Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij politico német sajtó ukrajna oroszország

Vérlázító interjút adott Zelenszkij: a német sajtóban is Orbánt szidta – és már a B-tervre készül

2026. március 12. 08:25

Az elnök panaszkodott, amiért Magyarország blokkolja a 90 milliárdos hitelt, de azt nem említette meg, hogy ő az, aki nem indítja újra a Barátság-kőolajvezetéken az olajat.

2026. március 12. 08:25
null

Mivel Magyarország blokkolja a megígért 90 milliárd eurós hitelt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alternatív megoldást követel Európától. „Szükségünk van egy B-tervre”mondta szerdán a Politico és a WELT interjújában, ami egyértelműen arra utaló jel, készül rá, hogy áprilisban Orbán Viktor nyeri a magyarországi választást.

Az ukrán elnök azt állította, hogy az egész kontinens szabadságát védi: „Európai partnereink és igazi barátaink tudják, hogy nem csak az ukrán értékeket védjük.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A hitellel kapcsolatos vita központi szerepet fog játszani a jövő héten Brüsszelben tartandó EU-csúcstalálkozón.

Zelenszkij az interjúban élesen támadta Magyarország kormányfőjét. 

„Ő az orosz elnök oldalán áll” 

– állította az ukrán elnök, aki építhet arra, hogy a liberális médiában megértően fogadják az ilyen megjegyzéseit. 

Zelenszkij arról is panaszkodott, hogy Orbán „mindent blokkol Ukrajna számára”: pénzt, fegyvereket és „az EU-ba vezető utunkat”

Azt állította, hogy Orbán Viktor csak egy dologban nem cselekszik úgy, mint Vlagyimir Putyin: Magyarország nem lő rakétákat Ukrajnára és nem küld katonákat. 

Azt elfelejtette hozzátenni Zelenszkij, hogy a háború kezdete óta Magyarország segíti az ukrán menekülteket. Emellett az ukrán elnök zsarolással is megvádolta Orbánt, de azt elfelejtette megemlíteni, hogy ő az, aki nem engedi át az olajat.

Az interjúban Zelenszkij Trumpnak is odaszólt, hogy inkább Oroszországra gyakoroljon nyomást, ne pedig rá. „Remélem, hogy segíteni fognak nekünk. Oroszországra kell nagyobb nyomást gyakorolni – nem rám” – mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij azt állította, hogy Kijev „mindent meg fog tenni, hogy minél hamarabb véget vessen ennek a háborúnak” – mondta Zelenszkij. 

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
2026. március 12. 11:08
Ukrán támadás érte a Török Áramlatot Miközben küszöbön áll az energiaválság, a jelek szerint Kijev újabb fronton próbálja meg aláásni Európa és főképp Magyarország energiabiztonságát. A Gazprom bejelentése szerint szerdán dróncsapás érte a Török Áramlat gázvezetékrendszer kulcsfontosságú létesítményét, a Krasznodari területen található Russzkaja kompresszorállomást. Az orosz védelmi minisztérium az ukránokat vádolja a támadással.
Válasz erre
0
0
julius68-2
•••
2026. március 12. 11:02 Szerkesztve
"Azt elfelejtette hozzátenni Zelenszkij, hogy a háború kezdete óta Magyarország segíti az ukrán menekülteket." Azért nem említi mert neki az ukrán menekültek meg az életek egyáltalán nem fontosak, végül is ő egy orosz zsidó, diktátor és a bandájával együtt uralkodik és lopják a pénzt !
Válasz erre
0
0
WSmith
2026. március 12. 10:58
Elképesztő, az ukrán elnök nem tud számolni, méghogy csak egy dologban nem teszi Magyarország azt amit az oroszok, és utána mondja is, hogy Magyarország nem lő rakétákat Ukrajnára és nem küld katonákat, ez bármelyik értelmesebb ovis szerint máris kettő. Szólni kell arról is, hogy ennél siokkal többel támogatjuk az ukránokat, a menekültek befogadásán át humanitárius és energiaügyi segítségeken keresztül lehetne még sorolni. Fegyverrel és katonákkal nyilván nem fogjuk támogatni, mert szerintünk semlegesnek kellett volna maradnia. A budapesti memorandumban Ukrajna is vállalt kötelezettségeket, pl arra, hogy hozzájárul a béke stabilitásához a régióban, ezt az oroszok szerint megszegte azzal, hogy csatlakozni akart a Nato-hoz, de a kisebbségekkel való bánásmódját is kifogásolják.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
•••
2026. március 12. 10:56 Szerkesztve
"készül rá, hogy áprilisban Orbán Viktor nyeri a magyarországi választást..." Nem! Nem Orbán Viktor nyeri meg a választást, hanem a jobb oldal, és majd megbízza akaratának megfelelő kormányzati végrehajtással.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!