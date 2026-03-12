Mivel Magyarország blokkolja a megígért 90 milliárd eurós hitelt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alternatív megoldást követel Európától. „Szükségünk van egy B-tervre” – mondta szerdán a Politico és a WELT interjújában, ami egyértelműen arra utaló jel, készül rá, hogy áprilisban Orbán Viktor nyeri a magyarországi választást.

Az ukrán elnök azt állította, hogy az egész kontinens szabadságát védi: „Európai partnereink és igazi barátaink tudják, hogy nem csak az ukrán értékeket védjük.”