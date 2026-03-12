„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” – már a Politico szerint is sokat enged meg magának az ukrán elnök

„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” – teszi fel a költői kérdést a Politico, mert úgy tűnik már a brüsszeli lap sem tud elmenni az ukrán elnök Orbánnal való viszálya, és a nyugati vezetőknek szóló üzengetései mellett.

A lap szerint az ukrán vezetőnek „kezd fogyni a türelme” és ez látszik.

Az elmúlt hetekben az ukrán elnök élesebb hangnemet ütött meg, mind kritikusai, mind szövetségesei felé: bírálta az európai vezetőket, mert túl lassan reagáltak a támogatásra, éles vitába keveredett Orbán Viktorral és nyíltan megkérdőjelezte Donald Trump háborús politikáját – sorolja a Politico cikke.