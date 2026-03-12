Magyar Péter a saját applikációjukról is hazudott

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A Tisza-vezér először tagadta, hogy bármiféle adat kiszivárgott volna applikációjukból. Aztán nyilvánosságra került egy 200 ezer nevet tartalmazó adatbázis, tehát Magyar Péter ismét hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 45. rész.
Magyar Péter először tagadta, hogy bármiféle adat kiszivárgott volna a párt által lefejlesztett applikációból.
Aztán hamar kiderült, hogy a Tisza-vezér állítása nem felelt meg a valóságnak.
Magyar Péter a botrány kirobbanása napján még tagadta, hogy szivárgás történt.
A Tisza Párt vezetője előbb orosz hekkereket emlegetett, majd a kormányt és személyesen Orbán Viktort okolta, végül meg nem nevezett külföldi hatalmakat vádolt a történtek miatt.
