„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” – már a Politico szerint is sokat enged meg magának az ukrán elnök

A cikk megjegyzi, hogy az ukrán elnök már korábban is bírálta az európai vezetőket, többek között a háború első hónapjaiban és tavaly Davosban. De ezúttal hangvétele szinte gúnyos volt, amikor hosszú panaszok sorát sorolta fel, kezdve az EU döntésével, hogy nem használja fel az Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna finanszírozására – írja a brüsszeli székhelyű lap.
A Politico szerint már Trumppal kapcsolatban sem elég óvatos az elnök, hanem teljesen nyíltan bírálja őt.
Zelenszkij nyilvánosan bírálta Trump ismételt erőfeszítéseit, amelyekkel szerinte Kijevet, és nem Moszkvát próbálja engedményekre kényszeríteni, és ezt a megközelítést „tisztességtelennek” nevezte. Ezen a héten pedig arról panaszkodott, hogy Trump még nem gyakorolt komoly nyomást Oroszországra.
A Politico szerint elsősorban azért kellene leállnia Zelenszkijnek, mert ha így beszél, az megerősítheti az európai kritikusait.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP