Péter a Kötcsén tartott beszédében jelentette be. Az applikáció 2025. szeptember 9-től vált elérhetővé a felhasználók számára.
  • Az applikációt letöltők a személyes adataikat (név, lakcím, e-mail-cím, választókerület) is megadták a regisztráció során, és ezek azóta több alkalommal is nyilvánosságra kerültek.
  • Először egy október 6-án megjelent cikkben számoltak be arról, hogy 20 ezer felhasználó személyes adatai kerültek fel az internetre. Ezek között szerepeltek a Tisza Párt projektmenedzserei, illetve Tisza-sziget alapítói, valamint a Tisza világ applikáció adminisztrátorai is – köztük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és az applikáció fejlesztésének koordinátora –, továbbá egy Miroszlav Tokar nevű ukrán férfi adatai is. 
  • Tokar a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégnél tevékenykedett webfejlesztőként, amely a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint kulcsszerepet töltött be a Tisza világ fejlesztésében. A botrányt követően Miroszlav Tokar törölte magát a közösségi oldalakról, és nem reagált a sajtómegkeresésekre. 

Magyar Péter a botrány kirobbanása napján még tagadta, hogy szivárgás történt. 

  • Szokásához híven támadta a baloldali médiát is, amiért beszámoltak az ügyről: „Most pedig ugyanők [a baloldali sajtó] teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni”.
  • A botrány második napján már beismerte, hogy szivárgás történt: „A Tisza világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény” – üzente Orbán Balázs, hozzátéve: a felhasználóknak a pártból küldtek egy beismerő levelet az adatszivárgásról a Tisza világ applikáción keresztül.
  • A Tisza Párt azt is állította, hogy a szivárogtatásért a titkosszolgálat önkéntesként beépült embere a felelős, akit állítólag szeptember 12-én már elbocsátottak. Ez azonban nem lehet igaz, ugyanis a kiszivárogtatott adatbázisban október 1-jén megadott adatok is szerepeltek.
  • Időközben az is kiderült, hogy az applikációt fejlesztő PettersonApps vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Zelenszkij ukrán elnök támogatójának vallja magát, továbbá tagja a Defence Robotics UA nevű nonprofit civil szervezet felügyelőbizottságának, amely azért jött létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.
  • Ezt követően november 2-án számoltak be arról, hogy összesen 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki a Tisza világ applikáción keresztül. 
  • Az adatokat tartalmazó lista alapján kiderült, hogy a Tisza világot a megjelenés előtt több ukrajnai régióban is tesztelték, de emellett párizsi, londoni és zágrábi kapcsolatok is találhatók az adatbázisban. 
  • Magyar Péter egy videóbejegyzésben tagadta, hogy ismét adatszivárgás történt volna, szerinte szervezett, külföldi hálózatok részvételével zajló titkosszolgálati akció miatt váltak ismét hozzáférhetővé a felhasználók adatai. 

A Tisza Párt vezetője előbb orosz hekkereket emlegetett, majd a kormányt és személyesen Orbán Viktort okolta, végül meg nem nevezett külföldi hatalmakat vádolt a történtek miatt.

Nyitókép: Mandiner

 

balbako_
2026. március 12. 09:48
És pontosan ez jelenti, hogy az ukránok magyar politikus és családja elleni merényletnek mi az alapja. 200 ezer gyűlölködő emberközt csak akad olyan, aki ezt a piszkos munkát elvégezné pláne, ha a pénzszállító furgon tesz feléje egy kis kitérőt. Ezek az emberek ukrán ügynökké váltak tetszik nekik vagy nem. A bírák már bebizonyították bármikor képesek a magyar emberek ellen ítélni ukrán érdekekért.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 12. 08:20
Ez egy pszichopata drogos komcsi erkölcsi pöcegödör, egy repedtfazék hangú pojáca, aki most éppen ukrán ügynökként üzemel, de bármikor képes bármire, bárkire váltani.
Válasz erre
1
0
Héja
2026. március 12. 08:14
M. PÉter nevű gyorshazug naponta esik pofára.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 12. 08:03
A korrupt, terrorista Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!