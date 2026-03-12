Hatalmas robbanás rázta meg az olaj árát: még csak most jöhet az igazi drágulás

A brit UK Maritime Trade Operations tájékoztatása szerint csütörtökön reggel három hajót ért támadás a Perzsa-öböl térségében. A fedélzeten tűz ütött ki a támadás után, a legénységet a hajókról evakuálták, a merénylet alig 9 kilométerre történt Bászrától délre. A jelentések szerint az egyik megtámadott hajón a legénység egy tagja életét vesztette.

Egy másik hajót – ami éppenséggel egy konténerszállító volt – ismeretlen lövedék talált el Dubajban a Jebel Ali kikötőtől északra, a legénység nem sérült meg. Omán Mina al-Fahal olajexport-terminálja elővigyázatossági intézkedésként kiürítette a kikötőben tartózkodó hajókat.