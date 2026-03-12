Légvédelmi rakéták érkeztek Németországból Ukrajnába: Zelenszkij kevesli az ajándékba kapott fegyvereket
Hiába a németek minden igyekezete, az ukrán elnök nem elégedett.
Az elnök panaszkodott, amiért Magyarország blokkolja a 90 milliárdos hitelt, de azt nem említette meg, hogy ő az, aki nem indítja újra a Barátság-kőolajvezetéken az olajat.
Mivel Magyarország blokkolja a megígért 90 milliárd eurós hitelt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alternatív megoldást követel Európától. „Szükségünk van egy B-tervre” – mondta szerdán a Politico és a WELT interjújában, ami egyértelműen arra utaló jel, készül rá, hogy áprilisban Orbán Viktor nyeri a magyarországi választást.
Az ukrán elnök azt állította, hogy az egész kontinens szabadságát védi: „Európai partnereink és igazi barátaink tudják, hogy nem csak az ukrán értékeket védjük.”
A hitellel kapcsolatos vita központi szerepet fog játszani a jövő héten Brüsszelben tartandó EU-csúcstalálkozón.
Zelenszkij az interjúban élesen támadta Magyarország kormányfőjét.
„Ő az orosz elnök oldalán áll”
– állította az ukrán elnök, aki építhet arra, hogy a liberális médiában megértően fogadják az ilyen megjegyzéseit.
Zelenszkij arról is panaszkodott, hogy Orbán „mindent blokkol Ukrajna számára”: pénzt, fegyvereket és „az EU-ba vezető utunkat”.
Azt állította, hogy Orbán Viktor csak egy dologban nem cselekszik úgy, mint Vlagyimir Putyin: Magyarország nem lő rakétákat Ukrajnára és nem küld katonákat.
Azt elfelejtette hozzátenni Zelenszkij, hogy a háború kezdete óta Magyarország segíti az ukrán menekülteket. Emellett az ukrán elnök zsarolással is megvádolta Orbánt, de azt elfelejtette megemlíteni, hogy ő az, aki nem engedi át az olajat.
Az interjúban Zelenszkij Trumpnak is odaszólt, hogy inkább Oroszországra gyakoroljon nyomást, ne pedig rá. „Remélem, hogy segíteni fognak nekünk. Oroszországra kell nagyobb nyomást gyakorolni – nem rám” – mondta az ukrán elnök.
Zelenszkij azt állította, hogy Kijev „mindent meg fog tenni, hogy minél hamarabb véget vessen ennek a háborúnak” – mondta Zelenszkij.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP
