03. 12.
csütörtök
volodimir zelenszkij politico donald trump eu orbán viktor

„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” – már a Politico szerint is sokat enged meg magának az ukrán elnök

2026. március 12. 09:32

A brüsszeli székhelyű lap szerint elfogyott az ukránok türelme az őket pénzelő Nyugattal szemben.

2026. március 12. 09:32
„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” – teszi fel a költői kérdést a Politico, mert úgy tűnik már a brüsszeli lap sem tud elmenni az ukrán elnök Orbánnal való viszálya, és a nyugati vezetőknek szóló üzengetései mellett. 

A lap szerint az ukrán vezetőnek „kezd fogyni a türelme” és ez látszik. 

Az elmúlt hetekben az ukrán elnök élesebb hangnemet ütött meg, mind kritikusai, mind szövetségesei felé: bírálta az európai vezetőket, mert túl lassan reagáltak a támogatásra, éles vitába keveredett Orbán Viktorral és nyíltan megkérdőjelezte Donald Trump háborús politikáját – sorolja a Politico cikke.

Egy korábbi tanácsadó azt nyilatkozta a lapnak, hogy ezzel a stílussal Zelenszkij saját ügyét gyengíti. Szerinte a frusztráció oka, hogy az elnök nem adhatja fel az ország keleti területeit, és ezért elakadtak a béketárgyalások. 

Még a lap is kénytelen elismerni, hogy a múlt héten „úgy tűnt”, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. Ez, mint leírják, már a Bizottságnak is sok volt:  egy ritka elítélő nyilatkozatban közölték Zelenszkijjel, hogy nem szabad „fenyegetéseket intéznie az EU tagállamai ellen”. 

A Politico megkérdezte Krekó Pétert, a Political Capital elemzőjét, aki azon panaszkodott a lapnak, hogy Zelenszkij „hülye” megjegyzése megerősíti Orbán kampányának azt az „állítólagos állítását, hogy Zelenszkij fenyegeti Magyarországot”. 

Zelenszkij azzal kapcsolatban is kifakadt a napokban, hogy szerinte az EU vezetői nem elég kemények a magyar miniszterelnökkel. 

A Politico szerint nem Orbán lett Zelenszkij egyetlen célpontja.

Felidézik, hogy a februári davosi Világgazdasági Fórumon a beszédének nagy részét arra szentelte, hogy szemrehányást tegyen nekik azért, hogy nem tesznek eleget Ukrajna megsegítésére. 

A cikk megjegyzi, hogy az ukrán elnök már korábban is bírálta az európai vezetőket, többek között a háború első hónapjaiban és tavaly Davosban. De ezúttal hangvétele szinte gúnyos volt, amikor hosszú panaszok sorát sorolta fel, kezdve az EU döntésével, hogy nem használja fel az Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna finanszírozására – írja a brüsszeli székhelyű lap. 

A Politico szerint már Trumppal kapcsolatban sem elég óvatos az elnök, hanem teljesen nyíltan bírálja őt.

 Zelenszkij nyilvánosan bírálta Trump ismételt erőfeszítéseit, amelyekkel szerinte Kijevet, és nem Moszkvát próbálja engedményekre kényszeríteni, és ezt a megközelítést „tisztességtelennek” nevezte. Ezen a héten pedig arról panaszkodott, hogy Trump még nem gyakorolt komoly nyomást Oroszországra.

A Politico szerint elsősorban azért kellene leállnia Zelenszkijnek, mert ha így beszél, az megerősítheti az európai kritikusait. 

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

nem-allhatom-szo-nelkul
2026. március 12. 11:16
„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” "Nem adhat mást, csak mi lényege."
Válasz erre
0
0
soma100
2026. március 12. 10:57
"Még a lap is kénytelen elismerni, hogy a múlt héten „úgy tűnt”, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. " Ugye azzal mindenki tisztában van hogy Zelenszkij nemcsak Orbán Viktort fenyegette meg, hanem az EU minden olyan vezetőjét, akinek rá kell bólintania a 90 milliárdos hitelre. Ha bárki visszanézi azt, amit mondott, akkor lényegében Orbánon keresztül mindenkinek üzent, hogy aki nem bólint rá a pénzre, az várhatja az ukrán katonákat. És ennek ellenére, vagy pont ezért még ki is tüntették ezt a nácit!
Válasz erre
0
0
vezker
2026. március 12. 10:56
Azért lehet hülyézni Trumpot, de ő legalább helyretette ez a majmot.
Válasz erre
1
0
Orange79
2026. március 12. 10:51
Azt nem értem, hogy miért nem veszik már le ezt a drogos majmot a tábláról végre. Szemmel láthatóan beleőrült a nagy szerepébe. Ukrajna meg ott rohadjon meg ahol van.
Válasz erre
4
0
